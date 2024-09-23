Экс-игрок «Спартака» Ноздрин умер прямо на поле. Ранее у него не было жалоб на здоровье

Сегодня, 18:45
Вечером 22 сентября не стало советского футболиста Виктора Ноздрина, выступавшего за «Спартак», «Локомотив» и множество других клубов. Трагедия произошла на стадионе спортивной школы «Спартак-2», где проходил матч любительских команд.
Ноздрин сам был тренером любительской команды «Брикфорд», которая выступает в Восточной лиге ЛФЛ Москвы. Футболисты вместе с Виктором Александровичем подошли к полю, где в этот момент свой матч доигрывали «ФЛБ-Мск» и «Иглс Мск», также выступающие в Восточной лиге ЛФЛ. Мужчина энергично общался с окружающими и смеялся, однако внезапно ему стало плохо, после чего, примерно в 21.45 по московскому времени, он потерял сознание и рухнул на землю.
Виктору Александровичу прямо на месте оказывали первую помощь футболисты, спустя семь минут на поле появились врачи — после серии реанимационных действий они зафиксировали смерть 72-летнего мужчины. По предварительным данным, у Ноздрина оторвался тромб либо случился обширный инфаркт.
По информации источников со ссылкой на окружение мужчины, у Ноздрина не было заметных проблем со здоровьем. Более того, несколько месяцев назад он бросил курить, из-за чего заметно поправился. Мужчина активно занимался спортом. Однако приблизительно пять лет назад произошло событие, которое серьезно ударило по самочувствию бывшего футболиста. Погибла его дочь 1972 года рождения.
Ноздрин — воспитанник липецкого футбола: сначала окончил академию «Трудовых резервов», а далее около шести лет выступал за местный «Металлург». Он выступал на позициях защитника и полузащитника. Недолгое время играл за столичные «Локомотив» и «Спартак»: вместе с красно-белыми Ноздрин в 1977 году стал победителем первой лиги СССР. В 1974 году Константин Бесков включил Ноздрина в список кандидатов в олимпийскую сборную. Большую часть игровой карьеры он провел в «Спартаке» из Костромы.
Тренером Виктор Александрович стал в 1988 году: серьезных успехов не добился, работая в небольших клубах.
Виктор Александрович активно давал комментарии для спортивных медиа. Не так давно он рассуждал о перспективах Александра Соболева в «Спартаке» и делился мнением по травмам Максима Глушенкова и Вендела в «Зените», а весной выступал за смену Гильермо Абаскаля у руля красно-белых на Станислава Черчесова.
«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Виктора Александровича.