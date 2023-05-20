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Сегодня, 13:00

«Обляков не хуже Влашича, критика Промеса несправедлива». Корнеев — о составах «Спартака» и ЦСКА перед дерби

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты Иван Обляков и Никола Влашич
Иван Обляков и Никола Влашич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Федор Чалов
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболисты Игорь Дивеев, Никола Влашич, Иван Обляков
Игорь Дивеев, Никола Влашич, Иван Обляков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Лучший футболист СССР-1991, бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев — о раскладах перед одним из главных матчей весны.

От судейства страдают все команды, не только «Спартак»

— По какой схеме сыграет Гильермо Абаскаль против ЦСКА? В три или два центральных защитника?

— Надеюсь, Абаскаль сыграет в два центральных, это лучше подходит под атакующую модель «Спартака». Но если тренер захочет выставить с первых минут Дуарте, то возможен вариант и с тремя центральными.

— Схема зависит от здоровья Джикии?

— Не думаю. С Джикией можно играть и в два, и в три центральных защитника.

— Если Джикия вернется в строй, то кто составит ему компанию в центре обороны?

— Литвинов.

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Спартак
ЦСКА

— А если допустить, что Георгий все же не восстановится, на кого тогда сделает ставку Абаскаль?

— На Чернова и Литвинова.

— Дуарте опасно выставлять против армейцев?

— Ну... Это сомнительный выбор, с учетом того, сколько ошибок парагваец совершил в последнее время. Но тут тренеру виднее.

— Если Тавареш выйдет справа, то кто сыграет слева?

— Предположу, что Хлусевич. Во всяком случае позиция левого защитника для него оптимальная.

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— По сообщениям СМИ, летом в «Спартак» перейдет 28-летний центральный защитник Корай Гюнтер.

— Надеюсь, что не перейдет.

— Поясните.

— Это не только слабый защитник, но еще и медленный! Его «вклад» в вылет «Сампдории» из серии А в этом сезоне очевиден.

— Денисов пропустит дерби из-за дисквалификации. Серьезная проблема?

— Нет. Его есть кем заменить. Например, справа может сыграть Тавареш.

— Вам, кстати, не кажется, что «Спартак» серьезно страдает из-за судейства этой весной?

— Считаю, от судейства в этом сезоне страдают все команды, не только «Спартак». Сейчас это очень серьезная проблема в нашем футболе.

Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Промеса критикуют несправедливо, он всегда выкладывается по-полной

— Зобнин, похоже, вернется в состав. Роман сыграет в старте в паре с Мартинсом-Перейрой, учитывая, что Пруцев пропустит встречу из-за перебора карточек?

— Будет логично, если мы увидим в центре поля именно Зобнина и Мартинса-Перейру. Пруцев сыграть не сможет, но и в целом он пока не показывает той игры, которая нужна красно-белым.

— Как Абаскаль построит игру в нападении?

— Похоже, тренер верит в связку Бальде — Соболев. Жду появления на поле этих двух форвардов с первых минут.

— Как вам Бальде по последним матчам?

— Он старается, забивает, работает на команду. Хочется пожелать ему лучшей реализации моментов, которые у него возникают в каждой встрече.

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— Промес выйдет справа на фланге, а Зиньковкий слева?

Надеюсь, что наоборот. Справа — Зиньковский, слева — Промес.

— Квинси нередко журят за то, что он нестабилен: сильные матчи чередует с бледными, может, где-то не хватает мотивации.

— Несправедливая критика! Промес всегда выкладывается по полной программе, действует с максимальным настроем. По-другому он не может. Просто не все матчи ему удаются.

— О Зиньковском вы по-прежнему высокого мнения?

— Да, высокого. Но этого игрока нужно постоянно встряхивать ментально.

— А ведь в колоде Абаскаля есть еще и Мозес.

— Думаю, он останется в запасе.

Футболисты Игорь Дивеев, Никола Влашич, Иван Обляков
Игорь Дивеев, Никола Влашич, Иван Обляков.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дивеев останется в ЦСКА, Обляков — равноценная замена Влашичу по КПД

— Ждете какого-то сюрприза в стартовом составе ЦСКА?

— Нет. Владимир Федотов стабилизировал состав, который дает результат. От добра добра не ищут.

— Останется ли в ЦСКА Дивеев?

— Конечно, останется. Не думаю, что у него будет вариант лучше, чем ЦСКА.

— Почему?

— Все-таки Игорь допускает ошибки в важных матчах. Для того чтобы уехать в зарубежный клуб, ему нужно провести хотя бы один топовый сезон! Пока мы этого, увы, не видим.

— То есть не верите, что к нему есть интерес в Италии?

— Дивеев не перейдет в итальянский клуб. В такой вариант я не верю.

— Может ли он тогда оказаться в «Зените»?

— «Зенит» не будет за него переплачивать. Да и вряд ли ЦСКА продаст защитника прямому конкуренту.

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— Ход с переводом Медины на место левого латераля себя оправдал?

— Всегда считал Медину умным и качественным футболистом. Он правильно работает на команду, где бы ни играл. Латераль — не совсем его позиция, но и на ней парагваец смотрится весьма неплохо.

— Что с Карраскалем? Владимир Федотов в интервью Леониду Слуцкому дал понять, что у Хорхе не все в порядке с настроем. Допускаете, что летом он покинет команду?

— Видимо, «химия» между тренером и игроком где-то нарушилась или даже разрушилась. И положительных изменений пока не наблюдается. Еще один сезон в запасе станет для Карраскаля губительным. Так что, если летом появится достойное предложение, ЦСКА лучше продать этого исполнителя.

— Некоторые специалисты называют Облякова лучшим игроком РПЛ этой весны. Его козыри?

— Иван наконец-то начал играть на своей оптимальной позиции и сразу стал давать результат! У него много сильных качеств: прекрасная техника, видение поля. Обляков хорош в комбинационной игре, он может и голевой пас отдать, и сам забить. В свой актив однозначно может записать большой объем работы. Плюс у него есть менталитет победителя.

— В чем ему еще надо прибавить?

— Из слабых мест отметил бы игру головой при стандартах.

— Иван — равноценная замена Влашичу?

— По статистике, по своему КПД — да! А что касается финансового аспекта... Даст ли кто-то за Облякова около 30 миллионов? Не уверен.

— С чем связываете то, что Чалов проводит лучший сезон в своей карьере?

— Федор переосмыслил многие вещи и теперь играет гораздо стабильнее, без перепадов. Видно, что Федор просто наслаждается футболом, раскрепощен, творит на поле, импровизирует.

Футболист Федор Чалов
Федор Чалов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Летом он может уехать в Европу?

— Сомневаюсь. Он — важное звено в проекте ЦСКА.

— По стилистике Чалов вам нравится больше Соболева?

— Они абсолютно разные! Мне импонируют оба игрока, у каждого есть cвой стержень.

— Сейчас Заболотный на своем месте в ЦСКА?

— Заболотный остается Заболотным. Дает хороший объем, самоотверженный и всегда выкладывающийся на поле без остатка. Но, положа руку на сердце, это не игрок для команды, претендующей на чемпионство.

— Ключевая дуэль в предстоящем матче?

— Многое будет зависеть от игры вратарей — Селихова и Акинфеева.

— Ваш прогноз на дерби?

— Считаю, мы увидим больше трех забитых мячей. На бумаге вроде бы ЦСКА — фаворит. Но «Спартак» играет на своем стадионе, обладает своими сильными качествами. Будет очень интересный матч!

Иван Обляков
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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