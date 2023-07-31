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Сегодня, 22:00

«Спартак» благодаря заменам Абаскаля обыграл «Балтику». Но Игнашевич заявил о себе в роли тренера

«Спартак» победил «Балтику» благодаря голам Бонгонды и Промеса
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Гильермо Абаскаль и Сергей Игнашевич
Гильермо Абаскаль и Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бонгонда снова забил.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
31 июл, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Балтика

Задача «Спартака» на старте сезона — набирать очки и избавляться от шлейфа неудачной весны прошлого сезона. Из-за него болельщики красно-белых настороженно реагируют даже на такие солидные победы, как в предыдущем кубковом матче в Краснодаре, когда команда выиграла 2:1.

Тео Бонгонда и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Как можно играть в таком графике? Мы думаем не о футболе, а о здоровье игроков». Абаскаль — после победы «Спартака»

Абаскаль наконец-то получил возможность использовать всю атакующую мощь. Все свои дисквалификации отбыл Соболев и ожидаемо занял позицию центрфорварда. По краям — Бонгонда, за пару игр вытеснивший Зиньковского, Промес и в оттяжке — Мозес. Очень солидно для нынешней РПЛ. Снова попал в старт Умяров, оставивший очень приятное впечатление в Кубке. Более того, это была его сотая игра за красно-белых. А вот в центре обороны Абаскаль опять поменял пару, вернувшись к связке Литвинов — Дуарте.

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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич не стал запирать свою команду в собственной штрафной. Калининградцы приехали играть в футбол, а главным их инструментом был высочайший прессинг. Дело это всегда рискованное: да, спартаковцев напрягало постоянное давление, но если получалось из-под него выйти — сразу следовала опасная атака. Бонгонда запорол чистый выход один на один, а затем Латышонок потащил хороший удар Соболева. Много свободного пространства, много времени для принятия решений — к такому «Спартак» в домашних матчах явно не привык.

Красно-белые чувствовали свое превосходство и никуда не торопились. В какой-то момент начало казаться, что эта уверенность переросла в самоуспокоенность. «Балтика» периодами даже зажимала «Спартак» в его штрафной. Гости играли дисциплинированно и инициативно, но все же пропустили до перерыва. Ну а «Спартак» выехал на индивидуальных качествах своих атакующих игроков - Промес классно забросил мяч в штрафную, и Бонгонда головой забил свой второй мяч за новую команду.

После перерыва «Балтика» только добавила настырности. Вероятность нарваться на контратаку возросла, но с течением времени вопрос так уже не стоял. Гости длинными отрезками основательно владели ситуацией, и «Спартаку» важнее было просто отбиться, нежели подловить соперника. И здесь здорово проявил себя Максименко, пару раз по-серьезному вступавший в игру и спасавший команду.

«Балтика» продемонстрировала очень хорошую физическую готовность, минуты так до 80-й держа спартаковцев в напряжении. Абаскаль же заменами перевел игру на чужую половину поля, и вступивший в игру Игнатов сделал второй гол, выкатив на пустые ворота Промесу. Но и здесь «Спартак» не обошелся без валидола. Повторился краснодарский сценарий: уже в компенсированное время «Балтика» забила со стандарта — себя показал чилиец Энрикес, имеющий в своем досье сам «Манчестер Юнайтед».

«Спартак» доехал до победы и присоединился к «Краснодару» — только этим двум командам удалось стартовать в РПЛ с двух побед. А с учетом Кубка лишь одни красно-белые выиграли три матча из трех. Вопросов по игре «Спартака» в этом матче предостаточно, но при итоговой победе звучать они будут не так остро. «Балтика» же оставила очень хорошее впечатление, а легенда российского футбола Игнашевич начинает заявлять о себе на высшем уровне теперь уже в роли тренера.

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В трех играх с участием «Спартака» в начале сезона было забито не меньше трех мячей. Получится ли у красно-белых продолжить результативную серию во встрече с «Рубином»? Тотал больше 2.5 гола в предстоящем матче в букмекерской компании ФОНБЕТ можно взять за 1.75, а ТМ 2.5 — за 2.10.

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Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
14
58
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