«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?

Красно-белые во 2-м туре РПЛ победили «Балтику» (2:1), в отличие от чемпиона страны пока идут без потерь и вместе с «Краснодаром» возглавляют таблицу.

Идеальное начало сезона для «Спартака». С одной стороны, трудная, но такая важная волевая победа над «Оренбургом» в добавленное время. Выигрыш в Кубке у «Краснодара». Впечатляет новичок Бонгонда. С другой — потеря очков «Зенитом» в Ростове-на-Дону. Ушли у сине-бело-голубых Кузяев и Малком, хандрит Вендел. Без них игра пока поблекла. В общем, самое время для команды Гильермо Абаскаля ковать железо.

И матч с «Балтикой» был как раз отличным тестом на притязания «Спартака». Претендент на золото обязан забирать в такой встрече три очка. Каким угодно способом, но выцарапать победу. Мы ведь помним сентенцию, что золото выигрывается во встречах не с лидерами, а с аутсайдерами. И живы в памяти победы над андердогами той команды Массимо Карреры, что финишировала в 2017-м первой. Неважно — в красивой борьбе, с каким счетом, главное — инстинкт убийцы.

Тогда красно-белые часто выигрывали 1:0. Нынешняя команда — это атака. Промес, Мозес, Соболев, Бонгонда при поддержке Зобнина, Хлусевича, Умярова — это очень грозно. А ведь джокерами еще могут выскочить Зиньковский, Медина, Бальде, Игнатов и Николсон. Полагаю, такому подбору позавидует нынешний «Зенит».

С защитой у «Спартака» куда больше проблем, так что атаке крайне желательно не ограничиваться одним забитым голом. На всякий случай.

В матче с «Балтикой» мы получили очередное подтверждение — один мяч красно-белые наверняка пропустят. Но тест на готовность всерьез посоперничать с «Зенитом» москвичи в итоге прошли. Обязательную программу выполнили, пусть и без запаса прочности.

Хорош Бонгонда, делает свое дело Промес (гол+пас), с отличным настроением играет команда. И никто даже не замечает, что в запас усажен капитан Джикия, который выходит только под премиальные на 87-й минуте, как какой-то юнец.

Глупо, конечно, сейчас утверждать, что в итоге мы получим настоящую борьбу за золото. Хотя бы потому, что прошлую осень команда Абаскаля прошла отлично, а весну завалила. От повтора никто не застрахован. Да и не первый раз мы уже говорим о брошенной перчатке, которая до Питера даже не долетала. При Доменико Тедеско, в минувшем сезоне... Может, с третьего дубля добросят?