Избранные. «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» первыми проведут тысячные матчи в чемпионатах России

В 17-м туре РПЛ-2024/25 красно-белые, армейцы и железнодорожники достигнут отметки в 1000 игр в высшем дивизионе.

Матчи 17-го тура станут знаковыми сразу для трех московских грандов: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» первыми проведут свои тысячные встречи в чемпионатах России. Все три клуба приняли участие в 998 турах и одной золотой игре — в 1996 году красно-белые бились с «Аланией» в Санк-Петербурге, а в 2002-м красно-зеленые и красно-синие решали судьбу первого места в Петровском парке.

Первыми до четырехзначной отметки доберутся армейцы, которые в субботу примут «Рубин», в воскресенье днем с ними сравняются железнодорожники, когда примут «Химки», а вечером — спартаковцы, которые отправились в гости к «Краснодару».

По всем основным показателям пока лидирует «Спартак»: 10 титулов, 534 победы, 1843 очков. На счету ЦСКА 6 чемпионств при 518 победах и 1790 очках. У «Локо» — 3 титула, 493 выигрыша и 1752 очка.