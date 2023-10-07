Дерби с ЦСКА — час икс для Абаскаля в «Спартаке». Он выберется или провалится? Рабинер — перед матчем тура РПЛ

Обозреватель «СЭ» перед дерби «Спартак» — ЦСКА в 11-м туре чемпионата России.

Выпустит ли Абаскаль Медину против ЦСКА? Продолжит ли Чалов две результативные серии?

Когда в туре есть дерби «Спартак» — ЦСКА, это автоматически затмевает все остальное, даже если эти команды сейчас делят лишь пятое-шестое места и хромают если не на обе, то на одну ногу точно. И даже если в чемпионате есть намного более стабильные и достойные на сегодня — будь то «Краснодар», который в субботу примет «Ростов», или «Крылья Советов», в воскресенье играющие в Нижнем Новгороде с «Пари НН».

Да и других матчей — конкурентов с дерби в этом туре в принципе нет. Хотя с учетом немного неожиданного выхода на третье место «Локомотива» его игра на выезде с героем старта сезона «Уралом» представляет, я бы сказал, творческий интерес.

У «Спартака» же в семи последних турах — две минимальные победы при четырех поражениях с впечатляющим общим счетом 5:12, ЦСКА из шести последних матчей выиграл (опять же 1:0) только в минувшем туре у «Балтики», проиграл, правда, тоже лишь однажды — в пятом туре «Динамо», затем четыре раза подряд сыграв вничью. Призеры прошлого чемпионата — напомню, что армейцы в нем стали вторыми, а красно-белые — третьими, — далеки от себя тогдашних. С одной принципиальной разницей: ЦСКА далек от себя весеннего, «Спартак» — от себя осеннего.

Последнее вполне логично. Блеск раннего Гильермо Абаскаля уходит все дальше в прошлое, и если считать от весенней части прошлого чемпионата, что я после поражения от «Краснодара» уже делал, то выясняется, что команда — абсолютный середняк и у нее примерно поровну побед и поражений. Отсюда и разговоры о тренерской отставке — они ведь ведутся не от отдельно взятого результата (даже если это 0:4 с «Крыльями Советов»), а от того, что на протяжении уже длительного времени, с начала текущего календарного года, не просматриваются ни стабильность, ни перспектива. Команда не развивается.

У ЦСКА же другая история, скорее связанная с кадровыми потерями (и не соответствующими им приобретениями) в летнее трансферное окно и травмами. Шутка ли — в какой-то момент вылетела вся тройка основных центральных защитников: Игорь Дивеев, Мойзес и Виллиан Роша! Несколько матчей пропустил и Игорь Акинфеев, а Владиславу Торопу еще понадобится немало времени, чтобы с ним за спиной оборона чувствовала себя так же уверенно, как и с капитаном. Владимир Федотов, в отличие от Гильермо Абаскаля, лепит «из того, что было», и не сомневаюсь, что у него с учетом Кубка и серебра в прошлом сезоне еще достаточно запаса прочности и авторитета для продолжения работы.

То есть очков у двух московских команд поровну, но психологическая аура вокруг них разная. Делает ли это ЦСКА фаворитом дерби? Не думаю, потому что матчи этих команд — вещь в себе, которые невозможно предсказать в чем-либо. Например, к 28-му туру прошлого чемпионата вообще ничто не говорило о том, что «Спартак» выиграет, — но при помощи дубля Квинси Промеса и победного гола на 90-й минуте он это сделал. А единственный мяч у армейцев забил тогда Хесус Медина, который теперь в «Спартаке». Но интриги, как его встретят болельщики ЦСКА, нет — матч-то в Тушине. Интрига есть, поставит ли его Абаскаль с первых минут. И как он сыграет.

У ЦСКА же по прошлогодним дерби вспоминаются дубль Чалова в первом матче и его голевая передача Медине во втором. «2+1» в двух таких матчах — показатель внушительный. Продолжится ли серия, тем более что Федор забил с игры важные мячи в двух встречах подряд «Крыльям» и «Ростову», тогда как до того отличался только с пенальти? И как сложится первое дерби у Аббоса Файзуллаева, поразившего всех игрой, голевой передачей и голом в тех же матчах? Похоже, у них с Чаловым образовывается очень симпатичная связка.

Федор Чалов забивает в ворота «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почему Абаскаль не заменил Соболева сразу после третьего гола «Крыльев»?

В отличие от 0:4 «Спартака» от «Крыльев» в РПЛ, не склонен придавать такое уж большое значение кубковым 0:3 красно-белых от «Динамо» — ровно так же, как и победе 4:1 в том же турнире над ним же. Кстати, тот матч оказался вне какого-либо контекста для обеих команд, если брать их выступления в первенстве.

А в среду «Спартак» играл, уже обеспечив себе выход из группы с первого места. Да, 0:7 в двух играх подряд двух турниров для «Спартака» звучит шокирующе, но не вижу никакого смысла мешать в одну кучу то, что имело большое значение, с тем, что не имеет почти никакого. Тогда как для «Динамо», которое борется за второе место в группе с «Краснодаром», игра была важной.

Уверен, что для судьбы Абаскаля этот матч не значил ничего, а вот дерби с ЦСКА — тем более перед самым перерывом на сборные, когда для клубов самый подходящий момент (если они вообще бывают подходящими) менять тренеров, — будет решать все. Вот там с трудом представляю, чтобы в случае поражения его оставили. Даже при том, что клубом руководит нескорый на расправу Леонид Федун, а коллективно-обезличенный разум «Лукойла», где решения принимаются и согласуются долго и тяжело. Ничья тоже может испанца не спасти. Только победа.

Подчеркиваю: именно «оставили», а не «остался». Ведь сам Гильермо, судя по его словам после матча с «Динамо», рвется в бой и уходить никуда не собирается. Многие, правда, трактуют это как чуть ли не намеренную провокацию отставки и желание уйти с «золотым парашютом». Не думаю, что это так. Просто большинству тренеров, тем более молодых, всегда кажется, что у них в руках еще есть все рычаги, чтобы выправить ситуацию, даже когда их машина едет уже без руля, сама по себе.

Единственное, на что следует обратить внимание по конкретному матчу с «Динамо», — абсолютная апатичность красно-белых, отсутствие воли, вылившееся в безумное соотношение ударов в створ — 1-14. Вот этого не может оправдать никакая немотивированность, тем более при плюс-минус равноценной ротации (у бело-голубых вышли четыре игрока стартового состава предыдущего тура чемпионата, у «Спартака» — ноль, но у красно-белых и скамейка намного больше). Это намек на то, что тренер потерял раздевалку, о чем говорят все больше. Если сравнить с упомянутыми 4:1 в пользу «Спартака» в первом кубковом круге, то последние 60 минут в нем были совсем другими, чем в те вихревые стартовые двадцать, когда команда Абаскаля забила все четыре. Личка в перерыве привел ее в чувство, и это было заметно если не по результату, то по игре. Здесь же во втором тайме не видно было вообще никаких изменений. То есть ноль той самой реакции, о необходимости которой Гильермо говорил после разгрома в Самаре.

Пара форвардов Промес — Бонгонда в концовке кубкового матча — почти наверняка прототип того, что мы увидим в атаке «Спартака» против ЦСКА. Потому что центрфорварда в команде сейчас физически нет. Александр Соболев дисквалифицирован, и тут, конечно, говорить надо в первую очередь о никак не меняющейся неспособности талантливого нападающего контролировать себя. После недавних 1:0 в матче с «Динамо» в чемпионате многие восхищались тем, как Соболев не отвечал на удары по ногам и другие провокации, но продолжался этот стоицизм, увы, недолго. Дважды (в том числе и когда игрок ударил по мячу после свистка, то есть проявил очевидное недисциплинированное поведение) молодой судья Рафаэль Шафеев стерпел, но с третьей попытки все-таки показал ему карточку, ставшую сверхлимитной.

И тут возникает еще один вопрос. Третий мяч «Крылья Советов» забили на 78-й минуте. Игра проходила так, что стало совершенно ясно — это приговор. Любой профессиональный тренер в такой момент начинает просчитывать варианты на следующий матч. И здесь такой вариант напрашивался сам по себе — мгновенно менять Соболева, который весь второй тайм нарывался на желтую! Честно скажу: не один тренер, с которыми я обсуждал разгром в Самаре, выразил удивление тем, что эта замена сразу же, еще до розыгрыша красно-белыми мяча с центра поля, не была проведена. Абаскаль в этот момент повел себя как болельщик, думающий только о сегодняшней игре, а не как тренер, который должен мигом подавить в себе эмоции и включить расчет.

Гильермо Абаскаль и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

У Самары центрфорварда отлично играет полузащитник Рахманович. Абаскалю надо искать выход на один матч, а Осинькин нашел его на целый отрезок сезона

А в отсутствии центрфорварда на матч с ЦСКА виноваты и сам Соболев, и Абаскаль, и руководство клуба. Невообразимо, как при возможностях красно-белых Соболев мог остаться единственным центральным нападающим «Спартака». Например, при пяти, а если считать Руслана Литвинова, то и шести центральных защитниках (Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Георгий Джикия, Никита Чернов, Павел Маслов). Или при шести-семи центральных полузащитниках (Литвинов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Данил Пруцев, Наиль Умяров плюс Хесус Медина, для которого это одна из опций). Какой-то дикий перекос, ответственность за который несет спортивный директор Пол Эшуорт и его департамент. О чем думали в клубе, отдавая Кейта Бальде и Шамара Николсона и никого не приобретая взамен?

Да, после травмы восстановился и провел первый тайм с «Динамо» Павел Мелешин, но не могу представить его с первых минут на поле в дерби. В моем понимании, 19-летний форвард может появиться только ближе к концу игры при необходимости отыгрываться — для усиления давления. А в основе, по всей вероятности, выйдут два крайних форварда — Промес и Бонгонда. К варианту с Михаилом Игнатовым в центре нападения, опробованному без особого успеха на старте сезона, Абаскаль не прибегал давно. А кто еще способен сыграть «ложную девятку», сложно даже предположить.

Хотя вот вдохновляющий пример для Абаскаля — Амар Рахманович из «Крыльев Советов», номинальный атакующий полузащитник, который после травм Владимира Писарского и других штатных нападающих самарцев занял место на острие и вдруг принялся забивать и отдавать голевые передачи в каждом матче. Причем Игорь Осинькин сам не находит этому логичного объяснения. Я вижу его в выстроенной командной игре «Крыльев», которая позволяет футболисту смежного амплуа, у которого есть определенные качества и взаимопонимание с партнерами, почувствовать себя в новой роли комфортно. Это тоже — тренировочный процесс. Как он поставлен у самарцев — показывают игра и результаты команды с достаточно скромными возможностями. Что происходит у спартаковцев — остается только догадываться.

Амар Рахманович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

К слову, о «Крыльях». В прошлом году они далеко прошли в FONBET Кубке России — выйдя напрямую в плей-офф Пути РПЛ из сложнейшей группы со «Спартаком» и «Зенитом», а затем пройдя «Динамо». Далее крайне обидно вылетели из-за автогола Гленна Бейла в добавленное время ответного полуфинала Пути РПЛ с ЦСКА (имея преимущество), затем в серии пенальти — в полуфинале Пути регионов от «Краснодара». То есть, сыграв весной пять лишних матчей, ничего из этого не извлекли, зато при узкой скамейке потратили уйму сил и едва избежали стыков в чемпионате — лишь с помощью победы в последнем туре над «Спартаком», в последнее время вообще становящимся их клиентом.

О том, что Кубок повлиял на выступления «Крыльев» в прошлом чемпионате, мне в недавнем интервью говорил Осинькин. Ну, а как вы хотите — 11 матчей, из которых по два со «Спартаком», «Зенитом», «Динамо» и ЦСКА, один — с «Краснодаром», все — на полную катушку и с приличными результатами, но без трофея и даже без финала.

В этом сезоне все наоборот. В чемпионате — второе место, 5:1 у «Ростова», 4:0 у «Спартака», больше всех голов в лиге, шарм в игре. А в Кубке — в среду 0:3 дома от «Ахмата» и досрочный вылет, то есть даже победа в последнем туре над «Зенитом» не принесет самарцам и третьего места.

Вижу в этом совершенно прямую взаимосвязь. В прошлом сезоне не рассчитали сил на два турнира, надорвались в одном (и при этом ничего большого не добились) и едва не провалились в главном. А в этом извлекли уроки. Нет, никто, конечно, не говорит им нарочно проигрывать. Так не бывает. Но и составы (три совпадения с основой матча против «Спартака» — Евгеньев, Бейл, Костанца), и степень заряженности на матчи говорят, что теперь это для них не более чем игровая практика для тех, у кого ее меньше, а главные силы брошены на другое.

С командами, которые обладают скромными возможностями, провал в одном из турниров на фоне успеха в другом случается нередко — помню рассказ Владимира Федотова о том, как «Уралмаш», в котором он капитанил, далеко прошел в Кубке Интертото, но провалил чемпионат и вылетел из высшей лиги. А известнейшая история другого Владимира Федотова, Григорьевича, который в 1981 году одержал историческую победу в Кубке СССР, когда зять обыграл в финале тестя, Константина Бескова со «Спартаком», а потом команда начала праздновать триумф и не заметила, как вылетела в первую советскую лигу?..

Сейчас ЦСКА Владимира Валентиновича Федотова, как и «Спартак», далек от идеала. Но на армейцев можно ведь взглянуть и под другим углом — да, у них лишь одна победа в шести турах, однако при этом они пять матчей чемпионата уже не проигрывают. Хотя у них были на это очень велики шансы и дома с «Крыльями», и в Ростове. А они, проигрывая в обоих случаях в два мяча (причем с «Ростовом» даже дважды), проявляли волю и сравнивали счет. Это говорит о том, что если не качество игры, то раздевалка сейчас у Федотова под контролем. Иначе реакция на 0:2 в Самаре, 0:2 и 1:3 в Ростове была бы совсем другой. «Спартак» же проиграл четыре матча первенства из последних семи, причем три из них — «Зениту», в Краснодаре и Самаре — более чем в один мяч.

Поэтому оптимизма у болельщиков красно-белых я перед этим матчем что-то не наблюдаю. Рассчитывать им приходится только на кураж и озарение. Что это решит в долгосрочной перспективе — не знаю, но огненный, как цвет волос Абаскаля, всполох в конкретно взятое воскресенье у «Спартака» может произойти. Как это не раз уже было в моменты, когда выглядело наименее возможным.