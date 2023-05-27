«Зенит» выручил единственный оставшийся бразилец: Мантуан — герой матча с «Сочи»

Чемпионы России все еще не могут победить после оформления титула.

Без бразильцев

Один из главных вопросов современного российского футбола — на что способен «Зенит» без легионеров? Вопрос риторический: его же можно применить и к другим клубам, но сине-бело-голубые под особым прицелом, ведь побеждают в РПЛ пять лет подряд. И, как многие считают, в первую очередь благодаря иностранцам.

Матч с «Сочи» не мог дать ответ на этот вопрос — во-первых, «Зенит» находится в режиме пониженной мотивации и в большей степени думает о будущем, а во-вторых, не всех южноамериканцев отпустили домой. Но потери, разумеется, ощутимы: еще перед матчем с «Оренбургом» улетели Малком, Роберт Ренан, Вендел и Родригао, а на этой неделе на отдых отправились Клаудиньо и Дуглас Сантос. Из бразильцев в расположении команды остался только Густаво Мантуан, который явно настроен доказать «Зениту», что его стоит выкупить у «Коринтианса». Он и вышел в основе вместе с другими легионерами — Барриосом, Кассьеррой и Алипом.

Гол на первой минуте

«Сочи» тоже вышел на игру заряженным: южную команду роднит с «Зенитом» многое, о давних связях между клубами всем известно. Но игроки наверняка хотели и отомстить сине-бело-голубым за осеннее поражение на Неве со счетом 0:7. Реабилитироваться им надо было и за другой разгром — 0:4 в Нижнем Новгороде в прошлом туре.

Удивительно, но Дмитрий Хохлов не стал перетряхивать состав после конфуза на Волге: в поле он сделал лишь одну вынужденную перестановку — вместо дисквалифицированного Дркушича в защите появился Юрганов. А вот в воротах произошли изменения — место Адамова занял воспитанник петербургского футбола Николай Заболотный, который этой весной еще не играл.

Заряженность «Сочи» проявлялась и в стартовые минуты. «Зенит» развел мяч с центра поля, но полминуты не мог вылезти из-под кусачего прессинга гостей. Черноморцам, видимо, дали установку до последнего давить чемпиона после стартового свистка, и это привело к голу Юсупова уже на 34-й секунде.

Добыв желаемое, хозяева резко откатились в низкий блок и отказались от мяча. Даже в матче с «Пари НН» сочинцы заметно превзошли соперника во владении, но в игре с командой Сергея Семака они исключительно контратаковали.

Гиперактивный Мантуан

«Зенит» всегда с трудом взламывал «автобусы», и сейчас тоже было сложно. Впервые за все время в основе вышли Сергеев и Кассьерра, вследствие чего команда перестроилась на подзабытые 4-4-2. Но этот эксперимент стоит признать не совсем удачным: если без мяча все было нормально, и Сергеев в оттяжке действовал исправно, то при атаках и забросах оба форварда часто дублировали друг друга.

Зато отлично работали фланги. Слева были активны Мостовой с Круговым, справа — Мантуан. Густаво вообще с отрывом стал самым заметным футболистом встречи — бразилец регулярно бил с обеих ног, боролся за мячи, открывался и просто давал объем, как говорят тренеры.

«Сочи» хорошо оборонялся весь первый тайм, но «Зенит» выглядел лучше и наиграл на гол. Все стартовые 45 минут сине-бело-голубые бомбардировали штрафную Заболотного с угловых, но успех принес другой стандарт: на 50-й минуте Мантуан вызвался исполнить штрафной и реализовал его с помощью рикошета.

Третья подряд ничья

Гол явно придал импульс «Зениту» — уже через семь минут Сергеев чуть не забил головой, но Заболотный в роскошном прыжке вытащил мяч из-под перекладины. А ассистировал Ивану в том эпизоде Караваев — он в перерыве вышел на замену вместо Адамова и оживил игру «Зенита» на правой бровке.

Во втором тайме сине-бело-голубые уже меньше контролировали мяч, но все еще действовали первым номером. Однако в атаке удавалось не все, и на 65-й минуте Семак решил все перетряхнуть — он снял с игры Мостового с Сергеевым, перестроился на привычные 4-3-3, а на левую бровку неожиданно отправился Сутормин. Правда, всего на восемь минут: позже на поле появился 18-летний Барановский вместо Мантуана, попавшего в штангу за несколько мгновений до своей замены.

У «Сочи» была своя история с заменами. В концовке Хохлов хотел выпустить на поле Заику, но Кирилл никак не мог снять с безымянного пальца кольцо, с которым играть нельзя. Защитнику «Сочи» помогали несколько человек, но снять ювелирное украшение так и не получилось. На газоне Заика так и не появился.

Больше голов в матче не случилось, и непонятно, кто этому рад больше. Сине-бело-голубые продолжают коллекционировать ничьи после завоевания чемпионства, а «Сочи» теряет шансы на финиш в верхней половине таблицы.