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Сегодня, 10:30

Избранные. «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» первыми проведут тысячные матчи в чемпионатах России

«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» проведут тысячные матчи в чемпионатах России
Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболист «Спартака», ЦСКА и «Локомотива».
Футболист «Спартака», ЦСКА и «Локомотива».
Фото ФК «Спартак», ФК «Локомотив», Александр Федоров, «СЭ»
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В 17-м туре РПЛ-2024/25 красно-белые, армейцы и железнодорожники достигнут отметки в 1000 игр в высшем дивизионе.

Матчи 17-го тура станут знаковыми сразу для трех московских грандов: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» первыми проведут свои тысячные встречи в чемпионатах России. Все три клуба приняли участие в 998 турах и одной золотой игре — в 1996 году красно-белые бились с «Аланией» в Санк-Петербурге, а в 2002-м красно-зеленые и красно-синие решали судьбу первого места в Петровском парке.

Первыми до четырехзначной отметки доберутся армейцы, которые в субботу примут «Рубин», в воскресенье днем с ними сравняются железнодорожники, когда примут «Химки», а вечером — спартаковцы, которые отправились в гости к «Краснодару».

По всем основным показателям пока лидирует «Спартак»: 10 титулов, 534 победы, 1843 очков. На счету ЦСКА 6 чемпионств при 518 победах и 1790 очках. У «Локо» — 3 титула, 493 выигрыша и 1752 очка.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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