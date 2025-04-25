Полезен ли Пьянич? Что с Файзуллаевым? Мойзес или Круговой? Интервью экс-тренера ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко рассуждает о составе армейцев накануне дерби со «Спартаком».

«Ромб»

— Как вам ЦСКА этой весной? — первый вопрос Олегу Фоменко, входившему в тренерский штаб ЦСКА Владимира Федотова.

— Все в принципе стабильно. Команда довольно уверенно набирает очки, демонстрируя качественный футбол. Считаю, весной, поменяв схему, армейцы здорово прибавили.

— Андрей Аршавин не так давно признал: «Я скептически относился к «ромбу», на который Николич перешел на зимних сборах, но это работает».

— Это все-таки не тот классический «ромб», который был у Николича в «Локомотиве». Схема немного другая. Но она дает результат. Так что полностью соглашусь с Андреем.

— Тогда что вас насторожило в матче с «Крыльями» (1:1)?

— Здесь, наверное, можно говорить о некоем компенсационном эффекте. Мы же помним некоторые игры армейцев, в которых они забивали на последних минутах и вырывали победы. Здесь, напротив, немного не повезло. Но нужно говорить и о специфике РПЛ. Очень непростой чемпионат, где каждый может дать бой каждому. «Спартак» лишь в концовке вырвал три очка у «Акрона», «Зенит» испытал определенные сложности во встрече с «Химками». Все борются. Так что Самара, конечно, не приехала в Москву мальчиком для битья. «Крылья» хорошо разобрали соперника. Это еще хорошо, что Рахманович в концовке не забил.

— Все могло закончиться печальнее?

— Да, пожалуй. Хотя если разбирать игру в целом, то ничья закономерна.

Миралем Пьянич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пьянич

— Если Пьянич восстановился от травмы, выйдет ли он в стартовом составе в дерби со «Спартаком»?

— Думаю, выйдет. У Николича не такой уж и богатый выбор на этой позиции.

— Есть еще Жемалетдинов.

— Да. Но, учитывая опыт Пьянича именно в таких важнейших играх, мне кажется, ставку сделают на него. Тут на первый план выходит именно сплав опыта и мастерства. То, чем и обладает Пьянич.

— Но Жемалетдинов, согласитесь, тоже не мальчик.

— Не спорю. Не мальчик. Но у кого опыта и мастерства больше? Вот и все.

— В ноябре вы сказали про Миралема: «Мы понимаем, что он из себя представляет. Вопрос в том, наберет ли кондиции». Набрал?

— Миралем стабильно выходит в составе, проводит свои 60-70 минут. А то и больше. Так что тут вопросов нет. Пьянич действительно набрал хорошую форму. И в матче с «Крыльями» его армейцам не хватало.

— Но КПД боснийца пока воображение не поражает: всего один гол в 12 играх РПЛ.

— Пьянич направляет игру ЦСКА. Он очень полезен в тех моментах, где нужно придержать мяч, притормозить или, наоборот, ускорить атаку. Мозговой центр, дирижер. Мы всегда ждем от статусных футболистов, что они будут раздавать и забивать. Но иногда нужны люди, которые незаметно влияют на результат. Пьянич способен одним пасом обострить игру. Надо еще учитывать и то, что босниец большинство атак начинает из глубины. То есть ему объективно тяжело оказаться в финальной трети.

— Значит, считаете, что ставка армейцев на Пьянича себя оправдывает?

— Да. Просто нужно реально смотреть на вещи. Повторюсь, у нас непростой чемпионат. Некоторые звездные иностранцы приезжают и думают: сейчас мы тут будем феерить. А потом сталкиваются с реальностью, плотным футболом. И это становится для них небольшим, а то и большим сюрпризом. Тут своя специфика. Легионеру тяжело влиться в чемпионат России. Но Пьянич прошел сборы, адаптировался к партнерам. И сейчас достаточно стабильно играет.

Аббосбек Файзуллаев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Файзуллаев

— Почему Аббос Файзуллаев не так ярок, как прежде? Новая схема ему не подходит?

— Тут прежде всего нужно с самим Аббосом разговаривать. Но, думаю, дело все же не в схеме.

— А в чем?

— Молодости свойственна нестабильность. На Аббоса в этом сезоне выпала очень большая нагрузка. Участие в Олимпиаде в составе сборной Узбекистана. Все эти переезды, разъезды не прошли бесследно. Я не считаю, что новая расстановка, позиция стали для Файзуллаева проблемой. Парень он достаточно умный, дисциплинированный.

Просто нужно какое-то время, чтобы переварил нагрузки. У него же фактически отпуска даже не было. Тяжело...

То молодежка, то основная сборная Узбекистана. Ведь он пропустил несколько туров РПЛ, так как президент его страны попросил отпустить футболиста в национальную команду. А участие в Олимпиаде — это серьезный эмоциональный выплеск. Мы же знаем, что после матча Лиги чемпионов команде порой очень трудно настроиться на тур национального первенства. Эмоции ушли...

— А что тогда скажете об игре Ивана Облякова?

— Ванька — уже состоявшийся, сформировавшийся футболист. Лидер команды. Где-то проявляет себя чуть ярче, где-то чуть бледнее. Но ему присуща стабильность. Ниже определенного уровня он уже не опускается. В этом и заключается класс игрока. У Вани нет провалов.

Матвей Кисляк. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кисляк

— Прогресс Матвея Кисляка в этом сезоне вас поразил?

— Нет. Всему свое время. Здесь вопрос в возрасте. Он, как и другие парни, к нам попал юнцом, перешел из дубля. Ему надо было еще обрасти мясом. Матвей два года с нами тренировался. За этот срок он реально возмужал. Это, знаете, как мальчик до армии и после нее. Большая разница. Кисляк потренировался с мужиками, адаптировался к нагрузкам. И сейчас начинает показывать игру определенного уровня. Да и то: он лишь в начале большого пути. Подкупает правильное отношение Матвея к футболу. Считаю, он еще будет прибавлять.

— У Глебова такая же ситуация?

— Да. Меня не удивил прогресс Глебова и Кисляка. Когда мы их подтягивали из дубля, видели потенциал. Просто нужно было постепенно подводить ребят к основе.

— В схеме с четырьмя защитниками Мойзес слева выглядит предпочтительнее Кругового?

— Тут надо понимать, что требует от игрока этой позиции Николич. Если брать атакующий потенциал, то Круговой сильнее. Если же берем исключительно оборонительные действия, то Мойзес, наверное, один из лучших защитников в РПЛ. А в плане ведения единоборств «один в один» бразильцу, возможно, вообще нет равных в нашей лиге. Круговой хорош в игре в атаку. Более мобильный, более объемный. Но Мойзес сильнее него в разрушении. Когда мы были в ЦСКА, не боялись играть сзади «два в два». Знали, что от Роши и Мойзеса никто не убежит и никто их не обыграет. Николич, как я понимаю, делает упор на то, чтобы сзади играть на ноль. Отсюда такой выбор.

Секу Койта. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Койта и Гуарирапа

— Перейдем к атаке. Тамерлан Мусаев спрогрессировал по сравнению с прошлым сезоном или остался на том же уровне?

— Он к нам приходил зимой. И до конца прошлого сезона забил пять мячей. Сейчас же у него больше голов?

— 7.

— Ясно. Но он и больше игр провел. Так что, наверное, Тамерлан остался примерно на том же уровне. Мусаев — качественный форвард. Просто ему немного не хватает хладнокровия при завершении. Парень он очень ответственный, любящий футбол. Настоящий профессионал. Тамерлан и сам все понимает. Видно же, как расстраивается, когда не забивает.

— Койта забил в двух последних турах. Ожил?

— Нужно понимать, в каком состоянии он приходил в команду. Порой при восприятии игры новичка мешают завышенные ожидания. Возьмите легионеров, которые недавно присоединились к армейцам, — Алеррандро и Вильягру.

— Вильягра вообще не играет.

— Да. Почему? Нужно время, чтобы набрать форму. Он же перешел в ЦСКА к концу тренировочного сбора.

— Вернемся к Койта.

— Секу попал в совершенно другую среду, столкнулся с иным менталитетом. Потребовалось время. Но даже по тем играм, когда у него что-то не получалось, были видны качества. По тому, как Койта работал с мячом, понимал, что это мастер. Разговаривал с ребятами из команды. И все мне подтверждали, что на тренировках форвард выглядел очень прилично. А сейчас он еще и сборы прошел, начал давать объем, забил в двух играх кряду.

Сауль Гуарирапа. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— А как тогда быть с Гуарирапой? Он же уже был адаптирован к РПЛ, а забил за ЦСКА в РПЛ столько же, сколько и Койта.

— Если отмотать чуть назад, то в «Сочи» Гуарирапа тоже начинал как игрок ротации. Кстати, свой первый гол забил в матче с нами, и у него, что называется, покатило. Сейчас в ЦСКА он опять, как правило, начинает игры со скамейки.

— Почему?

— Просто это нападающий, которому нужно пространство. Когда оно есть, он гораздо эффективнее. Венесуэлец так и «Акрону» забил, когда Игорь Акинфеев выдал ему голевую передачу. Точнее, Игорь Владимирович.

Более тонкий футбол ему дается сложнее. Это и по «Сочи» было видно. А учитывая, что в ряде матчей ЦСКА действует первым номером, Гуарирапе сложнее сыграть на своих козырях.

— То есть на нем рано ставить крест?

— Да я вообще ни на ком крест не ставлю. Все надо рассматривать в комплексе. Ибрагимович — суперфорвард?

— Конечно.

— А почему в «Барселоне» не заиграл? Почему не проявил себя так, как он может? И что, крест на нем ставить?

Есть такое понятие — «своя команда». Кто-то женился, у кого-то ребенок родился. Куча нюансов. А вешать на кого-то ярлык — «плохой футболист»... Как можно? Все же живые люди.