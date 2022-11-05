Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:45

Фанат «Спартака» набросился на футболистов ЦСКА. Игрок красно-белых скандировал матерную кричалку

«Спартак» переиграл ЦСКА в молодежной лиге с беспорядками на стадионе
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Фанат «Спартака» и игроки ЦСКА в молодежном дерби.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фанатская трибуна «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Игроки «Спартака» с месседжем для фанатской трибуны.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фанатская трибуна «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
Фанатская трибуна «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
1/5
Telegram Новости
Жаркое дерби в молодежной лиге.

Дерби «Спартака» и ЦСКА в Молодежной футбольной лиге получилось эмоциональнее, чем последние встречи взрослых команд. Игра закончилась волевой победой красно-белых (2:1), тремя красными карточками у армейцев и массовой дракой игроков с болельщиками прямо на поле.

Владимир Федотов и&nbsp;Гильермо Абаскаль. КДК убивает эмоции и лишает нас шоу. Абаскаль и Федотов не заслужили дисквалификацию

Главный инцидент матча случился на 56-й минуте, когда футболист ЦСКА Станислав Лапинский — один из лучших бомбардиров МФЛ с 9 мячами — забил первый гол в матче. Он отправился праздновать его прямо перед фан-сектором хозяев и спровоцировал красно-белых фанатов.

4 ноября. «Спартак» — ЦСКА — 2:1. Фото ФК «Спартак»
Фанатская трибуна «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Фото ФК «Спартак»

Тем не понравилось, что исполнил молодой футболист соперника. Один из болельщиков выбежал с сектора прямо на поле к Лапинскому и толкнул его. К потасовке подключились запасные футболисты и несколько болельщиков «Спартака» с другого сектора, которые через ограждение сцепились с несколькими представителями ЦСКА. Успокоить участников удалось только сотрудникам полиции и стюардам.

Эпизод вывел из себя игроков ЦСКА — после этой стычки с фанатами они получили сразу два удаления за шесть минут: сначала прямую красную карточку получил Матвей Мадорский, затем две желтых заработал Александр Грачев.

Играя в большинстве «Спартак» вытащил матч: сначала на 78-й минуте счет сравнял Ярослав Крашевский, а победный гол на 81-й минуте забил Дмитрий Иванников.

В оставшееся время ЦСКА не смог вернуться в игру: наоборот команда заработала третье удаление — его получил Ярослав Арбузов, оставив команду на последних минутах вдевятером.

4 ноября. «Спартак» — ЦСКА — 2:1. Фото ФК «Спартак»
Фанатская трибуна «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Фото ФК «Спартак»

После матча «Спартак» отмечал победу с фанатами, а игрок команды Михаил Пилипенко радовался активнее всех — он вместе с сектором скандировал в мегафон кричалку: ««Мы сегодня ##### коней!»

Видео скандирования появилось в Telegram-канале Supporters Group News, на него отреагировала пресс-служба «Спартака».

«Дерби — это эмоции. Молодость — эмоции вдвойне. Прежде чем осуждать Пилипенко, важно вспомнить, что это далеко не первый случай в истории российского футбола, когда игрок команды заряжает с фанатами какую-то обидную для соперника кричалку.

В этом ярком матче страсти кипели со всех сторон. Мы, разумеется, напомним молодым спартаковцам о том, что уважение в футболе ценится так же, как и преданность родным цветам. Но это будет завтра, когда улягутся эмоции после победы в главном дерби», — сказал «СЭ» глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. «Спартак» ответил на слова Федотова об Абаскале: «Не все знают, что такое fair play»

Победа помогла «Спартаку» оторваться от ЦСКА на три очка и закрепится на втором месте в таблице МФЛ. Первое, как и в РПЛ, в молодежной лиге занимает «Зенит» с отрывом в 8 очков.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
12
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Аршавин высказался о возможном проведении матча против ветеранов национальной команды Бразилии
Бивол vs Рамирес. Встречные удары, фактор левши и здоровый сон
CNN сообщил об отключении 1300 терминалов Starlink на Украине
Пушилин сообщил об успехах войск в районе Майорска и Первомайского
Старший лейтенант Галушкин со взводом уничтожил четыре РСЗО
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
«Сочи» — «Спартак»: кто победит в «колизее»? Онлайн-трансляция матча
РПЛ: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи 16-го тура
Гогниев кричал на трибуне, Сычевой на поле: фото матча «Химки» — «Оренбург»
Личка заявил, что «Оренбург» отпустит Сычевого, если ему поступит хорошее предложение
Личка: «У «Химок» было больше желания выиграть этот матч»
Глушаков: «Как и «Химки», «Локомотив» не должен бороться за выживание»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Локомотив» финиширует в десятке? У Гогниева стальной характер? «Динамо» вернуло футбол Шварца? Интервью Генича