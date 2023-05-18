КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

18 мая, 15:15

«Спартак» сейчас — футбольный Джеф Монсон. И ЦСКА это знает

Максим Никитин
Корреспондент
Роман Зобнин, Квинси Промес и Шамар Николсон
Роман Зобнин, Квинси Промес и Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров
Telegram Дзен
Дерби прояснит серебряные перспективы клубов.

«Спартак» последних месяцев играет со всеми на равных. Будь то «Химки», «Ахмат» или «Локомотив» с «Зенитом». Это в любом случае всегда упорно и задорно. Для зрителя, у которого нет клубных пристрастий, матчи «Спартака» после рестарта — праздник. Ну вот даже 0:0 с «Ахматом» на «Открытии» — максимальный кайф, хотя и с нулем голов. А чемпионский матч «Зенита»? Ну нет же более грандиозного способа забрать золото РПЛ. Пусть и с судейскими ошибками. И это я еще триллер с «Краснодаром» не вспомнил. Да и тему остросюжетной ничьей с «Динамо» не поднимал.

Только для болельщиков «Спартака» все не так уж волшебно. Перед игрой с ЦСКА вокруг «Спартака» потекли странные слухи: то ли Гильермо Абаскаль собирается уходить, то ли он не собирается, но его беременная супруга невыносимо хочет вернуться в Испанию. И склоняет к этому мужа. И это еще в контексте того, что на должность гендира «Спартака» каждую неделю претендует новый человек.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но главное, что вызывает раздражение красно-белого моря — результаты, которые по весне выглядят печально. «Спартак» патологически проваливает первые таймы и чудесно преображается во вторых. Более или менее ровным получился только матч против «Зенита». Наверное, лучший по качеству для спартаковцев весной, особенно если брать во внимание РПЛ.

И вот на что стоит обратить внимание: по осени команда Абаскаля проиграла почти все матчи с топовыми соперниками («Краснодар» и «Локо» ими точно не являлись), зато аккуратно отпылесосила обязательные очки в матчах с менее классными коллективами. Собственно, в этом и была концепция Гильермо Абаскаля. На одной из первых пресс-конференций испанец говорил, что титулы выигрываются и проигрываются не в топ-матчах, а в играх со всеми остальными. И он этой концепции успешно следовал — до весны «Спартак» споткнулся только дважды: в матчах с «Ахматом» и «Сочи» (оба раза ничья). Правда, в итоге оказалось, что грозненцы по текущему сезону явно не андердог. И даже претендуют на медали. Сергею Ташуеву — отдельный поклон.

Квинси Промес и&nbsp;Сергей Карасев. Карасеву дерби, Безбородову — суперфинал, Левникову — Ташкент. А как же Кукуян?

А весной Абаскалева концепция сломалась: «Спартак» клепает ничьи (уже пять только в РПЛ), проигрывает «Оренбургу» и «Зениту», хотя забирает матчи с «Факелом», «Торпедо» и уже вменяемым «Краснодаром». В семи из десяти весенних матчей «Спартак» по ходу дела проигрывал в счете и пять раз в итоге как минимум добивался ничьей. Не проиграл бы и семь из семи, если бы не странная расточительность в Питере и удивительная неточность Шамара в Оренбурге. Но это все детали.

Квинси Промес, Шамар Николсон, Александр Соболев и Даниил Денисов
Квинси Промес, Шамар Николсон, Александр Соболев и Даниил Денисов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Определенно этой весной «Спартак» будто бы тренирует собственную волю и нервы поклонников. Воля — главное качество команды Абаскаля в последние месяцы. Отчасти из-за достаточно широкого состава. Отчасти из-за умения тренера влиять на игры в процессе.

И в этом контексте предельно ясно: ЦСКА, который супермощно отвоевал восемь из десяти весенних матчей, не сможет на «Открытии» легко забрать девятый. Это абсолютно невозможно. «Спартак» в нынешнем состоянии — Джеф Монсон, который всегда мог пропустить сотню ударов, а потом внезапно удушить соперника в партере. И ЦСКА это знает.

Гильермо Абаскаль. Дерби — последний шанс «Спартака» зацепиться за серебро. Но ЦСКА — фаворит гонки

Такой образ — точно не из сладких снов спартаковского болельщика, зато он ярко отражает суть нынешней команды.

С таким «Спартаком» Владимир Валентинович Федотов еще никогда не встречался. А ведь от воскресного матча зависят и его, и спартаковские серебряные перспективы.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
123
157
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
Навка поздравила Загитову с днем рождения
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Спартак» не обыграет ЦСКА, а «Ростов» не победит «Краснодар». Прогнозы на 28-й тур РПЛ
ЦСКА — фаворит дерби: лучшая команда весны и претендент на чемпионство через год
Гладилин заявил, что у «Спартака» будут проблемы без Джикии в матче с ЦСКА
Мостовой считает, что серебряный призер РПЛ определится в матче «Спартак» — ЦСКА
Гордеев: «ЦСКА обыграет «Спартак», а «Краснодар» выиграет у «Ростова»
«Фенербахче» не заинтересован в подписании Мозеса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Как только Абаскаль продлил контракт, игра у «Спартака» пропала». Быстров — о дерби, Бакаеве и сборной России

ЦСКА — фаворит дерби: лучшая команда весны и претендент на чемпионство через год