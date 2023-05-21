21 мая, 20:15
— Дерби получилось очень эмоциональным. Команды вышли заряженными на игру. Все понимали, что предстоит битва за второе место. Где-то и «Спартаку», и ЦСКА не хватило мастерства. Зато много борьбы, единоборств, никто не хотел уступать. Ну и судейские решения тоже еще долго будут обсуждать. Я в принципе не понял только одного вердикта Карасева.
— Какого?
— За что он удалил Рошу? Я никакого криминала в действиях бразильца в том эпизоде с Соболевым не увидел. Чего не могу сказать о спартаковце. Абсолютно заслуженная красная карточка!
— Соболев разочаровал?
— Конечно. Да, это дерби, да, эмоции зашкаливают. Но опускаться до такого... Что это за жест? Что это за неуважение к сопернику? Да и вообще! Матч смотрят дети... Соболева могут серьезно наказать, чтобы одумался наконец.
— Результат закономерен?
— Я бы так не сказал. Скорее это было ничейное дерби. Мне ЦСКА в первом тайме понравился. Армейцы были агрессивными, выигрывали подборы, эффективно прессинговали, забили хороший гол.
— Голевую атаку начал Акинфеев.
— Возможности Игоря мы все давно знаем. Что ж, у ЦСКА есть еще одна опция в атаке (улыбается).
— Сейчас эксперты спорят, кто из защитников ЦСКА виноват в первом голе Промеса — Дивеев или Гайич?
— Для меня все очевидно. Конечно, Гайич. Он вообще непонятно где находился в том эпизоде. Оставил своего игрока. Промес вновь подтвердил свой класс. Он наряду с Малкомом сегодня ведущий атакующий игрок в нашем чемпионате.
— Что сломалось в игре ЦСКА после перерыва?
— Я бы не сказал, что что-то сломалось. Просто тяжело выиграть дерби, когда у тебя в атаке на одного человека меньше.
— Это вы о Заболотном?
— Увы, он сегодня многое делал невпопад. Не туда бежал, не так открывался, принимал неправильные решения, когда получал мяч в штрафной. Приходится признать, что его игра отличалась явно не в лучшую сторону от действий тех же Чалова и Облякова. «Спартак», наверное, был немного поострее в концовке. Хорошо вышел на замену Мозес, который заработал пенальти.
— А был ли пенальти?
— Да. Все-таки Мозес сначала мяч проткнул, а потом уже его ударил по ноге армеец... Так что тут все справедливо. Как и в эпизоде, когда не назначили 11-метровый минутой ранее. Там Дивеев сначала выбил мяч, а потом уже наступил на ногу Зобнину. Это не пенальти.
В целом не могу сказать, что ЦСКА проиграл по делу. «Спартаку» чуть больше повезло. Борьба за второе место обостряется. Интрига жива, будет интересно.