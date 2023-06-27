Самая крупная победа «Спартака» над ЦСКА в чемпионате — 6:0! Черчесов все тащил, Карпин забил шедевр, у Ледяхова — хет-трик

30 лет культовому разгрому.

«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 6:0 (1:0)

Голы: Ледяхов, 15 (1:0). Бесчастных, 49 (2:0). Ледяхов, 54 (3:0). Пятницкий, 63 (4:0). Карпин, 84 (5:0). Ледяхов, 88 (6:0).

«Спартак»: Черчесов, Мамедов, Иванов, Цымбаларь (Попов, 46), Писарев (Черенков, 84), Никифоров, Онопко (к), Карпин, Пятницкий (Гашкин, 80), Ледяхов, Бесчастных.

ЦСКА: Плотников, Гущин, Колотовкин (к), Машкарин, Малюков, Бушманов, Крбашян (Маркевич, 58), Карсаков, Антонович, Сергеев, Файзулин (Орещук, 75).

27 июня. Москва. Стадион «Лужники». 31 000 зрителей.

Спасения Черчесова, ошибка Плотникова

К 17-му туру чемпионата России-1993 «Спартак» подошел в статусе лидера турнира («Ротор» набрал столько же очков, но уступал по дополнительным показателям). ЦСКА же обосновался в середине таблицы.

За несколько дней до дерби армейцы дома разгромили нижегородский «Локомотив» (3:0), а вот команда Олега Романцева потеряла очки в Находке, сыграв вничью с «Океаном» (1:1).

— Какого вы мнения о ЦСКА? — спросил корреспондент «СЭ» форварда «Спартака» Дмитрия Радченко за несколько дней до противостояния с красно-белыми.

— Сейчас в отменной форме находятся Файзулин и Карсаков, их следует опасаться в первую очередь. Да и вообще команда прибавляет от игры к игре.

— Считается, что оборона ЦСКА далеко не самая сильная в лиге...

— Вот 27-го [июня] и посмотрим. Но то, что она не является самой сильной линией в ЦСКА, — это точно.

Игорь Ледяхов. Фото Сергей Колотовкин

В дерби оборона красно-синих начала сбоить после перерыва. А в первой половине встречи зрители увидели лишь один забитый гол — причем довольно нелепый. На 15-й минуте Пятницкий выполнил верховую подачу из глубины поля на Ледяхова. Плотников зачем-то выскочил из ворот, и лучший футболист России-1992, по опросу «СЭ» (еженедельник «Футбол» лучшим признал Виктора Онопко), ударом головой перекинул вратаря ЦСКА — 1:0.

Армейцы не сломались, играли на встречных курсах и должны были сравнивать счет через 10 минут. Активный Файзулин за счет своего фирменного дриблинга ворвался в штрафную и хлестко пробил в дальний угол. Черчесов сыграл здорово. Первым на добивании оказался Карскаков, но и в этом эпизоде будущий главный тренер сборной России проявил чудеса реакции.

— Игра-то по большому счету пока равная, — заметил в перерыве тренер национальной команды Павел Садырин, который в 1991 году приводил ЦСКА к золотым медалям последнего чемпионата СССР. — Хотя более высокое мастерство спартаковцев, естественно, не может не сказываться. Как можно было армейцам не забить из таких идеальных ситуаций?

— Новых кандидатов в сборную присмотрели?

— Стараюсь не выпускать из поля зрения молодых ребят. Бесчастных, к примеру, может уже сыграть и за первую сборную.

«Я бы вывел Ледяхова из строя еще до игры»

Владимир как будто слышал реплику Садырина — и отличился сразу после перерыва.

Находясь спиной к воротам, 19-летний нападающий получил мяч от Карпина, резко развернулся, ушел от опекуна и покатил в дальний угол. Плотников оказался бессилен — 2:0.

И тут команду Романцева прорвало. Буквально через пять минут Ледяхов, которого комментатор Владимир Маслаченко почему-то назвал Гашкиным, как кегли обошел двух защитников армейцев и не оставил шансов голкиперу — 3:0! Камера крупным планом показала лицо Романцева. Олег Иванович не мог скрыть эмоций.

«Я наблюдал за игрой и задавался одним и тем же вопросом: с каким явлением природы можно сравнить сегодняшний «Спартак»? — писал в своем отчете обозреватель «СЭ» Леонид Трахтенберг. — Ну, конечно же, с каким-то стихийным бедствием. Но с каким? Пожалуй, с извержением вулкана, когда раскаленная до предела лава захватывает в плен все, что попадается на ее пути».

Окончательно интрига была убита на 64-й минуте. И вновь в центре внимания оказался Ледяхов, который элегантным пасом пяткой вывел на ударную позицию Пятницкого — 4:0.

Далее на 20 минут наступило затишье, которое прервалось красивейшим голом Карпина. Еще один будущий тренер сборной не стал входить в штрафную и с правой ноги выстрелил в левую от себя «девятку». Маленький шедевр! Жирную точку в дерби ожидаемо поставил Ледяхов (получил от «СЭ» за этот матч 8,5 балла). На широком шаге хавбек обвел защитника и тонко — шведой — направил мяч в уголок.

— Признаюсь, я бы не рискнул обыгрывать защитника в той ситуации, в какой это делал Ледяхов, — заметил после матча Романцев. — С одной стороны, подобная смелость — признак мастерства, ведь у ЦСКА неплохие защитники, а с другой — без везения здесь не обошлось.

— Как бы вы, бывший защитник, действовали против Ледяхова?

— Не знаю... Разве что до игры вывел бы его из строя.

— А если серьезно?

— Если серьезно, то я бы не давал Игорю мяч получать. Правда, не уверен, что и это помогло бы. На мой взгляд, Ледяхов относится к тем футболистам, бороться против которых почти невозможно, если у них пошла игра.

До сегодняшнего дня эта победа красно-белых является самой крупной в дерби с армейцами в истории чемпионатов России.