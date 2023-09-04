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Сегодня, 13:15

Абаскаль и «Спартак»: без отставки. И без контакта с командой? Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Гильермо Абаскаль, Антон Зиньковский и Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о ситуации у красно-белых.

Утечка информации — дело обычное. В футбольных Telegram-каналах в большинстве случаев понятно, кто за ней стоит.

«Спартак», проиграв «Краснодару», подарил много тем для споров и претензий. Больше всего говорили о возможности отставки Гильермо Абаскаля — и вот канал «Дай ударитЬ» дает неофициальную, но вполне достоверную информацию (учитывая акцент в посте — отсылку на спортивный блок): «Отставка Абаскаля до зимнего периода маловероятна. В случае этого варианта в клубе больше склоняются к кандидатуре российского специалиста. Конечного решения на данный момент нет, все будет зависеть от того, каким будет спортивный блок на момент возможного ухода испанского тренера».

Испанец стремительно превращается в хромую утку — практически для всех, от Заремы Салиховой до журналистов, болельщиков и футбольной среды. Едва не вспыхнул пожар — после высказывания бывшего топ-менеджера красно-белых Александра Шикунова. Точнее, после слов его тезки Соболева о работе Гильермо в последнее время, которые Шикунов пересказал журналисту. Позже выяснилось, что репортер неверно понял суть разговора и выдал цитату Александра Юрьевича за фразу самого нападающего — но критика Абаскаля достигла в последние дни такого масштаба, что изначальной новости никто не удивился.

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему?

Потому что тренер за короткое время умудрился вызвать такое недовольство, которое не исходило в отношении ни одного из его предшественников со времен Олега Кононова.

Претензии к Абаскалю (кроме пропавших результатов) сводятся к выбору состава. Но на проблемы «Спартака» стоит посмотреть немного иначе. Дело ведь не только в выборе людей на матч.

Гильермо либо не понимает свою команду, либо что-то пытается доказать этими решениями.

Вопрос — кому? Или, может быть, это классическое «я так вижу»?

Руслан Литвинов и&nbsp;Алексис Дуарте. Ждать от «Спартака» больше нечего. Абаскалю пора в отставку

Но если побед в РПЛ уже давно нет, если качество футбола неудовлетворительное, если тактически нечего противопоставить сопернику, то работа тренера должна оцениваться как слабая.

После поражения от «быков» Абаскаль наконец заговорил о своих ошибках. Но если бы я был менеджером, моя претензия к испанцу сводилась бы к следующему: он портит игроков. Убивает их уверенность в себе. Ломает менталитет.

Спорт перестал быть чистыми тактикой и функциональной подготовкой. На первый план вышла психология — но что мы видим?

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Краснодар» обыграл «Спартак» и уходит на паузу лидером. К Абаскалю снова есть вопросы по выбору состава

Хлусевич (футболист сборной России) начал свой лучший сезон, но вскоре после дубля «Оренбургу» под него покупается Рябчук. Даниил — в глухом запасе, чем новичок лучше, пока не совсем понятно.

Бабич проводит сильный матч с «Динамо» в Кубке, в Краснодаре вновь выходит Джикия, которого демонстративно меняют в середине второго тайма. Капитана. Травма? Нет. Тактика? Чтобы сербский гигант ушел на позицию форварда? Как это делал с Вернблумом когда-то в ЦСКА Слуцкий. Нет. Бабич действует в центре обороны. И когда Кокшаров зарабатывает пенальти, то Срджан бежит не по игроку, а по пустой зоне в центре поля.

Футболист "Спартака" Георгий Джикия.
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Понятно, что с Джикией красно-белые располагаются в защите глубоко, что соперник почти не попадает в офсайды. Но! Это капитан. Лидер раздевалки.

Под Соболева расчищается конкуренция в центре атаки: уже нет ни Николсона, ни Бальде. Есть Мелешин, которому надо выходить на поле, его просят в аренду другие клубы РПЛ — но Абаскаль не отпускает, оставляя в глухом запасе. А Соболев такими темпами скоро наестся, потеряв свежесть.

Зиньковский великолепно проводит кубковую встречу с «Динамо». И проваливает матч с «Краснодаром». Известно, что Антон плохо выходит на замены. Он в ответе за это сам. Но фраза «его проблемы» здесь не работает — не только его. Создать у талантливого парня ощущение, что он никакой (после яркого выступления всего три дня назад!) — это искусство.

Руслан Литвинов. «Вопрос Абаскалю: «Почему Литвинов и Пруцев не попали в стартовый состав?» Титов — о поражении в Краснодаре

Литвинова зовут в Италию, предлагая за него 4 или 5 миллионов евро. Мотивация и мечта. Абаскаль блокирует трансфер и после ошибки Свинова в Екатеринбурге вешает на Руслана всех собак, переводя в запас. При этом ранее лишая родной позиции — в обороне Литвинов неплох, но в центре поля уникален.

А еще помните, был такой полузащитник Пруцев? Талантливый.

Связь с коллективом, вера игроков в тренера — сегодня это главная вещь в футболе. Дело не в том, сам тренирует Абаскаль «Спартак» или нет, заходит после матчей в раздевалку или проходит мимо.

Чем дальше, тем крепче ощущение, что Гильермо не понимает: деятельность тренера — в первую очередь, работа с людьми.

Есть две крайности.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Александр Кокшаров и&nbsp;Эдуард Сперцян празднуют гол. Ивич пошел против Галицкого. Но этот «Краснодар» может взять трофей

Философия Мостового (который Царь) — с верой в то, что большим мастерам учиться в профессии тренера нечему.

И Laptopcoaches. Компьютерные люди, одним из которых оказался, похоже, Абаскаль.

Возможно, мы не правы в этих претензиях. И судим о поступках испанца опрометчиво, не понимая его до конца. Но невозможно вникнуть в суть человека, принимающего решения, не поговорив с ним.

За год и три месяца работы в России Абаскаль не дал ни одного интервью СМИ. Почему — неизвестно. Это может быть пренебрежение, страх, да что угодно. Поэтому его шаги можно трактовать только так, как их понимаем мы.

И судя по тому, что говорят люди в футбольном мире, понимание у всех одинаковое.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
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 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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