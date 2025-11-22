«Спартак» выглядит слабее ЦСКА. Что поможет красно-белым победить в дерби?

Российский футбол возвращается с ноябрьской международной паузы не тем, которым уходил. Да и все мы тоже. Слишком сильные изменения в больших клубах произошли всего за пару недель, а некоторые из них заметно влияют на спорт в стране в целом — речь об отставке Карпина, конечно. Но о закулисье и так сказано уже многое, поэтому сконцентрируемся на игре.
Тем более РПЛ сразу бросает зрителей в середину водоема афишей московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА. И если армейцы перерыв провели спокойно, то их соперник буквально утопил инфополе в красно-белых новостях. Дело в увольнении Станковича и всем, что с ним связано. На принципиальный матч команду выведет Вадим Романов, который впервые в жизни получил пост главного, пусть и временного.
Фигура тренера явно добавляет «Спартаку» проблем. Не только и не столько из-за самого факта отсутствия опыта — Романов вообще-то десять лет находится в структуре клуба. Просто его навыки чересчур специфичны для места, на котором он оказался. Ну вот какие сильные стороны у Вадима Юрьевича как у специалиста? Работа с российской молодежью, четкая постановка задач и распределение ролей. Первый пункт для основы «Спартака» абсолютно мимо, а для реализации остальных необходимо гораздо больше времени, чем пара недель.
Романову предстоит управлять иностранцами и относительно опытными соотечественниками — российских футболистов младше 24 лет в костяке состава нет. К тому же команду ему дали в довольно помятом виде. Она, безусловно, способна добиваться результата, но словно сама не знает, чего от себя ждать. Вроде уровень исполнителей на зависть большинству конкурентов, мысль и рисунок проглядываются — а до идеала довести и близко не получается. Уравнение целиком написано, знак равно поставлен, но ответа нет. Значит, ошибка где-то в теле задачи.
Причем вряд ли Вадиму Юрьевичу поручили отыскать несостыковку, заменить минус на плюс и добыть заветную формулу. Нет, это слишком опасно и, вероятно, долго. Романов наверняка откатится к более базовым алгоритмам — с меньшим количеством действий и символов. Или продолжит доить наработки Станковича, к которым тоже приложил руку, трудившись в штабе серба. Оба варианта перспективами не балуют, но иначе в нынешних реалиях быть не может.
И все вышеописанное еще и бьет в глаза контрастом на фоне ЦСКА. Красно-синие москвичи множат стабильность на запредельную эффективность, тем самым выбивая себе место в чемпионской гонке. У Челестини все понятно. Игра поставлена, лидеры в отличной форме, молодые прогрессируют и раскрываются, победы штампуются — даже там, где для них мало оснований. Модель xPoints говорит, что армейцы перебрали 8,15 реальных очков относительно ожидаемых, с колоссальным запасом больше всех в лиге.
Чего далеко ходить, разницу между командами отлично показывает их очная встреча первого круга, с момента которой не прошло и двух месяцев. Вспоминая ее, становится очевидно, что проиграть в данном противостоянии ЦСКА может только самому себе. Когда концентрация на месте, «Спартак» превращается в безоговорочного аутсайдера и впервые за 78 лет пропускает три мяча к 18-й минуте. И три — это еще везение.
В футбол «Спартаку» сейчас выиграть у ЦСКА тяжело. Тогда в чем шанс? Станкович непозволительно долго забирал у игроков эмоции. Деян настолько вздулся от собственных выходок, вызванных агонией от давления и фрустрации, что придавил собой команду, зажал ее. Но стоит лишь приоткрыть закупоренный эмоциональный канал — все скопившееся хлынет на поле, а зажатая пружина разожмется и начнет больно жалить соперников.
Собственно, главная задача Романова — психологическая. Победить реально исключительно настроем и, опять же, эмоционированием. И еще важнее не спутать разрушительные эмоции с созиданием. В противном случае дело Станковича будет жить дальше. То, которое «Спартаку» мешало развиваться.
Ваня Ванечкин
22.11.2025
Sandy45
Ну не знаю... Мне как раз за армейцев тревожно. Перед перерывом явно просматривался спад функционалки и накопившася усталость- всё таки практически один состав все матчи тащит. Плюс Мойзес и Алвес травмированы. Если даже кто-то выйдет- форма явно не оптимальна. А спартаковцы сейчас будут настроены доказать, что проблемы и правда были в тренере, а не в них. А уж мастрества им даже без тренера хватает. Так что не удивлюсь крупной победе Спартака. Хотя надеюсь, конечно, на обратное.
22.11.2025
Sandy45
Ну пенальти и удаления- это попытки соперника сорвать голевую атаку или грубость, вызванная не способностью остановить соперника честно. Так что в чем противоречие с "поставленной игрой"? Пенальти в центре поля не ставят.
22.11.2025
Denizzz77
22.11.2025
Denizzz77
как выглядит цска все видели в матче россия-Чили
22.11.2025
Павел Леонидович
22.11.2025
Кот
22.11.2025
Lars Berger
"Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом"!) "12 стульев")
22.11.2025
Lars Berger
"Но стоит лишь приоткрыть закупоренный эмоциональный канал — все скопившееся хлынет на поле, а зажатая пружина разожмется и начнет больно жалить соперников". *** – Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»? – Я писал. – Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом»… Ну, и удружили же вы «Капитанскому мостику». Мостик теперь долго вас не забудет, Ляпис! – В чем дело? – Дело в том, что… Вы знаете, что такое домкрат? – Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое… – Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами. – Такой… Падает, одним словом. – Домкрат падает. Заметьте все. Домкрат стремительно падает. Подождите, Ляпсус, я вас сейчас принесу полтинник. Не пускайте его. И.Ильф, Е.Петров. "12 стульев".
22.11.2025
Skorz.
Тут дело не в Спартаке . Футбольная история ,знает множество случаев , когда команда остается без главного тренера и .....начинает показывать игру на загляденье ! Так же и с игрой в меньшинстве. Подчас думаешь , откуда силы берутся ?) А они бегут ...и вперед , и назад . Так что , вот этот фактор мобилизованности , может и помочь Спартаку . А ЦСКА ? в этой ситуации , давно был ?) А вроде и забули . А нам нужен , просто зрелищный футбол с голами , чего и пожелаю !
22.11.2025
VVSh71
на ветке только Lars Berger вменяемый. остальные просто чудаки на букву м, при чём с обеих сторон)))
22.11.2025
KuziakaPm
22.11.2025
Lars Berger
"Не хвались, на рать идучи..." - старая русская пословица. Дерби есть Дерби... И случится в нём может всё, что угодно. Уважение к сопернику, армейцам, но... Вперёд, "Спартак"!
22.11.2025
Информация_100%
22.11.2025
KuziakaPm
21.11.2025
руслан магомедов
21.11.2025
руслан магомедов
21.11.2025
Гена Борисов
Поможет победить Спартаку. Свой стадии и Аура.
21.11.2025
КирпичИнвест
Но стоит лишь приоткрыть закупоренный эмоциональный канал — все скопившееся хлынет на поле, а зажатая пружина разожмется и начнет больно жалить соперников. --- Интересно, где именно находится упомянутый канал? Образ напрашивается, но поле жалко. Всё таки на Открывашке оно хорошего качества. И куда жалит пружина, которая сжимается и разжимается? --- Автор, я, конечно, не специалист по этим вопросам, но вам надо сходить к профильному врачу. :grin::grin::grin:
21.11.2025
echo2011
Все эти разговоры о "поставленной игре" существуют только до тех пор,пока набираются очки.А то,что они идут,как правило,за счёт пенальти или удалений соперника,не имеет значения.
21.11.2025
Saiga-спринтер
Дилетанеская ахинейка очередного весьма далекого от понимания футбола якобы "корреспондента футбола" в некогда спортивной газетёнке. Для победы ЦСКА нужно, что бы в стартовом составе был Мойзес и Алвес, и не было недоучек Обляка и Дивея. Да и Тороп в рамке лучше Акинфия, по крайней мере, способен совершать прыжки. Если у тушинского состава будут Максимка, Дениска, Литвин, Умярка и Зоб - то задача для выигрыша армейцев значительно упростится и будет уверенной и крупной.
21.11.2025
Aleks1962
Оценивать по одному матчу,в котором Спартак забыл выйти на игру и проснулся ,только нахватав полную авоську очень самонадеяно. Кто такой этот кучерявый знаток футбола? Кроме вратарской позиции ну совершенно не видно разницы в составах. Пожалуй в Спартаке мастерюг поболе будет. Станкович тот матч пролюбил своей невнятной установкой на игру. А дерби всегда дерби. Единственное ,что правильно подметил этот "корреспондент" -концентрация должна быть от свистка до свистка. Это дерби всея Руси,скучно не будет.
21.11.2025