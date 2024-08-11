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«Спартак» Станковича еще не идеален. Красно-белых остановил «автобус» «Ахмата»

«Спартак» дома сыграл вничью с «Ахматом» в матче 4-го тура РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
11 августа. «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). Потасовка Срджана Бабича и Антона Швеца.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Красно-белые снова не смогли обыграть грозненцев на своем поле.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:0
Ахмат

Символические удары по мячу в этом сезоне на домашних матчах «Спартака» получаются легендарными. Неделю назад его выполнял Олег Романцев. В это воскресенье — Ринат Дасаев и олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. А Деян Станкович, которого в этот раз у скамейки напутствовал Никита Симонян, снова произвел в стартовом составе две замены. И если выход Литвинова в центре обороны был вызван травмой Чернова, то появление Денисова вместо Хлусевича — точечная ротация.

Естественно, постепенно привыкающие к хорошему болельщики красно-белых ждали продолжения победного банкета. Только «Ахмат» после домашних 0:5 от «Локомотива» предстал совсем другой командой, чем в прошлом туре. Как по форме — перестроившись на схему с тремя центральными защитниками (и впервые сыгравшим в этом чемпионате Жировым), так и по содержанию. В прошлом сезоне такие метаморфозы с грозненцами уже случались, ведь их серии из пяти побед (включая выигрыши у ЦСКА и «Краснодара») предшествовали унизительные 1:7 в матче с «Балтикой».

Деян Станкович и&nbsp;Магомед Адиев. «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Максимальная плотность, высочайший уровень сопротивления и отработка каждого эпизода до конца — все это максимально осложняло «Спартаку» жизнь. А если попробовать расшифровать жесты Магомеда Адиева у бровки — тренер напоминал игрокам, насколько важно сохранять максимальную плотность при перестроениях. При этом — на взгляд со стороны — придраться к действиями «Ахмата» в обороне было сложно. Да, впереди у гостей до перерыва ничего не получалось (ноль ударов за 45 минут), но и красно-белые не далеко ушли.

По числу выстрелов и попаданий в створ математически все смотрелось более-менее прилично. По сути, ни одна из этих атак не имела высоких шансов принести результат. Если бы Угальде после паса Бонгонды из центра штрафной ударил чуть сильнее и точнее — всего лишь сослагательное наклонение. Против классического оборонительного «автобуса», с которыми «Спартак» в этом сезоне еще не сталкивался, не был привычно заметен даже Барко, который, казалось, умеет все. Но выяснилось, что у Станковича в запасе был план Б. Причем совсем небанальный.

Формально Маркиньос вышел вместо Зиньковского. Но если с «Крыльями» это была перестановка строго по позиции, то сейчас бразилец скорее выполнял роль правого инсайда, На пару с Барко они по ситуации брали на себя роль «десятки», а за счет смещений перегружали полуфланги. Причем левее периодически уходил Угальде, растягивая оборону и давая больше пространства Виллиану Жозе. Экс-форвард «Бетиса» пока не набрал оптимальные кондиции, однако показал, какие его сильные стороны можно использовать. А именно — умение зацепиться за мяч, сыграть на партнера или выступить адресатом навесов в штрафную.

«Ахмату» потребовалось какое-то время, чтобы разобраться во всех этих хитросплетиях. Однако воспользоваться непродолжительной растерянностью соперника красно-белым не удалось, после чего все вернулось к типичной для первого тайма картине. Важное отличие — грозненцы стали чаще и по-настоящему остро огрызаться. Чего стоит пара моментов с участием Богосаваца. Перекроенная схема хозяев была «Ахмату» в чем-то на руку, потому как после ухода Пруцева количество полузащитников с должными оборонительными навыками сократилось до одного Умярова.

Зато чистых форвардов на последних минутах после выхода Мелешина вместо Бонгонды стало сразу трое. И количество могло перерасти в качество, когда оборону вспорол пас Литвинова, а Мелешин выкатил Виллиану. Убойнее позиций, кажется, не бывает, однако мяч остановила голова Адамова. «Ахмат» третий раз подряд добился в Тушине нулевой ничьей, а «Спартак» упустил возможность сравняться по набранным очкам с «Динамо» и «Локомотивом».

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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