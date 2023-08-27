Бывший главный тренер грозненцев Сергей Ташуев подводит итоги встречи.

— Справедлив ли результат?

— По ощущениям и по моментам «Ахмат» был все же поближе к победе. В концовочке «Спартак» придавил, но тут сказалась более длинная и богатая скамейка. Вышли Зиньковский, Игнатов, Медина. Эти исполнители освежили игру красно-белых в атаке. Но если взять все 90 минут, то гости смотрелись предпочтительнее, переигрывали хозяев.

— Что сейчас происходит со «Спартаком»?

— Команда напоминает себя прошлогоднего образца. Сначала все весело, комбинационный футбол, а потом мы видим какие-то шараханья. То одна схема, то другая... Нет стабильного состава. Сегодня в первом тайме хозяева искали длинными передачами Соболева, просто выбивали мяч на него.

У меня такое впечатление, что молодой тренер Абаскаль все еще в поиске. Ищет, ищет, ищет... Пора уже найти свой стиль и четко ему следовать. Это прерогатива всех больших тренеров! Есть у тебя стиль — не изменяй ему. Шлифуй, улучшай.

— Сегодня Абаскаль удивил вас стартовым составом?

— Проходит матч — он меняет пять человек, схему. Ну что это такое? То в ромб играл, то другую модель предлагает. Меня и Ивич в «Краснодаре» немного удивил. Зачем он перешел на игру в три центральных?

— Но ведь схема с ромбом себя не оправдала в матче с «Зенитом».

— Я к тому, что надо было уже определиться с основной схемой и наигрывать взаимодействия. Это долгая, скрупулезная работа. Как нас в школе учили?

Повторение — мать учения. А если ты будешь все время дергаться, то никакого стиля не выработаешь. «Спартак» уже не стильная команда, понимаете?

— Почему в опорной зоне не вышел Литвинов?

— Тут мне сложно сказать. Я не нахожусь внутри команды. Не знаю внутренней кухни, степени готовности футболистов. Есть же различные нюансы в тренировочной работе.

— Тогда можете ответить на вопрос, почему Абаскаль снял с игры Соболева и выпустил Игнатова? Поняли ли вы эту замену, сработала ли она?

— Думаю, сработала. До нее «Спартак» играл слишком упрощенно. Шли забросы на Соболева, а он проигрывал борьбу Чиликовичу и Семенову. Да и в целом москвичи действовали слишком примитивно. Поэтому «Ахмат» получал такую свободу.

Подбор в центре оставался за гостями. В принципе, грозненцы играли по прежней структуре, которая была при мне. Те же ходы. Володя Ильин смещается с места правого инсайда на позицию первого нападающего. Эту схему мы называли «кренящаяся лодка». Сегодня Ильин здорово смещался, имел возможность атаковать по центру. Просто немного покоробило, что Ромащенко сказал про недостаточную физическую готовность «Ахмата»...

— Есть что ответить?

— По-моему, этот матч показал, что команда физически готова великолепно! Просто надо понимать: ребята играют уже 8-й матч, скамейка короткая. Но футболисты выдерживают темп! Не знаю, по какой причине травму получили Быстров и Харин. Их явно не хватало. Но мне кажется, сегодня команда здорово двигалась. Просто Мирослав мало времени еще проработал главным тренером. Считаю, ему надо быть более корректным и толерантным. Жизнь такая штука... Я оставил ему хорошую команду, а тут приходится слышать вот такое...

— Ничего нового в игре грозненцев не увидели?

— С учетом довольно глупой травмы Швеца я просил селекционный отдел найти опорника.

— Почему глупой?

— На сборах он бутсой попал в колено Ильину. С коленом Владимира все нормально, а Швец ломает палец... Какое-то проклятие! Просмотровый футболист тоже получил нелепое повреждение. У нас в первых матчах играл Диванович, который не является опорником. В общем, просил найти футболиста на эту позицию. Мне нужен был питбуль, который играет в манере Каземиро.

— Вы же сейчас про Камило?

— Да. Надо отдать должное спортивному директору Руслану Газзаеву и президенту клуба Магомеду Даудову, которые одобрили этот трансфер. Я с Камило проработал всего три-четыре дня. Сегодня же увидел его в деле, в официальном матче. Он оставил очень хорошее впечатление! Это настоящая находка! Стержневой игрок, опорник, который все выжигает, все подчищает, развязывает руки остальным.

— Почему у Бонгонды мало что получилось? Это прежде всего заслуга Богосаваца и Бериши?

— Когда Бонгонда получал мяч, игроки «Ахмата» сразу брали его в клещи. Один встречал, другой атаковал сзади. Это наша наработка. Но знаете, что еще бросилось в глаза?

— Что же?

— Бонгонда получает мяч, а рядом нет никого. Ему не с кем обыграться, никто себя не предлагает. «Спартак» располагался слишком широко. То есть Бонгонда получал пас, двигался вперед, а поддержки никакой не было! Это уже вопросы к построению игры.

— Что тогда скажете о Промесе?

— Да то же самое. Команда Абаскаля структурно смотрелась очень разрозненно, особенно до перерыва. Все располагаются слишком широко. Некому игру завязать. Умяров этого не делает, Зобнин — тоже. Мне кажется, тренерский штаб нервничает...

— Можно ли говорить об игровом кризисе красно-белых?

— Ну нет. Кризис — это довольно жесткое слово. Одна победа, и команда воспрянет духом. Страшного пока ничего еще не произошло. Но тренерам надо быстрее разобраться в причинах таких результатов. Почему команда играет в такой непривлекательный футбол?!