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Сегодня, 00:00

«Динамо» выиграет у «Зенита», а «Спартак» и ЦСКА победителя не выявят. Прогнозы на 26-й тур РПЛ

Танасьевич назвал фаворита матча «Динамо» — «Зенит»
Дарик Агаларов
Футболисты Ярослав Гладышев и Дуглас Сантос в матче РПЛ «Зенит» — «Динамо» (1:0). 10 августа 2024 года. Санкт-Петербург
Дуглас Сантос (справа) опережает Ярослава Гладышева в борьбе за мяч в матче РПЛ «Зенит» — «Динамо» (1:0). 10 августа 2024 года. Санкт-Петербург.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-игрок «Динамо» Йован Танасьевич и юрист Александр Добровинский.

«Динамо» Мх — «Краснодар»

Йован Танасьевич — 0:2. Махачкалинцы почти обеспечили себе место вне зоны стыков, а краснодарцы борются за чемпионство и крайне мотивированы.

Александр Добровинский — 0:1. У «Краснодара» нет права на ошибку. Несмотря на всю боевитость махачкалинцев, думаю, краснодарцы победят с минимальным счетом.

25.04.2025 | Динамо Мх — Краснодар

«Динамо» — «Зенит»

Йован Танасьевич — 2:1. Ожидаю очень интересную игру. Питерцы в неплохой форме. «Динамо» показывают хорошую игру, но им не хватает результата.

Александр Добровинский — 1:2. Хоть я и болельщик «Динамо», есть большой скепсис насчет субботы. Питерцы не хотят мириться с тем, что могут не выиграть чемпионат.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

«Пари НН» — «Ахмат»

Йован Танасьевич — 1:1. Нижегородцы в кризисе, а «Ахмат», наоборот, во второй части сезона почти не проигрывает.

Александр Добровинский — 1:1. Ожидаю осторожную ничью. Слишком много поставлено на кон, команды побоятся рисковать.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ахмат

«Ростов» — «Локомотив»

Йован Танасьевич — 2:2. У железнодорожников молодой состав. Они играют нестабильно. «Ростов» же располагается в «спокойной» зоне таблицы и сыграет для себя и болельщиков.

Александр Добровинский — 3:1. В Ростове-на-Дону всегда трудно играть. Хозяева ни на что сегодня не претендует, игроки будут раскрепощены, поэтому сыграют в хороший футбол.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

«Спартак» — ЦСКА

Йован Танасьевич — 2:1. Хотя команда Николича весну проводит великолепно, «Спартак» тоже выглядит неплохо, и домашние трибуны помогут.

Александр Добровинский — 0:0. Главное противостояние страны. Все будет зависеть от настроения команд после того, как они узнают результат матча «Динамо» — «Зенит». Решит психология.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

«Крылья Советов» — «Оренбург»

Йован Танасьевич — 1:1. «Оренбург» возвращается в борьбу за выживание. Для него это будет одна из важнейших встреч.

Александр Добровинский — 2:1. Думаю, как бы «Оренбург» ни старался, его дни сочтены. Ожидаю победу «Крыльев».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Оренбург

«Химки» — «Акрон»

Йован Танасьевич — 2:1. «Химки» неплохо бились с «Зенитом». Несмотря на некий кризис в клубе, думаю, они победят.

Александр Добровинский — 2:2. Непонятно, что происходит в «Химках». Ожидаю боевую ничью в этом матче.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Акрон

«Рубин» — «Факел»

Йован Танасьевич — 2:0. У казанцев не будет Даку, но они все равно для меня фавориты.

Александр Добровинский — 1:0. Без Даку казанцам будет тяжело, но они и без него хорошая, сыгранная команда. Думаю, что выиграют.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел
9
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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