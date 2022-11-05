«Худшие 45 минут». Абаскаль раскритиковал игру «Спартака» после ничьей с «Сочи»

Пресс-конференция тренера.

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после ничьей с «Сочи» (1:1) в 16-м туре РПЛ раскритиковал игру красно-белых, призвал не думать об усилении в зимнее трансферное окно и поразмышлял над возвращением в строй Виктора Мозеса.

— Здесь не обойтись без самокритики, это очень важно. 45 минут мы провели достаточно хорошо — на высоком уровне. Соперник не знал, что делать, не мог нас остановить. Тем не менее мы не смогли реализовать это преимущество. Если отдавать «Сочи» мяч, они этим воспользуются. Они показывали это и в прошлом, и в нынешнем сезоне. Здесь важно самокритично отнестись к этой ситуации. Мы заработали одно очко на очень сложном поле, матч получился очень непростым, здесь традиционно сложно играть. Тем не менее мы должны сосредоточиться на следующих играх. Матчи длятся 90 минут, а не 45.

— Можно ли говорить о спаде у команды в данный период и о ничьей как об успешном результате? Или же «Спартак» в порядке и вы сегодня потеряли два очка?

— В целом вы правильно рассуждаете. Дело в том, что у нас было пять моментов, и когда ты реализуешь только один, матч остается открытым. Конечно, мы не должны были пропускать такой гол и допускать, чтобы нападающий соперника оказывался один в пяти метрах от наших ворот. За эти годы «Сочи» доказал свою силу. Играть с ними невероятно сложно, поэтому нужно было снимать все вопросы раньше. Но мы этого не сделали. Сегодня — ничья, но это очко считаю позитивным.

— Во втором тайме качество игры отличалось от того, что было в первом, но самое главное, что было очень много брака в довольно простых ситуациях. И не только у футболистов, которые играли на протяжении всего матча, но и у тех, кто вышел на замену: Литвинов, Классен. С чем это связано? Ранняя замена Соболева вызвана предупреждением или еще чем-то?

— Прежде всего замена Соболева была обусловлена тем, что мы не могли использовать весь наш атакующий потенциал. Можно играть хоть с четырьмя нападающими, но если мяч до них не доходит, то смысла в этом нет. Конечно же, я учитывал и тот факт, что на игру Соболева могла повлиять желтая карточка, полученная им в первом тайме. Мы не смогли сегодня использовать эти моменты. Порой у Игнатова были хорошие действия, но в целом немного не пошло.

— Как вы можете прокомментировать технический брак?

— Эти футболисты обычно не допускают таких ошибок. Так бывает в футболе. Иногда плохо входишь в игру, бывают какие-то другие факторы: или нервничаешь, или из-за того, что мяч находится у соперника дольше, чем обычно. Не нужно делать серьезных выводов на этот счет. Но, конечно, нам нужно выходить на поле с большей решимостью.

— Не считаете, что второй тайм «Спартака» — худший при вас в качестве главного тренера?

— Именно так я и считаю. Это худшие 45 минут.

— У вас нет ощущения, что, забив быстрый гол, команда просто бросила играть?

— Так бывает, когда мяч у соперника. Конечно, такое может случаться. Здесь нужно понимать, что мы играли против, мягко говоря, не самой слабой команды. А если говорить исключительно о техническом оснащении команды, то она одна из лучших в лиге.

— Сейчас обсуждается момент, когда Соболев мог получить вторую желтую карточку. Были ли у вас опасения, что так и произойдет?

— Нет, не боялся этого.

— Каково состояние Мозеса? Можно ли его ждать к следующей игре или хотя бы к кубковому матчу с «Зенитом»?

— Позвольте здесь немного поразмышлять. Я предпочитаю не загадывать вперед, не думать о будущем, а жить сегодняшним днем. Не могу сказать, когда травмированные футболисты смогут нам помочь. Сейчас они работают. Работают, чтобы поскорее вернуться в строй. Но никакой конкретной даты у нас нет.

— Нуждается ли команда в усилении в зимнее трансферное окно, чтобы повысить конкуренцию?