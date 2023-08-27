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РПЛ

Сегодня, 09:00

«Спартак» поплыл из-за экспериментов Абаскаля. И «Зенит» уже этим пользуется

«Спартак» дома сыграл вничью с «Ахматом»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Олег Рябчук и Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» с «Краснодаром» ждут своей очереди.

Был ли хоть один случай, когда состав «Спартака» угадывался не то что за несколько дней до матча, а хотя бы в день игры? Гильермо Абаскаль еще год назад сообщил, что в идеале его команда должна стать «тактическим хамелеоном», но давно перевыполнил задачу. Меняются схемы и роли игроков, а бесконечная ротация запутала всех, включая самого тренера.

Пик этого состояния был пройден неделю назад. Против «Зенита» «Спартак» выставил «ромб» без Зобнина, Бонгонды и Литвинова — и просто выключился из важнейшей игры, к которой впервые за много лет подходит в статусе фаворита.

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С «Ахматом» Абаскаль откатился к классическим 4-3-3, но, кажется, перегруз тактической информацией лишил команду преимуществ, которые обеспечивали яркую игру и, главное, давали результат.

После «Урала» было ощущение, что это разовый сбой: да, провалили первый тайм, зато все перевернули после перерыва. Правда, в концовке упустили очки из-за персональных ошибок. Обидно, но вообще-то так бывает — особенно когда один игрок закрывает сразу две позиции и в конкретном случае выполняет непрофильные функции на поле.

Да и ошибиться не страшно — гораздо хуже неправильно отреагировать. И с этим, видимо, все-таки есть проблемы.

За третий гол в Екатеринбурге прилетело Литвинову — он остался в запасе на «Зенит» и не вышел в старте с «Ахматом». Возможно, этому бы никто не придал значения, если бы сверху не наслоился ряд других проблем, спровоцированных экстренными попытками исправить ситуацию.

Гильермо Абаскаль. «Спартак» ужасен, но это не повод убирать Абаскаля

Но каждый следующий ход Абаскаля только усугубляет положение.

Речь даже не про кошмарную игру, которая теперь сопровождает любую схему. Не про Промеса, который раньше давал качество при любом кризисе, а сейчас исчезает вместе со всеми; не про Бонгонду, оставшегося в запасе на «Зенит» после роскошного старта российской карьеры (4+1 в 5 матчах).

То, что игра с «Ахматом» требует корректировок, стало очевидно еще в первом тайме. В перерыве Гильермо поработал над психологией (и в начале второй 45-минутки команда прибавила), но в ключевой момент неожиданно разменял Соболева на Игнатова. И только усложнил задачу.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Мирослав Ромащенко перед матчем.

Ну что это дало? Понятно, что Игнатов уже исполнял роль джокера. Но, во-первых, не на позиции центрфорварда. Во-вторых, оставшись без Соболева, «Спартак» как минимум лишил себя возможности выходить из обороны через длинные передачи, как максимум — отказался от финального навала, где нужен был габаритный игрок в штрафной, способный побороться, выцарапать мячи или завершить эпизод.

Моменты, которые мешают «Спартаку» даже не развиваться, а просто удерживать планку, очевидны всем. Но на чем заостряет внимание Абаскаль? После «Зенита» — на «позорном решении» Карасева предупредить Игнатова на 10-й минуте. После «Ахмата» — на количестве фолов соперника и упущенной победе своей команды. Хотя «Ахмат» был гораздо ближе к трем очкам.

Понятно, что на эмоциях и стрессе непросто подбирать формулировки. И тем более принимать грамотные решения в игре. Но всего этого можно избежать, если наконец-то покончить с экспериментами.

Александр Соболев в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;. «Спартак»: впервые без пропущенных мячей, но и без идей в атаке

Владимир Федотов и Марцел Личка заранее выстраивают игровую систему — и вся ротация (вынужденная или нет) происходит внутри. Сергей Семак может поменять схему, но ради конкретных целей и, главное, 1-2 раза за сезон (но точно за месяц).

Так часто, как Абаскаль, состав и сочетания футболистов не перетряхивает ни один топ-клуб РПЛ. Наконец, у «Спартака» элементарно не тот уровень игроков, чтобы настолько сложная система стабильно работала.

Все решает прагматика, стабильность и рутина — пока Гильермо к этому не придет, его команда так и будет шарахаться в разные стороны. А конкуренты продолжат этим пользоваться: «Зенит» уже это сделал, а «Динамо» и «Краснодар» просто ждут своей очереди.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
13
27
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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