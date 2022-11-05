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Сегодня, 16:25

«Спартак» снова не взял Колизей. Красно-белые потеряли очки в Сочи

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Хавбек «Спартака» Роман Зобнин (слева) и защитник «Сочи» Кирилл Заика.
Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» увяз на «Фиште» и не показал яркой игры — 1:1.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Спартак

Сочинцы подавали матч со «Спартаком» через знаменитый мем про Колизей. И ведь имеют право: «Сочи» выиграл у красно-белых все три предыдущих домашних матча, причем все с сухим счетом. Правда, в этот раз все предматчевые расклады говорили о том, что продолжить эту серию будет крайне проблематично. Во встрече действующего серебряного призера и команды со второй строчки в текущей таблице явным фаворитом был «Спартак».

«Сочи» готовился к матчу на фоне разговоров об уходе своего де-факто главного тренера Гаранина. В клубе эту информацию не подтверждали до самого матча, подав в качестве официальной версию о болезни. Но едва ли не большей потерей стало отсутствие в составе Нобоа: лидер «Сочи» получил травму в предыдущем матче и теперь вернется на поле только в следующем году. У «Спартака» же все спокойно и стабильно. Настолько, что Гильермо Абаскаль выставил тот же состав, что и в прошлом туре.

Первый гол в РПЛ на «Фиште» «Спартак» забил очень быстро. Денисову дали прицельно подать, и Промес головой отправил мяч в сетку. Так лучший бомбардир красно-белых с передачи 97-го номера забил свой 97-й мяч за клуб. Этот момент напомнил, что у «Сочи» игру пропускал еще и Дркушич, один из лучших в нашем чемпионате по игре головой.

Вообще игра на визуально плохом поле проходила в очень низком темпе. Все это усугублялось гулкой тишиной на «Фиште» — так себе зрелище. «Спартак» на ровном месте мог даже остаться в меньшинстве: в середине тайма уже имевший предупреждение Соболев выставил локоть в борьбе с Юсуповым. Арбитр этот момент проглядел.

Вялотекущий ход матча создавал иллюзию того, что у «Спартака» все под контролем. Но такой темп в итоге помог хозяевам. К концу тайма красно-белые окончательно разомлели, и «Сочи» сравнял. Автором гола стал Заика, совсем недавно восстановившийся после травмы.

«Спартак» в этом сезоне на порядок сильнее проводит вторые таймы. Но не в этот раз. Красно-белые так и не включились, окончательно застряв в вязкой игре. Не сработали и замены Абаскаля: вернувшийся после травмы Литвинов допускал непривычно много брака. Не перевернул ситуацию и Зиньковский. Второй тайм — это неточные передачи у «Спартака», бесконечные офсайды у «Сочи» и непрекращающаяся борьба. Красно-белые не смотрелись лучше и на победу точно не наиграли.

«Спартак» за первый круг приучил к куражному футболу в своем исполнении. В Сочи его не было. Быстрый гол как будто усыпил команду Абаскаля, и завестись красно-белым так и не удалось. «Спартак» останется на втором месте по итогам тура, но теперь ЦСКА и «Ростов» получают возможность приблизиться вплотную. Ну а «Сочи» по-прежнему не проигрывает на своем поле в чемпионате. Это действительно их Колизей.

&laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Сочи» — «Спартак»: ничья в «колизее». Онлайн-трансляция матча

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2.30

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