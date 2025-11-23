Видео
Скандалы

Сегодня, 00:45

«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»

Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА на «Лукойл Арене»
Артем Белинин
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Армейцы требуют разобраться.
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
ЦСКА

Матч 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) закончился дикостью — фанаты красно-белых толпой избили одного болельщика армейцев на «Лукойл Арене». Разбираемся, что произошло.

Один против всех

Дерби для «Спартака» закончилось хорошо — хозяева победили 1:0 благодаря красивому голу Игоря Дмитриева после углового. Однако, похоже, не все болельщики красно-белых покинули арену в хорошем настроении — часть из них избила человека в «розе» ЦСКА. Видео попало в Сеть.

Отлупив армейца, спартачи начали скандировать «Один за всех и все за одного», а также нецензурные кричалки.

Отметим, что скандальный эпизод произошел на выходе с трибуны B, где до введения Fan ID собирались самые активные фанаты «Спартака». При этом гостевой сектор D находился на противоположной стороне стадиона, и как именно одинокий фанат ЦСКА оказался так далеко — неизвестно. Впрочем, вряд ли это имеет какое-то значение.

Полузащитник ЦСКА Матия Попович и&nbsp;хавбек &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко.«Спартак» начал жизнь без Станковича с победного дерби! Угловой от Барко и гол Дмитриева не пустили ЦСКА на первое место

Красно-синие требуют разобраться

«Спартак» по состоянию на вечер субботы не делал официальных заявлений о случившемся. А вот в ЦСКА высказались — директор клуба по медиакоммуникациям Кирилл Брейдо в Telegram-канале написал, что на дерби были и другие инциденты, а также потребовал оперативно найти и наказать хулиганов.

«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более по нашей информации схожие инциденты имели место и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — заявил Брейдо.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что грозит красно-белым?

Пока неизвестно, какое наказание ждет хулиганов — их еще предстоит вычислить и задержать. Но можно с уверенностью сказать, что из-за действий своих фанатов пострадает «Спартак» — и тут список возможных санкций обширен.

Согласно ст. 101 Дисциплинарного регламента РФС, за «необеспечение общественного порядка и безопасности» красно-белым грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, частичный или полный запрет на допуск зрителей или даже выступления на нейтральном поле на срок от 1 до 5 матчей.

Игорь Акинфеев и&nbsp;Сергей Карасев.Карасев правильно не наказал «Спартак» пенальти и засчитал гол. А вы не согласны?

Также к «Спартаку» могут быть применены положения ст. 115 Дисциплинарного регламента РФС — «нарушение общественного порядка». Здесь наказание чуть скромнее — 300 тысяч штрафа и от 1 до 3 матчей на нейтральном поле или с полным/частичным запретом на допуск зрителей.

Еще одна возможная статья — 117-я, касающаяся неправомерных действий зрителей. По ней все тоже строго — штраф до 500 тысяч и прежние ограничения на срок от 1 до 3 матчей.

По какой именно статье и как строго накажут спартаковцев — узнаем скоро.

17

  • Albert Khisametdinov

    А как же fanID? Не сработало что-то? А мы все с главой спорта так надеялись.

    23.11.2025

  • imperiasporta

    В былые времена говорили давй раз на раз. А сейчас это просто конченные дикари

    23.11.2025

  • imperiasporta

    Посмотрите матчи НХЛ где фаны разных клубов смотрят вместе хоккей

    23.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Сейчас в комментариях будут оправдывать . Что то мне это напоминает . А , точно , Промеса .))

    23.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Свинки ведут себя как свиньи . Ты удивлен ? Я -нет.

    23.11.2025

  • korkodil

    А есть со звуком? Провокация какая-то. И да, этому видео категорически не хватает пива, травоядное оно какое-то, пресное.

    23.11.2025

  • fell62

    а что не так , там хулиганка светит участникам , по предварительному сговору...

    23.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну если всех отправить , то эти свиньи будут бежать впереди собственного визга.

    23.11.2025

  • masek13

    За слова бьют только слабые, толпой. Вряд-ли он семью трогал, чтоб был повод от одного получить.

    23.11.2025

  • fell62

    Свинки распоясались ....

    23.11.2025

  • Сергей Макурин

    Не удивительно будет, если Спартак накажут по полной. И штрафа на херачат и болельщиков не пустят. А ещё вдруг коллективное письмо сгоношат от коней, бомжей, ментов, проводниц, так и вообще игр шесть Спартак может при пустых трибунах сыграть. Тропинка то уже протоптана, осталось письма дождаться.

    23.11.2025

  • Spartak-Online

    Не знаю в этом году 4 раза был на Лукойл Арене . Прекрасная я бы даже сказал семейная атмосфера . Даже на матче с Зениом не было никакой агрессии . Гостевой сектор находится высоко , вокруг него буферная зона и еще сетка висит . Фаны Зенита были только на своём секторе , больше нигде я их не видел. Как этот конь оказался один среди спартачей непонятно , попахивает провокацией. Да и просто так не стали бы лещей давать , значит что-то сказал не то.

    23.11.2025

  • Оскара Тому Харди

    Хочешь на его место...тумаков слегка получить?

    23.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    "Все на одного" -новый девиз смелых свинорылых.

    23.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    Всех отправить на фанатскую трибуну Спартака! Там их научат Родину любить!

    23.11.2025

  • Jean4

    Никого не защищаю, в наши времена это дикость на стадионе, нужно разбираться. Но "избили" тут громко сказано, так тумаков дали слегка. Вопрос в другом, что этот буйный товарищ один там с конским шарфом в толпе делал? На трибуну Б пошел?

    23.11.2025

  • avgustf

    а зачем этот неумный человек полез на фанатскую трибуну Спартака? Надо наказать клуб ЦСКА и, конкретно, Брейдо за отсутствие воспитательной работы среди болельщиков клуба.

    23.11.2025

    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
