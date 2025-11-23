«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»

Скандалы
Сегодня, 00:45
Матч 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) закончился дикостью — фанаты красно-белых толпой избили одного болельщика армейцев на «Лукойл Арене». Разбираемся, что произошло.
Дерби для «Спартака» закончилось хорошо — хозяева победили 1:0 благодаря красивому голу Игоря Дмитриева после углового. Однако, похоже, не все болельщики красно-белых покинули арену в хорошем настроении — часть из них избила человека в «розе» ЦСКА. Видео попало в Сеть.
Отлупив армейца, спартачи начали скандировать «Один за всех и все за одного», а также нецензурные кричалки.
Отметим, что скандальный эпизод произошел на выходе с трибуны B, где до введения Fan ID собирались самые активные фанаты «Спартака». При этом гостевой сектор D находился на противоположной стороне стадиона, и как именно одинокий фанат ЦСКА оказался так далеко — неизвестно. Впрочем, вряд ли это имеет какое-то значение.
«Спартак» по состоянию на вечер субботы не делал официальных заявлений о случившемся. А вот в ЦСКА высказались — директор клуба по медиакоммуникациям Кирилл Брейдо в Telegram-канале написал, что на дерби были и другие инциденты, а также потребовал оперативно найти и наказать хулиганов.
«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более по нашей информации схожие инциденты имели место и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — заявил Брейдо.
Пока неизвестно, какое наказание ждет хулиганов — их еще предстоит вычислить и задержать. Но можно с уверенностью сказать, что из-за действий своих фанатов пострадает «Спартак» — и тут список возможных санкций обширен.
Согласно ст. 101 Дисциплинарного регламента РФС, за «необеспечение общественного порядка и безопасности» красно-белым грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, частичный или полный запрет на допуск зрителей или даже выступления на нейтральном поле на срок от 1 до 5 матчей.
Также к «Спартаку» могут быть применены положения ст. 115 Дисциплинарного регламента РФС — «нарушение общественного порядка». Здесь наказание чуть скромнее — 300 тысяч штрафа и от 1 до 3 матчей на нейтральном поле или с полным/частичным запретом на допуск зрителей.
Еще одна возможная статья — 117-я, касающаяся неправомерных действий зрителей. По ней все тоже строго — штраф до 500 тысяч и прежние ограничения на срок от 1 до 3 матчей.
По какой именно статье и как строго накажут спартаковцев — узнаем скоро.
Albert Khisametdinov
А как же fanID? Не сработало что-то? А мы все с главой спорта так надеялись.
23.11.2025
imperiasporta
В былые времена говорили давй раз на раз. А сейчас это просто конченные дикари
23.11.2025
imperiasporta
Посмотрите матчи НХЛ где фаны разных клубов смотрят вместе хоккей
23.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Сейчас в комментариях будут оправдывать . Что то мне это напоминает . А , точно , Промеса .))
23.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Свинки ведут себя как свиньи . Ты удивлен ? Я -нет.
23.11.2025
korkodil
А есть со звуком? Провокация какая-то. И да, этому видео категорически не хватает пива, травоядное оно какое-то, пресное.
23.11.2025
fell62
а что не так , там хулиганка светит участникам , по предварительному сговору...
23.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Ну если всех отправить , то эти свиньи будут бежать впереди собственного визга.
23.11.2025
masek13
За слова бьют только слабые, толпой. Вряд-ли он семью трогал, чтоб был повод от одного получить.
23.11.2025
fell62
Свинки распоясались ....
23.11.2025
Сергей Макурин
Не удивительно будет, если Спартак накажут по полной. И штрафа на херачат и болельщиков не пустят. А ещё вдруг коллективное письмо сгоношат от коней, бомжей, ментов, проводниц, так и вообще игр шесть Спартак может при пустых трибунах сыграть. Тропинка то уже протоптана, осталось письма дождаться.
23.11.2025
Spartak-Online
Не знаю в этом году 4 раза был на Лукойл Арене . Прекрасная я бы даже сказал семейная атмосфера . Даже на матче с Зениом не было никакой агрессии . Гостевой сектор находится высоко , вокруг него буферная зона и еще сетка висит . Фаны Зенита были только на своём секторе , больше нигде я их не видел. Как этот конь оказался один среди спартачей непонятно , попахивает провокацией. Да и просто так не стали бы лещей давать , значит что-то сказал не то.
23.11.2025
Оскара Тому Харди
Хочешь на его место...тумаков слегка получить?
23.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
"Все на одного" -новый девиз смелых свинорылых.
23.11.2025
Хрюн Моpжов
Всех отправить на фанатскую трибуну Спартака! Там их научат Родину любить!
23.11.2025
Jean4
Никого не защищаю, в наши времена это дикость на стадионе, нужно разбираться. Но "избили" тут громко сказано, так тумаков дали слегка. Вопрос в другом, что этот буйный товарищ один там с конским шарфом в толпе делал? На трибуну Б пошел?
23.11.2025
avgustf
а зачем этот неумный человек полез на фанатскую трибуну Спартака? Надо наказать клуб ЦСКА и, конкретно, Брейдо за отсутствие воспитательной работы среди болельщиков клуба.
23.11.2025