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Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака». Билась тысяча человек, милиция стреляла в воздух, травмпункты были забиты

Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Драка болельщиков.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Болельщики на трибуне.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Драка боельщиков ЦСКА и «Спартака».
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Легендарное побоище в Сокольниках в 1998-м.

Самая крупная драка в истории российского фанатского движения произошла в 1998 году у дворца спорта «Сокольники», где сошлись около тысячи фанатов «Спартака» и ЦСКА. 26 сентября 1998 года хоккейный «Спартак» играл во дворце спорта с «Металлургом», к концу матча около 300 болельщиков ЦСКА приехало в Сокольники накануне футбольного матча.

Побоище фанатов длилось 20-25 минут, столкновения пытались остановить сотрудники милиции, а участников, по разным данным, было около тысячи: 300 фанатов ЦСКА и 700 — «Спартака». Новости о фанатских столкновениях перед дерби даже попали в федеральный эфир.

Легенда фанатского движения ЦСКА Андрей Малосолов рассказал «СЭ», что в Сокольниках-98 действительно была самая массовая битва фанатов, в которой, несмотря на численное меньшинство, победили фанаты красно-синих.

«Было 300 армейцев и порядка 700 болельщиков «Спартака» — весь общак, который собрался перед дерби на хоккейном матче во дворце спорта «Сокольники», — вспоминает Малосолов. — Мы знали, что их будет больше. Но это не пугало, ведь по тем временам фанаты ЦСКА были абсолютными топами в фанатизме, и даже такой расклад нас не смущал.

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Была победа ЦСКА, хотя коллеги приписывают себе ничью. Но это два раза была победа по очкам — два раза их заставили бежать, отбили две их контратаки. А потом приехала милиция. Это была длительная, очень утомительная стычка, были волны одна за другой. Сначала было 300-400 фанатов «Спартака», потом на подмогу выбежали те, кто был во дворце спорта», — вспоминает Малосолов.

150 человек получили различные травмы, а около десятка фанатов были госпитализированы. Вася Киллер, лидер околофутбольной фирмы «Спартака» «Гладиаторы», рассказывал, что бойня в Сокольниках — самое знаковое событие для движения.

 
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«Если так можно сказать, то тогда зажглась моя звезда. Я тогда нормально порубился с ребятами из Red Blue Warriors, хотя мне было 19 лет. Никогда не забуду этих здоровых мужиков бородатых. Я сейчас понимаю, что им было лет по 25-26», — рассказывал он Sport24.

«Поразила наглость фанатов ЦСКА, потому что нас было гораздо больше. Была уверенность, что мы им влупим. Но когда народ сходился, то невольно поднимал взгляд наверх и был в шоке, когда увидел в небе камни, палки, бутылки — все летело, что можно было швырнуть. Травмы люди получали даже не в самой драке — рассечения, ушибы были, когда что-то в них прилетало. Был дикий хаос. Ноги пытаются тебя унести из этого ада», — вспоминал другой фанат «Спартака» Борис из группировки CWO.

Участники отмечали, что помимо камней и бутылок в ходе драки фанаты швыряли друг в друга деревянные бруски и даже глушитель от автомобиля. Сотрудники милиции пытались разогнать фанатов красно-белых и армейцев, но какое-то время на милиционеров просто не обращали внимания. Затем сотрудники начали стрелять в воздух — после этого драку удалось остановить, фанаты разбежались.

 
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«Тогда все поняли, что ситуация серьезная — могут и не в воздух стрельнуть. Ближайший травмпункт был забит: в основном спартаковцы, но были и фанаты ЦСКА. Все сидели тихо и смирно, ждали приема в очереди», — вспоминает Малосолов.

В тот день ЦСКА разгромил «Спартак» и на футбольном поле — 4:1. Забивали Хомуха, Филиппенков и Бородкин, а у красно-белых голом отметился Робсон.

Фанаты продолжали выяснять отношения на улицах Москвы, но не так массово, как в Сокольниках в 1998-м. Вторая по численности драка случилась на Китай-городе три года спустя: фанатов ЦСКА было порядка 500, а «Спартака» — 250 человек. ЦСКА в той драке потерпел поражение, несмотря на численное превосходство.

Первое массовое столкновение фанатов «Спартака» и ЦСКА произошло на Арбате в 1995-м и стало самым знаковым — после той стычки, в которой участвовало примерно 200 фанатов, и зародился околофутбол.

«Бились основными составами порядка 120 армейцев и 80 «Спартака». Это была жесткая и продолжительная драка, которая длилась минут 10-15. Она закончилась победой ЦСКА. Это столкновение переформатировало все фан-движение страны, и не только нашей. Всего постсоветского пространства, — считает Малосолов. — Первое глобальное столкновение было именно тогда. Это произошло потому, что на тот момент фанатизм находился в жесточайшем кризисе после развала СССР. В 1992 году спартаковский фанатизм неожиданно для всех исчез, хотя ранее они всегда доминировали. И вдруг они исчезли: осталось всего 30-40 фанатов. Это было странно. Осталось, по сути, движение ЦСКА — Red-Blue Warriors и «Торпедо».

Болельщики на трибуне. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Болельщики на трибуне.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

А в 1994-м неожиданно появились Flint`s Crew — новое течение, всем было любопытно узнать, кто это такие. Они сразу заявили, что никаких компромиссов с конями быть не может. Наши старики возбудились: «На каком основании, по какому праву?» И вопрос пересечения был чисто техническим. На Арбате это и произошло».

Драка боельщиков ЦСКА и "Спартака". Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Драка боельщиков ЦСКА и «Спартака».
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Последняя массовая драка враждующих фанатов случилась в 2019 году в районе Карачарово на пешеходном мосту, где столкнулись около 150 фанатов в ночь перед дерби. В нынешних реалиях представить себе подобные столкновения уже невозможно, считает Малосолов.

«В те времена, как после Сокольников-98, тебя могли забрать, дать пару пинков в отделении милиции и спокойно отпустить. Сейчас это были бы уголовные дела и большие неприятности. Поэтому околофутбола и нет уже на протяжении нескольких лет. Уже мир другой. Многие фанаты сейчас находятся в зоне СВО. Думаю, они после этого в фанатизм не вернутся, для них это детский сад. Они столкнулись с куда более серьезными вещами».

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