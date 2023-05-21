«Пенальти на Мозесе был. Соболев разочаровал. Опускаться до такого...» Газзаев — о дерби

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил дерби со «Спартаком» (1:2).

— Дерби получилось очень эмоциональным. Команды вышли заряженными на игру. Все понимали, что предстоит битва за второе место. Где-то и «Спартаку», и ЦСКА не хватило мастерства. Зато много борьбы, единоборств, никто не хотел уступать. Ну и судейские решения тоже еще долго будут обсуждать. Я в принципе не понял только одного вердикта Карасева.

— Какого?

— За что он удалил Рошу? Я никакого криминала в действиях бразильца в том эпизоде с Соболевым не увидел. Чего не могу сказать о спартаковце. Абсолютно заслуженная красная карточка!

— Соболев разочаровал?

— Конечно. Да, это дерби, да, эмоции зашкаливают. Но опускаться до такого... Что это за жест? Что это за неуважение к сопернику? Да и вообще! Матч смотрят дети... Соболева могут серьезно наказать, чтобы одумался наконец.

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Результат закономерен?

— Я бы так не сказал. Скорее это было ничейное дерби. Мне ЦСКА в первом тайме понравился. Армейцы были агрессивными, выигрывали подборы, эффективно прессинговали, забили хороший гол.

— Голевую атаку начал Акинфеев.

— Возможности Игоря мы все давно знаем. Что ж, у ЦСКА есть еще одна опция в атаке (улыбается).

— Сейчас эксперты спорят, кто из защитников ЦСКА виноват в первом голе Промеса — Дивеев или Гайич?

— Для меня все очевидно. Конечно, Гайич. Он вообще непонятно где находился в том эпизоде. Оставил своего игрока. Промес вновь подтвердил свой класс. Он наряду с Малкомом сегодня ведущий атакующий игрок в нашем чемпионате.

— Что сломалось в игре ЦСКА после перерыва?

— Я бы не сказал, что что-то сломалось. Просто тяжело выиграть дерби, когда у тебя в атаке на одного человека меньше.

— Это вы о Заболотном?

— Увы, он сегодня многое делал невпопад. Не туда бежал, не так открывался, принимал неправильные решения, когда получал мяч в штрафной. Приходится признать, что его игра отличалась явно не в лучшую сторону от действий тех же Чалова и Облякова. «Спартак», наверное, был немного поострее в концовке. Хорошо вышел на замену Мозес, который заработал пенальти.

— А был ли пенальти?

— Да. Все-таки Мозес сначала мяч проткнул, а потом уже его ударил по ноге армеец... Так что тут все справедливо. Как и в эпизоде, когда не назначили 11-метровый минутой ранее. Там Дивеев сначала выбил мяч, а потом уже наступил на ногу Зобнину. Это не пенальти.

В целом не могу сказать, что ЦСКА проиграл по делу. «Спартаку» чуть больше повезло. Борьба за второе место обостряется. Интрига жива, будет интересно.