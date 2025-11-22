Дмитриев отобрал у Барко чудо-гол в ворота Акинфеева! И стал первым россиянином, забившим за «Спартак» в сезоне

Но все равно получилось красиво.

Похоже, курьезные голы — проклятие для ЦСКА в этом сезоне. В дерби со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ избежать его не удалось.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

Магия Барко

До 43-й минуты дерби проходило без голов. А потом хозяева заработали угловой — и полузащитник Эсекьель Барко превратил его в чудо. Аргентинец закрутил мяч прямо в ворота, Игорь Акинфеев оказался бессилен.

Удар был настолько хитрым, что определить истинного автора гола оказалось непросто.

Первым претендентом был Барко — сначала по картинке показалось, что мяч никого не коснулся. Эсекьель на радостях даже поцеловал эмблему.

На повторе стало видно: мячу, возможно, помог полузащитник Игорь Дмитриев.

Пока красно-белые отмечали необычный гол, Акинфеев о чем-то долго спорил с арбитром Сергеем Карасевым. Но тот мнения не изменил.

Лига в итоге признала Дмитриева автором мяча. Интересно, что это первый российский гол «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее в чемпионате за красно-белых забивали только иностранцы — в общей сложности отличились 24 раза. Москвичи стали единственным клубом лиги, в составе которого футболисты с паспортом РФ не отличались в первом круге.

Второй курьез в сезоне

Так как гол записали на Дмитриева, Барко остался без «сухого листа» — как и Акинфеев. Но вряд ли легенде ЦСКА от этого спокойнее — пропущенный мяч все равно получился курьезным.

Армейцам в этом плане не везет — буквально в октябре свое «чудо» пропустил Владислав Тороп. В матче 12-го тура против «Локомотива» (0:3) сменщик Акинфеева прозевал удар Дмитрия Воробьева с нулевого угла.

Железнодорожники были в шоке — Алексей Батраков схватился за голову, а Александр Сильянов, судя по виду, вообще не поверил в случившееся.

Тороп покидал поле в шоке.

Впрочем, вратарь ЦСКА быстро пришел в себя — после чудо-гола Воробьева Владислав выдал в РПЛ три сухих матча подряд. Думается, на Акинфеева досадный пропущенный тоже не особенно повлияет.