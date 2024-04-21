Команды из подвала опять дали огня. «Сочи» не проигрывает весной, но все равно в беде

Да и «Уралу» ненамного лучше.

Перед зимним перерывом ситуация внизу таблицы казалась однозначной — «Сочи» и «Балтика» выглядели безнадежно, «Ахмат» и «Оренбург» походили на тех, кто может спастись. Спустя почти два месяца ситуация изменилась кардинально, и чем ближе сезон к финишу, тем интереснее наблюдать за битвой за выживание.

Одним из самых ярких участников этого турнира, безусловно, стал «Сочи». Южане, пару лет назад бравшие серебро РПЛ, расположились на последнем месте и с некоторым отрывом. Зимой сочинцы приняли меры, сменив буквально половину команды и назначив главным тренером Роберта Морено.

Это помогло — проигрывать в РПЛ после рестарта южане перестали. Но долгое время не могли победить, сыграв четыре матча подряд вничью. Серия прервалась на «Спартаке» — команда Морено взяла три очка, что привело к увольнению Гильермо Абаскаля. Такой расклад еще сильнее обострил ситуацию в подвале таблицы.

Очередным тестом для «Сочи» стал «Урал». Екатеринбуржцы изначально не входили в группу рискующих вылететь, но крайне неудачная весна (всего одна победа в РПЛ) довела их до беды. Выбираться предстояло в том числе на выезде против команды Морено.

Матч чем-то напоминал сценарий встречи другой вылетающей (но уже не совсем) команды — «Балтики». Подопечные Игнашевича играли с «Крыльями», и, несмотря на то что матч проходил активно, все голы остались на концовку. Их с 84-й минуты было оформлено сразу три, а «Балтика» в итоге победила со счетом 2:1.

Во встрече «Урала» и «Сочи» сценарий был похож, но получилось еще веселее. Первый тайм прошел сухо, а уже на 46-й минуте Алексей Ионов впервые отличился за «Урал» и вывел свою команду вперед. На 67-й он же удвоил преимущество. И очень разозлил «Сочи».

С того момента, как Ионов оформил дубль, команда Морено перешла в режим зверя. «Урал» с тех пор и до самого конца матча сидел в обороне, хозяева же поля атаковали без отдыха. Это принесло плоды — на 77-й минуте Гуарирапа сократил отрыв, на 87-й Юкич сравнял счет. Но количество моментов, которые сочинцы создали за 20 с лишним минут, тянуло на еще большее количество голов.

Хозяевам не повезло — не хватило реализации. «Урал» пережил натиск, и теперь у Морено уже пятая ничья в РПЛ. Он до сих пор не проигрывал в чемпионате, но пока это не помогло выбраться с последнего места — до спасения четыре очка. «Уралу» тоже легче не стало — команда Гончаренко все еще в зоне стыков.