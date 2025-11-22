Дмитриев отобрал у Барко чудо-гол в ворота Акинфеева! И стал первым россиянином, забившим за «Спартак» в сезоне

Сегодня, 19:00
Похоже, курьезные голы — проклятие для ЦСКА в этом сезоне. В дерби со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ избежать его не удалось.
До 43-й минуты дерби проходило без голов. А потом хозяева заработали угловой — и полузащитник Эсекьель Барко превратил его в чудо. Аргентинец закрутил мяч прямо в ворота, Игорь Акинфеев оказался бессилен.
Удар был настолько хитрым, что определить истинного автора гола оказалось непросто.
Первым претендентом был Барко — сначала по картинке показалось, что мяч никого не коснулся. Эсекьель на радостях даже поцеловал эмблему.
На повторе стало видно: мячу, возможно, помог полузащитник Игорь Дмитриев.
Пока красно-белые отмечали необычный гол, Акинфеев о чем-то долго спорил с арбитром Сергеем Карасевым. Но тот мнения не изменил.
Лига в итоге признала Дмитриева автором мяча. Интересно, что это первый российский гол «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее в чемпионате за красно-белых забивали только иностранцы — в общей сложности отличились 24 раза. Москвичи стали единственным клубом лиги, в составе которого футболисты с паспортом РФ не отличались в первом круге.
Так как гол записали на Дмитриева, Барко остался без «сухого листа» — как и Акинфеев. Но вряд ли легенде ЦСКА от этого спокойнее — пропущенный мяч все равно получился курьезным.
Армейцам в этом плане не везет — буквально в октябре свое «чудо» пропустил Владислав Тороп. В матче 12-го тура против «Локомотива» (0:3) сменщик Акинфеева прозевал удар Дмитрия Воробьева с нулевого угла.
Железнодорожники были в шоке — Алексей Батраков схватился за голову, а Александр Сильянов, судя по виду, вообще не поверил в случившееся.
Тороп покидал поле в шоке.
Впрочем, вратарь ЦСКА быстро пришел в себя — после чудо-гола Воробьева Владислав выдал в РПЛ три сухих матча подряд. Думается, на Акинфеева досадный пропущенный тоже не особенно повлияет.
Ulan3
Есть несколько моментов: - не соглашусь, что Спартак наиграл на победу - игра была равна, со всеми продолжениями - гол сумбурный и отчасти вратарский - жутко глупые восторги болельщиков Спартака по тренеру после одной игры. Впрочем, тут они верны себе: из крайности в другую.
22.11.2025
bvp
Романова на царство.
22.11.2025
Марко Петкович
Давно говорю, так как Спартак команда наша - нужен русский тренер. Он даст результат.А если опять приедет очередной шабашник - все понятно. Романова в главтренеры! Но у него вроде лицензии нет, но можно назначить номильного кого-то у кого есть и чтобы Романов дальше рулил
22.11.2025
Bodo Rudwaleit
Спартак победил заслуженно.
22.11.2025
iipetroff
Дмитриев столкнул Акинфеева в ворота. Инфа 100%, Акинфеев сам сказал)
22.11.2025
Овечкин
И от кого получить? От Спартака! Сухой лист! Пенсия замарана.
22.11.2025
Овечкин
Позор на старости лет.
22.11.2025
korkodil
А ЦСКА спокойствие тренера не передалось? Или Челестини нервничал? А если нервничал, то почему? А что он показывал в перерыве судьям руку по локоть? А? Пора уже серию статей про Челестини написать? И как Аллерандро с Мусаевым могут забивать до сих пор не разобрался.
22.11.2025
igorlvov
Уж не знаю я други! Каким местом будет опять думать руководство Спартака, но лично мне Романов очень нравится! В меру заведенный, в меру спокоен! Видно было, что и команда успокоилась! :) Взяли в том году истеричное говно, все в клубе перекорёжил и бездарно свалил! ..........Очень хотел бы, что бы руководство Спартака сделали выводы! СПАРТАК С ПОБЕДОЙ! ЦСКА кстати играл отлично! Но гол привёз на 200% их лидер! К гадалке не ходи! Проиграл позицию, что для Игоряна конечно сверх удивительно! :)))
22.11.2025
zel_co
Игоряну так забивать низзя
22.11.2025
Ни кто кроме нас
Если откровенно, то игра была не очень… Борьба, толчки, потасовки, но не игра. Как говорят в народе, игра была равна, играли два г…
22.11.2025
Овечкин
Сухой лист
22.11.2025
zel_co
Дайте Романову порулить!!!!!
22.11.2025
А где Субулька?
кепка че совсем дурак? если бы Дмитриев не трогал, то мяч попал бы в Акинфеева. вообще конечно гол вратарский, но это не главное. главное сегодня празднует. с победой родной Спартак!
22.11.2025
Jean4
Конифей на главном фото глаза зажмурил. Это он, видимо, как раз в этот момент третьим глазом узрел "фантомную руку", о которой сигнализировал Карасю перед перерывом. :sweat_smile::laughing:
22.11.2025
Игорь Малышев
Что лоханулся.
22.11.2025
Nikolaevich
Спартачелло:muscle: Романов конкретно поработал над командным духом:muscle::muscle::muscle: Запахло надеждой:fire:
22.11.2025
korkodil
Пора уже писать насколько хорош новый тренер Спартака. Яклич, если сказать нечего, заводи ИИ, надо! При Станковиче россияне не забивали.
22.11.2025
Игорь Малышев
Вратарский гол. Очередной ляп "легенды".
22.11.2025
Павел Леонидович
гол обычный дурак, который затолкали... а так игра дворовых команд в некрасивый футбол... свиньям не с фига повезло... не более...
22.11.2025
Андрей Кадулин
что гол проспал
22.11.2025
Русич Олег
как ни крути, счет в пользу Зенита Завтра еще Локомотив выиграет, и будет в таблице полный ништяк
22.11.2025
Павел Леонидович
темка торчок, чудо это то что ты за свой бред получаешь деньги
22.11.2025
Millwall82
с точки зрения турнирной таблицы, отличный результат. Зенит должен запрыгнуть на коня. Завтра и Краснодар с большей степени вероятности не выиграет в Москве. Так что ошибся суперкомпьютер)
22.11.2025
Желтый полосатик
Браво, "Спартак"! Заслуженная победа. Продолжаем в том же духе)
22.11.2025
Влад
Я не понял, чем недоволен был Игорян?
22.11.2025
Niko McCowrey
Гондюреев с Никитиным (местные корреспонденты) жидко обосрались ч прогнозами и оценками перспектив матча к вечеру. Увидим ли мы хотя бы минимальные признаки адекватности в виде признаний своих обсеров? Нет, не увидим. Ибо цель набросов достигнута, просмотры подросли. Так держать, редакция!
22.11.2025
AnTaras
На багаже Станковича, кстати:grinning:
22.11.2025
КирпичИнвест
Спокойствие тренера передалось игрокам. Сыграли дисциплинированно и цельно. Если не считать заварушки, но там обе команды отличились. А вот ЦСКА наоборот. Нервяк на нервяке. Мозес, Глебов и особенно Лукин. Победа Спартака по делу. Может, как и прошлой осенью, опять выдаст серию из побед? Романову надо дать шанс. А вдруг получится, как с Каррерой.
22.11.2025
Keano
"Магия Барко", согласно сегодняшней статье в СЭ, Барко уже не отвечает за магию :joy:
22.11.2025
igorlvov
СПАРТАК С ПОБЕДОЙ! В этот раз на 200% заслужили! Молодца! :)..........Истеричную тушу надо было ещё летом убирать! Были бы на первом месте! ........Ну и судья конечно! Если этот Карась считается лучшим в нашем судейском корпусе, то кто же тогда худший!???:( Просто жуть! Не грамотность максимальная! ......Ну да хрен с ним! СПАРТАК ВПЕРЁД!
22.11.2025