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Сегодня, 12:30

«Ахмат» лучше «Спартака» понимал, что делать на поле. Ромащенко выжал из своих игроков больше, чем Абаскаль

Игорь Рабинер
Обозреватель
Гильермо Абаскаль и Мирослав Ромащенко
Гильермо Абаскаль и Мирослав Ромащенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» — о матче «Спартак» — «Ахмат».

«Ахмат» был получше без всякого «автобуса»

Ничья по делу, притом что красно-белые скорее могли проиграть, чем выиграть. «Ахмат» фактически без скамейки — уж по сравнению со спартаковской так точно — выдержал темп матча до конца, а в добавленное время забить могли обе команды, но не забили. Причем лучший шанс был у грозненца Камило при контратаке четыре в три.

«Ахмат», как верно заметил Мирослав Ромащенко, был командой — достаточно посмотреть, как собирал все подборы и блокировал удары, что, по мне, одни из самых показательных моментов. И выдержал самый сложный период в матче — начало второго тайма, когда взбешенный провальным первым таймом и азбучкой от Гильермо Абаскаля «Спартак» полетел вперед, и уже минут через семь этот хозяйский порыв сбил. Ну, и вообще большую часть матча казалось, что команда из Чечни лучше сознавала, что нужно делать на поле. Я не совсем понимал, как она выдержит весь матч с таким резервом против скамейки «Спартака», но, видимо, в силу четкого понимания всеми, что от них требуется, это удалось.

При этом, что важно, ни о каком «автобусе» у «Ахмата» не было и речи. По данным статистиков «СЭ» — 10 ударов, 6 в створ, 7 угловых. В Москве, против «Спартака»! Не случайно Ромащенко до игры подчеркивал, что ничья его не устроит, команда в каждом матче будет играть только на победу. И это не было просто словами, и сказать, что грозненцы сильно рады полученному очку, нельзя.

Разочарование игроков после упущенного момента в матче «Спартак» - «Ахмат»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В первом тайме «Спартак» был ужасен

Первый тайм «Спартака» — это был тихий ужас. «Ахмат» был интереснее, осмысленнее и острее — вспомнить хотя бы штангу Ильина. Пока гости были свежи — они были просто лучше. Да, и грубее тоже, что в желтые карточки со стороны молодого арбитра Рафаэля Шафеева не вылилось — хотя как минимум Тимофеев (игравший, по моей информации, превозмогая травму) желтой заслуживал. Но ни одной ошибки, повлиявшей на ход матча, рефери не сделал. И если бы он реально хотел «прибить» «Спартак», как считают некоторые его горячие болельщики, то точно не прибавил бы к основному времени шесть минут.

Олег Рябчук и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Спартак» поплыл из-за экспериментов Абаскаля. И «Зенит» уже этим пользуется

Но большое число фолов «Ахмата» и малое — карточек нельзя считать оправданием тому, во что играли — а точнее, не играли — красно-белые. То, что почти все подборы как минимум до перерыва были у «Ахмата», говорит о том, что гости гораздо более решительно шли в борьбу. В этом плане стилистика — как во времена Андрея Талалаева. И такое впечатление, что «Спартак», столкнувшись с таким, начал убирать ноги. Но он при этом и не пытался играть в футбол! Тройка центральных полузащитников Умяров — Мартинс — Зобнин видится мне в этом ключевым фактором.

Процесс превращения «Спартака» из яркой и красивой команды старта сезона непонятно во что начался на последних минутах матча с «Уралом», продолжился в игре с «Зенитом» и не остановился вчера. Красно-белые снова не понимали, чего хотели.

Александр Соболев и Андрей Семенов
Александр Соболев и Андрей Семенов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зачем при 0:0 надо было менять Соболева?

Не понимаю, почему после одного неудачного матча Абаскаль посадил Руслана Литвинова, лишь в середине второго тайма впервые в сезоне вышедшего на свою основную позицию опорника. В центре поля без него у команды не было ума.

Непонятно что происходило с Соболевым, который толком не попадал по мячу ни ногой, ни головой. Но к чему привела замена Александра? К тому, что не на кого стало сделать длинные передачи, и начались перекаты защитников друг другу и Селихову. Потому что идей у команды не было. Без Соболева, Николсона и Кейта Бальде некем стало додавить в концовке.

Александр Соболев в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;. «Спартак»: впервые без пропущенных мячей, но и без идей в атаке

Надежда «Спартака» оставалась только на то, что основа «Ахмата», которую почти некем было заменить (на всю оборону, например, один Ризван Уциев), к последним минутам выдохнется и допустит решающую ошибку. Не вышло. В целом по матчу «Спартак» на победу не наиграл.

Не могу сказать, что наиграл на поражение, но Ромащенко выжал из своих футболистов в этом матче несравнимо больше, чем Абаскаль. И у него в двух матчах — уже больше «сухих» матчей, чем у «Спартака» в шести.

У столичной команды — очко в трех последних турах при плохой игре, а следующий матч, последний перед перерывом на сборные — в Краснодаре. А до него — еще кубковое дерби с интересным «Динамо».

Абаскалю есть над чем крепко задуматься.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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