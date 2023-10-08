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Сегодня, 13:00

Проблемы «Спартака» — не только в решениях Абаскаля. Есть более очевидная причина

Максим Никитин
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Квинси Промес («Спартак») в матче против «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Игроки недорабатывают на поле, а лидера раздевалки в команде просто нет.

Я раз 40 пересмотрел первый гол «Крыльев Советов» в ворота Александра Максименко: в лайве показалось, что самарцы совершили чудо — вышли из-под жесточайшей прессинг-машины соперника и забили в контратаке.

Но на повторах ясно: «Спартак» давил пешком, прогулочным шагом, трусцой; можете назвать это, как угодно. Короче говоря, имитировал бурную деятельность.

Имитация — вообще инструмент популярный. Но если, например, в случае с выстрелом в театре — это необходимость, то когда речь идет о прессинге, жди гарантированного провала.

Фигурально такой процесс можно сравнить с попыткой без подготовки нырнуть в воду с 20-метровой вышки. И то, и то — идеальное самоубийство.

С «Динамо» красно-белые пошли дальше — и имитировали целый тайм. Если в первом команда безуспешно, но старалась повернуть игру в свою пользу, то во втором — все мимо. Футбольный арт-хаус: ни четких целей, ни стремлений. Ничего.

Квинси Промес («Спартак») в матче против «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мы убедились, что Абаскаль ужасен с точки зрения перманентного изменения тактики и состава. Но эти проблемы надуманы. Почему? Потому что прошлой осенью и даже весной красно-белые с этим же тренером показывали результат и с ромбом в центре, и в схеме 4-3-3, и даже с тройкой центральных защитников. То есть перестроения никому не мешали.

Абаскаль сразу озвучил свою цель: стать «тактическим хамелеоном». Здесь он максимально честен и по сей день. Работает или нет — дело другое, но это концепция.

Лично для меня очевидно, что проблемы «Спартака» — в настрое. Да, это как будто бы метафизика, которую ни потрогать, ни измерить. Как и Россию, например, аршином, по словам Федора Тютчева.

Потому что ни одна схема, ни один тактический план не мешают Роману Зобнину, Виктору Мозесу или Тео Бонгонде бежать за своим игроком назад на рывке, а Соболеву — не дисквалифицироваться перед важнейшей игрой с ЦСКА.

Александр Соболев. Кем «Спартак» заменит Соболева в дерби с ЦСКА? У Абаскаля есть несколько вариантов

Не хочу рассуждать на тему «Абаскаль потерял раздевалку». Я этого просто не знаю, но, кажется, испанец не способен завести и заставить ее работать на 110%.

В этом составе красно-белых нет настоящего ментального лидера, который бы пользовался одинаковым уважением иностранцев и россиян. Который бы на языке жестов и нехитрых, коротких и непечатных слов мог бы разнести команду. И напомнить про ответственность.

В последний раз, кстати, реальные вожаки появлялись в «Спартаке» в 2016-м. Это был Массимо Каррера на тренерской позиции и Денис Глушаков — в поле. Потом случилось то, что случилось, но в чемпионском сезоне каждый игрок «Спартака» концентрировался идеально. Потому что если нет, то из состава — вон; плюс неприятный разговор с капитаном. В мужском коллективе такое работает. Никто бы в той команде не играл так, как, например, Виктор Мозес.

Очевидно, прямо сейчас ни в раздевалке, ни на тренерской позиции в «Спартаке» нет источника первородной маскулинности.

Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уверен, в футбольном менеджере Абаскаль — абсолютно топовый игрок и не оставит шансов всем тренеров из РПЛ. Но и он не может призвать игроков к ответственности. Сделать так, чтобы футболисты осознали, что бьются не только за большой клуб, но и за собственную репутацию.

Самое главное, что футболисты красно-белых как будто бы все время прячутся за тренера. И это странно, не находите?

Абаскаль завтра или послезавтра, или через пять лет вернется в Европу. А результаты игр с «Динамо», «Крыльями» и в ближайшем дерби с ЦСКА останутся. Как и память болельщиков.

Даниил Фомин забивает второй мяч в&nbsp;ворота Александра Максименко в&nbsp;матче &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (3:0). О поражениях «Спартака» и ЦСКА быстро забудут. В случае победы в дерби

Просто если «Спартак» выйдет на армейцев с таким же настроем, как и на два последних матча — быть беде. Как в той игре из мая 2015-го, когда в основном составе дебютировал 18-летний Мелкадзе, а «Спартак» влетел ЦСКА — 0:4.

Главная проблема нынешнего «Спартака» — командная безответственность, в которой одинаково виноваты и тренер, и футболисты. Да и менеджмент, наверное, тоже.

Поэтому перед дерби красно-белым важно сплотиться. Иначе «Спартак» после разгрома в одном принципиальном матче ждет тотальный позор и в следующем. А затем — такой любимый процесс поиска виноватого (там как раз пауза на сборные).

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Виноватого уберут. Скажем, Абаскаля или Эшуорта, или обоих сразу. А еще, например, накажут какого-нибудь футболиста, а зимой продадут Мозеса или кого-то еще. Но что изменится?

Если лидеры «Спартака» считают, что можно имитировать игру, то разве что-то от подобных санкций поменяется? Если этот коллектив так отдает игры, то смена тренера поможет?

Нет. Этот состав страшно желает вожака. Который захватит власть, авторитет и сможет формировать чувство ответственности одинаково: и в Промесе, и в Бонгонде, и в Зобнине, и в Соболеве.

Им может быть тренер. Или игрок. Или генеральный директор. Да хоть водитель автобуса. Но он должен быть. А иначе — это как передвигать кровати в том самом анекдоте: бессмысленно и безнадежно.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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