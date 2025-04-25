«Динамо» выиграет у «Зенита», а «Спартак» и ЦСКА победителя не выявят. Прогнозы на 26-й тур РПЛ

Сегодня, 00:00
Йован Танасьевич — 0:2. Махачкалинцы почти обеспечили себе место вне зоны стыков, а краснодарцы борются за чемпионство и крайне мотивированы.
Александр Добровинский — 0:1. У «Краснодара» нет права на ошибку. Несмотря на всю боевитость махачкалинцев, думаю, краснодарцы победят с минимальным счетом.
Йован Танасьевич — 2:1. Ожидаю очень интересную игру. Питерцы в неплохой форме. «Динамо» показывают хорошую игру, но им не хватает результата.
Александр Добровинский — 1:2. Хоть я и болельщик «Динамо», есть большой скепсис насчет субботы. Питерцы не хотят мириться с тем, что могут не выиграть чемпионат.
Йован Танасьевич — 1:1. Нижегородцы в кризисе, а «Ахмат», наоборот, во второй части сезона почти не проигрывает.
Александр Добровинский — 1:1. Ожидаю осторожную ничью. Слишком много поставлено на кон, команды побоятся рисковать.
Йован Танасьевич — 2:2. У железнодорожников молодой состав. Они играют нестабильно. «Ростов» же располагается в «спокойной» зоне таблицы и сыграет для себя и болельщиков.
Александр Добровинский — 3:1. В Ростове-на-Дону всегда трудно играть. Хозяева ни на что сегодня не претендует, игроки будут раскрепощены, поэтому сыграют в хороший футбол.
Йован Танасьевич — 2:1. Хотя команда Николича весну проводит великолепно, «Спартак» тоже выглядит неплохо, и домашние трибуны помогут.
Александр Добровинский — 0:0. Главное противостояние страны. Все будет зависеть от настроения команд после того, как они узнают результат матча «Динамо» — «Зенит». Решит психология.
Йован Танасьевич — 1:1. «Оренбург» возвращается в борьбу за выживание. Для него это будет одна из важнейших встреч.
Александр Добровинский — 2:1. Думаю, как бы «Оренбург» ни старался, его дни сочтены. Ожидаю победу «Крыльев».
Йован Танасьевич — 2:1. «Химки» неплохо бились с «Зенитом». Несмотря на некий кризис в клубе, думаю, они победят.
Александр Добровинский — 2:2. Непонятно, что происходит в «Химках». Ожидаю боевую ничью в этом матче.
Йован Танасьевич — 2:0. У казанцев не будет Даку, но они все равно для меня фавориты.
Александр Добровинский — 1:0. Без Даку казанцам будет тяжело, но они и без него хорошая, сыгранная команда. Думаю, что выиграют.