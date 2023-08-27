Тренеры подвели итоги на пресс-конференции.

В матче 6-го тура РПЛ «Спартак» в Москве сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). На послематчевой пресс-конференции тренеры команд Гильермо Абаскаль и Мирослав Ромащенко подвели итоги встречи.

Абаскаль: «После огромного количества пропущенных голов сегодня сделали шаг вперед»

— Это был классический матч после двух поражений. Мы хорошо начали, но та причина, по которой ты проиграл прошлые две игры, заставляет тебя торопиться. Эта торопливость давала сопернику пространство в центре. Был эпизод с попаданием игрока «Ахмата» в штангу, но в целом мы не давали сопернику создать много моментов. После 15-й минуты мы потеряли уверенность. В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, это тоже оказывает влияние. Их крайние защитники играли персонально каждый с каждым, останавливали наши атаки. Во втором тайме мы стали играть свободнее — у нас было четыре-пять моментов с хорошими ударами. Мы снова пережили ситуацию, которая была в прошлом сезоне с этой командой, — не смогли забить. С такими командами необходим гол, чтобы открыть эту игру. В противном случае соперник начинает играть закрыто.

— У болельщиков снова вопросы по поводу замен.

— Что касается замен, то я считаю, что каждая из них дала нам преимущество в «физике» и технике. Литвинов, Хесус, Игнатов — у всех были моменты, но гол не случился. Мы шли вперед и хотели добиться победы. Конечно, мы не можем быть довольны ничьей. Хотели победить во что бы то ни стало. После старта сезона и огромного количества пропущенных голов сегодня мы сделали небольшой шаг вперед. Я уверен — с той работой, которую мы делаем в атаке, голы обязательно придут. Надо быть самими собой. Без спешки и излишнего желания результата. Мы должны победить, постараемся сделать это в Кубке.

— Третий матч без побед. В чем причина? Есть ли ваши просчеты?

— Естественно, я первый, кто допускает ошибки. Когда нет результата, ответственна вся команда, и когда мы добиваемся результата, ответственна вся команда. Но ошибки бывают. И это бывают индивидуальные ошибки — потеря линии, концентрации. Мы сегодня исправили те моменты, которые касались уверенности. Есть еще детали, которые нужно поправить, над которыми надо работать. Вы задаете этот вопрос после трех игр без побед. Но когда команда не проигрывала на протяжении 15 игр у себя дома, вы не задавали вопросов. От «Зенита» до «Зенита» никто не смог здесь одержать ни одной победы. Это был период больше года. Это не тот вопрос, который я здесь ожидаю.

— Мы ожидали, что «Спартак» будет разрывать, но не увидели команду, которая рвется к победе.

— Я уже объяснил этот момент. Мы неплохо начали игру — было два угловых, были опасные ситуации. Команда, имея два поражения кряду, стала терять уверенность. Это нормальный процесс. В перерыве мы смогли обрести эту уверенность снова и заслуживали победу.

— После апрельской игры с «Ахматом» вы много внимания уделили поведению игроков соперника, затяжкам времени и бездействию судьи. Сегодня была похожая история, но вы не говорите об этом. Почему?

— Потому что ничего не меняется. Я предпочитаю не терять напрасно энергию на тех, кто не хочет меняться. Но если вы такой вопрос задаете, значит, это видели все, все стали свидетелями этого.

— Во втором тайме, после замен вы перестроились, показалось, что даже был ромб. Можно об этом поподробнее?

— Все очень просто. В начале игры их крайние защитники играли персонально против Квинси и Тео. Тогда мы решили сместить их в центр. Их останавливали исключительно фолами. Поэтому вы видели, что Мартинс больше бежал во фланг, Рябчук делал очень много забеганий. Когда играешь против соперников персонально, нужно движение и поиск возможности для ударов.

Мирослав Ромащенко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ромащенко: «Невозможно за восемь дней все исправить и поменять»

— Думаю, заметна разница в организации общекомандных действий, структуры, — сказал Ромащенко на пресс-конференции. — Над этим мы работаем. При этом мы все еще не знаем состояние всех игроков. Стараемся действовать через короткий и средний пасы. Работы много, но уже, считаю, сделали большой скачок.

Сегодня игра была такой, какую мы ожидали. По «Спартаку» было все ясно, все известно, пусть я не так много времени нахожусь в России и слежу за РПЛ не очень сильно. Выяснили сильные и слабые стороны соперника и пытались сыграть на слабостях. Говорить про моменты не буду, но «Спартак» ничего не создал — все это были наши ошибки.

Подытоживая, скажу, что настрой сегодня был таким: если каждый выложится на 100 процентов в тактике, организации, единоборствах, то сможем показать игру, в которой добьемся победы. На ничью не настраивались. Но если проведем просто нормальный матч, просто сыграем в футбол — у нас не будет ни единого шанса.

— «Ахмат» сегодня потерял два очка или заработал одно?

— Мы нацеливаемся на победу в каждом матче.

— Желтая карточка Шелии за затяжку времени — это психология? У вас же были моменты в концовке.

— Невозможно за восемь дней все исправить и поменять. Ребята привыкают к новым требованиям, а в головах сидят отголоски прошлого. Игра была равной, но, считаю, первый тайм и концовка второго были за нами. У нас сегодня первый такой матч получился. С «Оренбургом» так не было — там у нас было 1,5 дня на подготовку. Игроки будут делать то, что мы им скажем.

— Как вам уровень судейства в России?

— Никогда не буду комментировать судейство ни в какую сторону. Это моя вторая игра как главного тренера «Ахмата». Я был сфокусирован на своей команде. На судью внимания не обращал. Темп порой замедляется, да. Но судьи — тоже люди, они могут ошибаться. Хочется быстрой игры. Футболисты растут, судьи растут. Нам всем есть где прогрессировать.

— Поделитесь с нами сильными и слабыми сторонами «Спартака».

— Да вы больше тренеров знаете, ха-ха. «Спартак» всегда претендует на чемпионство, от него болельщики всегда ждут яркой игры. Эта команда играет с позиции силы, особенно дома. Это видно сразу. Самая сильная группа — атакующая. Два вингера, форвард и две «восьмерки», которые делают забегания. Нельзя было давать пространства и низко садиться. Но у них есть и проблемы в обороне. Всем про них известно. Думаю, этого достаточно.

— У вас было всего пять игроков на лавке. Хватит вам футболистов на сезон?

— Мы не обращали внимания на это. Сюда мы прилетели с одним защитником — Уциевым, он был готов выйти на всех позициях. Мы понимали ситуацию, приходя в «Ахмат». Не сильно люблю смотреть в прошлое, особенно туда, где меня не было. Мы знаем наш цикл. Он довольно плотный. Ничего страшного. Надо со штабом думать, как готовить и восстанавливать ребят.