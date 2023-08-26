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Сегодня, 22:00

«Спартак»: впервые без пропущенных мячей, но и без идей в атаке

«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Александр Соболев в матче «Спартак» — «Ахмат».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Ничья с «Ахматом» — третий подряд матч красно-белых без побед.

Игра «Спартака» с «Зенитом» стала большим разочарованием и оставила в недоумении болельщиков красно-белых. Очень много вопросов осталось к Абаскалю — как по составу, так и по реакции тренера на поражение. Слова о том, что судья сломал игру «Спартака» желтой карточкой на 10-й минуте, еще долго будут припоминать испанцу.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:0
Ахмат

Неделю спустя Абаскаль вернулся к более понятному и объяснимому составу. Во-первых, на скамейку вернулся Свинов, пропустивший 10 мячей в трех играх, и впервые в сезоне в спартаковских воротах появился Селихов. Во-вторых, вернулись Зобнин с Бонгондой. А вот Литвинов так и остался в запасе. Это, пожалуй, единственный вопрос к Абаскалю относительно состава.

Одновременно с матчем «Спартака» и «Зенита» на прошлой неделе состоялось возвращение Ромащенко к самостоятельной работе в РПЛ спустя 15 лет. И получилось оно весьма эффектным — 4:0 с «Оренбургом». Вторым соперником бывшего помощника Черчесова стал «Спартак» — как для тренера, так точно родной: именно здесь он начинал в академии, а затем в дубле.

Мирослав Ромащенко. «Шипами ногу разорвали до кости — вложил газету под щиток и вышел на поле». Как Ромащенко играл за «Спартак»

В первом тайме «Ахмат» ничего не дал сделать «Спартаку» за счет грамотного прессинга и агрессивной в целом игры. Поняв, что арбитр Шафеев позволяет многое, гости не стеснялись идти в жесткие стыки. «Спартак» же вышел на игру без идей и без эмоций, получив добротную порцию свиста с трибун уже на 30-й минуте. Из моментов можно вспомнить разве что удар Ильина в штангу спартаковских ворот.

После перерыва «Спартак» выглядел поживее, в атаке стало получаться чуть больше (чем, собственно, ничего). Но «Ахмат» этот порыв легко погасил, вернувшись к уже опробованной жесткой игре. «Спартак» разменялся на эмоции и предъявление претензий судье, съехав на медленный и пустой футбол первого тайма. Апофеозом стала бестолковая перепасовка между Денисовым и Селиховым, которая просто взбесила трибуны.

Парадокс, но самое интересное в этом матче произошло в компенсированное время. Игра раскрылась, когда никто этого уже не ждал. «Спартак» в полном составе убежал вырывать победу и пропустил контратаку. «Ахмат» чудом не забил — выручил Селихов. В ответном спартаковском выпаде гостей уже спас Шелия. Кстати, с возвращением Селихова «Спартак» впервые в сезоне сыграл на ноль. В восьмом по счету матче.

После трех побед на старте у «Спартака» три матча без побед. Команда затухает, и все идет к тому, что в Тушине наступит не лето, а весна: «Спартак» с каждой игрой все больше погружается в состояние, в котором он прожил вторую половину прошлого сезона. Кстати, весной у красно-белых был очень похожий матч с «Ахматом», завершившийся такой же нулевой ничьей. Плохая параллель для Абаскаля. Вопросов к испанскому тренеру с каждым матчем все больше.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Мирослав Ромащенко
5
154
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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