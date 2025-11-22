Видео
Сегодня, 19:00

Дмитриев отобрал у Барко чудо-гол в ворота Акинфеева! И стал первым россиянином, забившим за «Спартак» в сезоне

«Спартак» благодаря голу Дмитриева обыграл ЦСКА
Артем Белинин
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Но все равно получилось красиво.

Похоже, курьезные голы — проклятие для ЦСКА в этом сезоне. В дерби со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ избежать его не удалось.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
ЦСКА

Магия Барко

До 43-й минуты дерби проходило без голов. А потом хозяева заработали угловой — и полузащитник Эсекьель Барко превратил его в чудо. Аргентинец закрутил мяч прямо в ворота, Игорь Акинфеев оказался бессилен.

Удар был настолько хитрым, что определить истинного автора гола оказалось непросто.

Первым претендентом был Барко — сначала по картинке показалось, что мяч никого не коснулся. Эсекьель на радостях даже поцеловал эмблему.

На повторе стало видно: мячу, возможно, помог полузащитник Игорь Дмитриев.

Пока красно-белые отмечали необычный гол, Акинфеев о чем-то долго спорил с арбитром Сергеем Карасевым. Но тот мнения не изменил.

Лига в итоге признала Дмитриева автором мяча. Интересно, что это первый российский гол «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее в чемпионате за красно-белых забивали только иностранцы — в общей сложности отличились 24 раза. Москвичи стали единственным клубом лиги, в составе которого футболисты с паспортом РФ не отличались в первом круге.

Полузащитник ЦСКА Матия Попович и&nbsp;хавбек &laquo;Спартака&raquo; Эсекьэль Барко.«Спартак» начал жизнь без Станковича с победного дерби! Путь ЦСКА на первое место закрыли угловой от Барко и гол Дмитриева

Второй курьез в сезоне

Так как гол записали на Дмитриева, Барко остался без «сухого листа» — как и Акинфеев. Но вряд ли легенде ЦСКА от этого спокойнее — пропущенный мяч все равно получился курьезным.

Армейцам в этом плане не везет — буквально в октябре свое «чудо» пропустил Владислав Тороп. В матче 12-го тура против «Локомотива» (0:3) сменщик Акинфеева прозевал удар Дмитрия Воробьева с нулевого угла.

Железнодорожники были в шоке — Алексей Батраков схватился за голову, а Александр Сильянов, судя по виду, вообще не поверил в случившееся.

Тороп покидал поле в шоке.

Впрочем, вратарь ЦСКА быстро пришел в себя — после чудо-гола Воробьева Владислав выдал в РПЛ три сухих матча подряд. Думается, на Акинфеева досадный пропущенный тоже не особенно повлияет.

32

  • Ulan3

    Есть несколько моментов: - не соглашусь, что Спартак наиграл на победу - игра была равна, со всеми продолжениями - гол сумбурный и отчасти вратарский - жутко глупые восторги болельщиков Спартака по тренеру после одной игры. Впрочем, тут они верны себе: из крайности в другую.

    22.11.2025

  • bvp

    Романова на царство.

    22.11.2025

  • Марко Петкович

    Давно говорю, так как Спартак команда наша - нужен русский тренер. Он даст результат.А если опять приедет очередной шабашник - все понятно. Романова в главтренеры! Но у него вроде лицензии нет, но можно назначить номильного кого-то у кого есть и чтобы Романов дальше рулил

    22.11.2025

  • Bodo Rudwaleit

    Спартак победил заслуженно.

    22.11.2025

  • iipetroff

    Дмитриев столкнул Акинфеева в ворота. Инфа 100%, Акинфеев сам сказал)

    22.11.2025

  • Овечкин

    И от кого получить? От Спартака! Сухой лист! Пенсия замарана.

    22.11.2025

  • Овечкин

    Позор на старости лет.

    22.11.2025

  • korkodil

    А ЦСКА спокойствие тренера не передалось? Или Челестини нервничал? А если нервничал, то почему? А что он показывал в перерыве судьям руку по локоть? А? Пора уже серию статей про Челестини написать? И как Аллерандро с Мусаевым могут забивать до сих пор не разобрался.

    22.11.2025

  • igorlvov

    Уж не знаю я други! Каким местом будет опять думать руководство Спартака, но лично мне Романов очень нравится! В меру заведенный, в меру спокоен! Видно было, что и команда успокоилась! :) Взяли в том году истеричное говно, все в клубе перекорёжил и бездарно свалил! ..........Очень хотел бы, что бы руководство Спартака сделали выводы! СПАРТАК С ПОБЕДОЙ! ЦСКА кстати играл отлично! Но гол привёз на 200% их лидер! К гадалке не ходи! Проиграл позицию, что для Игоряна конечно сверх удивительно! :)))

    22.11.2025

  • zel_co

    Игоряну так забивать низзя

    22.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Если откровенно, то игра была не очень… Борьба, толчки, потасовки, но не игра. Как говорят в народе, игра была равна, играли два г…

    22.11.2025

  • Овечкин

    Сухой лист

    22.11.2025

  • zel_co

    Дайте Романову порулить!!!!!

    22.11.2025

  • А где Субулька?

    кепка че совсем дурак? если бы Дмитриев не трогал, то мяч попал бы в Акинфеева. вообще конечно гол вратарский, но это не главное. главное сегодня празднует. с победой родной Спартак!

    22.11.2025

  • Jean4

    Конифей на главном фото глаза зажмурил. Это он, видимо, как раз в этот момент третьим глазом узрел "фантомную руку", о которой сигнализировал Карасю перед перерывом. :sweat_smile::laughing:

    22.11.2025

  • Игорь Малышев

    Что лоханулся.

    22.11.2025

  • Nikolaevich

    Спартачелло:muscle: Романов конкретно поработал над командным духом:muscle::muscle::muscle: Запахло надеждой:fire:

    22.11.2025

  • korkodil

    Пора уже писать насколько хорош новый тренер Спартака. Яклич, если сказать нечего, заводи ИИ, надо! При Станковиче россияне не забивали.

    22.11.2025

  • Игорь Малышев

    Вратарский гол. Очередной ляп "легенды".

    22.11.2025

  • Павел Леонидович

    гол обычный дурак, который затолкали... а так игра дворовых команд в некрасивый футбол... свиньям не с фига повезло... не более...

    22.11.2025

  • Андрей Кадулин

    что гол проспал

    22.11.2025

  • Русич Олег

    как ни крути, счет в пользу Зенита Завтра еще Локомотив выиграет, и будет в таблице полный ништяк

    22.11.2025

  • Павел Леонидович

    темка торчок, чудо это то что ты за свой бред получаешь деньги

    22.11.2025

  • Millwall82

    с точки зрения турнирной таблицы, отличный результат. Зенит должен запрыгнуть на коня. Завтра и Краснодар с большей степени вероятности не выиграет в Москве. Так что ошибся суперкомпьютер)

    22.11.2025

  • Желтый полосатик

    Браво, "Спартак"! Заслуженная победа. Продолжаем в том же духе)

    22.11.2025

  • Влад

    Я не понял, чем недоволен был Игорян?

    22.11.2025

  • Niko McCowrey

    Гондюреев с Никитиным (местные корреспонденты) жидко обосрались ч прогнозами и оценками перспектив матча к вечеру. Увидим ли мы хотя бы минимальные признаки адекватности в виде признаний своих обсеров? Нет, не увидим. Ибо цель набросов достигнута, просмотры подросли. Так держать, редакция!

    22.11.2025

  • AnTaras

    На багаже Станковича, кстати:grinning:

    22.11.2025

  • КирпичИнвест

    Спокойствие тренера передалось игрокам. Сыграли дисциплинированно и цельно. Если не считать заварушки, но там обе команды отличились. А вот ЦСКА наоборот. Нервяк на нервяке. Мозес, Глебов и особенно Лукин. Победа Спартака по делу. Может, как и прошлой осенью, опять выдаст серию из побед? Романову надо дать шанс. А вдруг получится, как с Каррерой.

    22.11.2025

  • Keano

    "Магия Барко", согласно сегодняшней статье в СЭ, Барко уже не отвечает за магию :joy:

    22.11.2025

  • igorlvov

    СПАРТАК С ПОБЕДОЙ! В этот раз на 200% заслужили! Молодца! :)..........Истеричную тушу надо было ещё летом убирать! Были бы на первом месте! ........Ну и судья конечно! Если этот Карась считается лучшим в нашем судейском корпусе, то кто же тогда худший!???:( Просто жуть! Не грамотность максимальная! ......Ну да хрен с ним! СПАРТАК ВПЕРЁД!

    22.11.2025

    Игорь Акинфеев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Игорь Дмитриев (Спартак)
    Эсекьель Барко
