Сегодня, 00:00

«Спартак» выглядит слабее ЦСКА. Что поможет красно-белым победить в дерби?

«Спартак» и ЦСКА сыграют в 16-м туре чемпионата России 22 ноября
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Есть один вариант.
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Российский футбол возвращается с ноябрьской международной паузы не тем, которым уходил. Да и все мы тоже. Слишком сильные изменения в больших клубах произошли всего за пару недель, а некоторые из них заметно влияют на спорт в стране в целом — речь об отставке Карпина, конечно. Но о закулисье и так сказано уже многое, поэтому сконцентрируемся на игре.

Тем более РПЛ сразу бросает зрителей в середину водоема афишей московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА. И если армейцы перерыв провели спокойно, то их соперник буквально утопил инфополе в красно-белых новостях. Дело в увольнении Станковича и всем, что с ним связано. На принципиальный матч команду выведет Вадим Романов, который впервые в жизни получил пост главного, пусть и временного.

Вадим Романов.
Фото ФК «Спартак»

Фигура тренера явно добавляет «Спартаку» проблем. Не только и не столько из-за самого факта отсутствия опыта — Романов вообще-то десять лет находится в структуре клуба. Просто его навыки чересчур специфичны для места, на котором он оказался. Ну вот какие сильные стороны у Вадима Юрьевича как у специалиста? Работа с российской молодежью, четкая постановка задач и распределение ролей. Первый пункт для основы «Спартака» абсолютно мимо, а для реализации остальных необходимо гораздо больше времени, чем пара недель.

Колонка Ильи Казакова о&nbsp;поиске нового главного тренера &laquo;Спартака&raquo;.Азартные игры «Спартака». Поиски главного тренера могут затянуться. Колонка Казакова

Романову предстоит управлять иностранцами и относительно опытными соотечественниками — российских футболистов младше 24 лет в костяке состава нет. К тому же команду ему дали в довольно помятом виде. Она, безусловно, способна добиваться результата, но словно сама не знает, чего от себя ждать. Вроде уровень исполнителей на зависть большинству конкурентов, мысль и рисунок проглядываются — а до идеала довести и близко не получается. Уравнение целиком написано, знак равно поставлен, но ответа нет. Значит, ошибка где-то в теле задачи.

Причем вряд ли Вадиму Юрьевичу поручили отыскать несостыковку, заменить минус на плюс и добыть заветную формулу. Нет, это слишком опасно и, вероятно, долго. Романов наверняка откатится к более базовым алгоритмам — с меньшим количеством действий и символов. Или продолжит доить наработки Станковича, к которым тоже приложил руку, трудившись в штабе серба. Оба варианта перспективами не балуют, но иначе в нынешних реалиях быть не может.

И все вышеописанное еще и бьет в глаза контрастом на фоне ЦСКА. Красно-синие москвичи множат стабильность на запредельную эффективность, тем самым выбивая себе место в чемпионской гонке. У Челестини все понятно. Игра поставлена, лидеры в отличной форме, молодые прогрессируют и раскрываются, победы штампуются — даже там, где для них мало оснований. Модель xPoints говорит, что армейцы перебрали 8,15 реальных очков относительно ожидаемых, с колоссальным запасом больше всех в лиге.

Чего далеко ходить, разницу между командами отлично показывает их очная встреча первого круга, с момента которой не прошло и двух месяцев. Вспоминая ее, становится очевидно, что проиграть в данном противостоянии ЦСКА может только самому себе. Когда концентрация на месте, «Спартак» превращается в безоговорочного аутсайдера и впервые за 78 лет пропускает три мяча к 18-й минуте. И три — это еще везение.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В футбол «Спартаку» сейчас выиграть у ЦСКА тяжело. Тогда в чем шанс? Станкович непозволительно долго забирал у игроков эмоции. Деян настолько вздулся от собственных выходок, вызванных агонией от давления и фрустрации, что придавил собой команду, зажал ее. Но стоит лишь приоткрыть закупоренный эмоциональный канал — все скопившееся хлынет на поле, а зажатая пружина разожмется и начнет больно жалить соперников.

Станислав Черчесов, Владимир Ивич, Ангелос Постекоглу.Черчесов, Ивич или Постекоглу? Авторы «СЭ» выбирают нового тренера «Спартака»

Собственно, главная задача Романова — психологическая. Победить реально исключительно настроем и, опять же, эмоционированием. И еще важнее не спутать разрушительные эмоции с созиданием. В противном случае дело Станковича будет жить дальше. То, которое «Спартаку» мешало развиваться.

22

  • Ваня Ванечкин

    канечно выгоднее поражение поников

    22.11.2025

  • Sandy45

    Ну не знаю... Мне как раз за армейцев тревожно. Перед перерывом явно просматривался спад функционалки и накопившася усталость- всё таки практически один состав все матчи тащит. Плюс Мойзес и Алвес травмированы. Если даже кто-то выйдет- форма явно не оптимальна. А спартаковцы сейчас будут настроены доказать, что проблемы и правда были в тренере, а не в них. А уж мастрества им даже без тренера хватает. Так что не удивлюсь крупной победе Спартака. Хотя надеюсь, конечно, на обратное.

    22.11.2025

  • Sandy45

    Ну пенальти и удаления- это попытки соперника сорвать голевую атаку или грубость, вызванная не способностью остановить соперника честно. Так что в чем противоречие с "поставленной игрой"? Пенальти в центре поля не ставят.

    22.11.2025

  • Denizzz77

    иди паси овец, чабаааан

    22.11.2025

  • Denizzz77

    как выглядит цска все видели в матче россия-Чили

    22.11.2025

  • Павел Леонидович

    ничего не поможет лол

    22.11.2025

  • Кот

    Чего сказать-то хотел, Трофим Гондюреев ?..

    22.11.2025

  • Lars Berger

    "Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом"!) "12 стульев")

    22.11.2025

  • Lars Berger

    "Но стоит лишь приоткрыть закупоренный эмоциональный канал — все скопившееся хлынет на поле, а зажатая пружина разожмется и начнет больно жалить соперников". *** – Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»? – Я писал. – Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом»… Ну, и удружили же вы «Капитанскому мостику». Мостик теперь долго вас не забудет, Ляпис! – В чем дело? – Дело в том, что… Вы знаете, что такое домкрат? – Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое… – Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами. – Такой… Падает, одним словом. – Домкрат падает. Заметьте все. Домкрат стремительно падает. Подождите, Ляпсус, я вас сейчас принесу полтинник. Не пускайте его. И.Ильф, Е.Петров. "12 стульев".

    22.11.2025

  • Skorz.

    Тут дело не в Спартаке . Футбольная история ,знает множество случаев , когда команда остается без главного тренера и .....начинает показывать игру на загляденье ! Так же и с игрой в меньшинстве. Подчас думаешь , откуда силы берутся ?) А они бегут ...и вперед , и назад . Так что , вот этот фактор мобилизованности , может и помочь Спартаку . А ЦСКА ? в этой ситуации , давно был ?) А вроде и забули . А нам нужен , просто зрелищный футбол с голами , чего и пожелаю !

    22.11.2025

  • VVSh71

    на ветке только Lars Berger вменяемый. остальные просто чудаки на букву м, при чём с обеих сторон)))

    22.11.2025

  • KuziakaPm

    Без помощи поняшкам-сосашкам не выиграть.

    22.11.2025

  • Lars Berger

    "Не хвались, на рать идучи..." - старая русская пословица. Дерби есть Дерби... И случится в нём может всё, что угодно. Уважение к сопернику, армейцам, но... Вперёд, "Спартак"!

    22.11.2025

  • Информация_100%

    .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    22.11.2025

  • KuziakaPm

    Какое на хер везение? Липовый пенальти и гол из офсайды. понифеесы оральным сексом с судьёй занимались, чтобы выиграть.

    21.11.2025

  • руслан магомедов

    Нам для победы над чмартагой надо что бы зобня, литвин и особенно иго проклятое умпярова вышли в старте!!!!! Ну и никчемка обляка с дружком дивеем не нахреначили. Особенно обляка тупая!!!

    21.11.2025

  • руслан магомедов

    чмартага имеет сонм ЛЮТЧИХ В МИРЕ хутболистов угальдовсоларей и выглядит слабовато???? Их же даянка-цыган трунировал, !!!!!! А, душок вонючий??? А, хромбик утырошный?? НЕТ и нет чмартага щумпиньоня !!!!!!

    21.11.2025

  • Гена Борисов

    Поможет победить Спартаку. Свой стадии и Аура.

    21.11.2025

  • КирпичИнвест

    Но стоит лишь приоткрыть закупоренный эмоциональный канал — все скопившееся хлынет на поле, а зажатая пружина разожмется и начнет больно жалить соперников. --- Интересно, где именно находится упомянутый канал? Образ напрашивается, но поле жалко. Всё таки на Открывашке оно хорошего качества. И куда жалит пружина, которая сжимается и разжимается? --- Автор, я, конечно, не специалист по этим вопросам, но вам надо сходить к профильному врачу. :grin::grin::grin:

    21.11.2025

  • echo2011

    Все эти разговоры о "поставленной игре" существуют только до тех пор,пока набираются очки.А то,что они идут,как правило,за счёт пенальти или удалений соперника,не имеет значения.

    21.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетанеская ахинейка очередного весьма далекого от понимания футбола якобы "корреспондента футбола" в некогда спортивной газетёнке. Для победы ЦСКА нужно, что бы в стартовом составе был Мойзес и Алвес, и не было недоучек Обляка и Дивея. Да и Тороп в рамке лучше Акинфия, по крайней мере, способен совершать прыжки. Если у тушинского состава будут Максимка, Дениска, Литвин, Умярка и Зоб - то задача для выигрыша армейцев значительно упростится и будет уверенной и крупной.

    21.11.2025

  • Aleks1962

    Оценивать по одному матчу,в котором Спартак забыл выйти на игру и проснулся ,только нахватав полную авоську очень самонадеяно. Кто такой этот кучерявый знаток футбола? Кроме вратарской позиции ну совершенно не видно разницы в составах. Пожалуй в Спартаке мастерюг поболе будет. Станкович тот матч пролюбил своей невнятной установкой на игру. А дерби всегда дерби. Единственное ,что правильно подметил этот "корреспондент" -концентрация должна быть от свистка до свистка. Это дерби всея Руси,скучно не будет.

    21.11.2025

