Одно из столичных дерби едва не сказалось на здоровье судьи Андрея Бутенко , другое завершило его карьеру.

Сообщение о бомбе на стадионе и парашютный десант в Лужниках

Кубок СССР-СНГ 1992 года. Финал

«Спартак» — ЦСКА (2:0)

Голы: Бесчастных, 22 (1:0). Бесчастных, 35 (2:0).

Нереализованный пенальти: Харин, 45 (мимо).

«Спартак» (Москва): Черчесов, Хлестов, Ан.Иванов, Попов, Цхададзе, Чернышов, Онопко, Карпин (Радченко, 82), Пятницкий (Рахимов, 74), Ледяхов, В.Бесчастных (Татаркин, 88).

ЦСКА: Харин, Минько, Колотовкин, Быстров, Малюков, Колесников (Вас.Иванов, 46), Машкарин (А.Гришин, 50), Поддубский, Сергеев, Крутов, Матвеев (Файзулин, 25).

Судьи: А.Бутенко, Филиппов, Хусаинов (все — Москва).

10 мая 1992 года. Москва. Центральный стадион имени Ленина. 42 000 зрителей.

В карьере Бутенко-младшего есть два московских дерби, которые навсегда останутся в его памяти. Немало эмоций, как положительных, так и отрицательных, принес майский финал Кубка СССР-1991/92, в котором «Спартак» победил ЦСКА (2:0). Тот матч в Лужниках не начался в 17.00, как планировалось. Стартовый свисток прозвучал почти с часовым опозданием.

Милиция (тогда еще была милиция, а не полиция) получила по телефону сообщение о бомбе на стадионе, которая должна взорваться именно в пять вечера. Начались соответствующие проверочные мероприятия.

Мы с отцом в тот день приехали в Лужники заблаговременно. И прошли по пригласительным или пропускам, не помню, что тогда выдали, на трибуну. А когда ее попросили освободить, с арены не ушли — спустились на беговую дорожку.

Помню, как пережидали вдвоем в центре поля, куда с небес неожиданно начали приземляться парашютисты — это была часть праздничного действа, которое должно было предшествовать финальной игре. Выглядело это все, мягко говоря, странно.

Странно было увидеть перед собой и одного из наших бывших курсовых офицеров из Военного института иностранных языков. ПТУРС (его фамилию уже не помню, а вот прозвище врезалось в память, невысокий он, шустрый) увлекался парашютным спортом. И вошел в число тех, кто прыгнул над Лужниками.

Удивила его неожиданная встреча со мной, озадачили — пустые трибуны. Там, наверху, их никто не предупредил о том, что происходит на земле. Сбросили в оговоренное время.

Тем временем саперы и кинологи завершали осмотр арены, где в одном из подтрибунных помещений, в судейской, уже находились арбитры. Что было дальше, мне спустя годы рассказал Андрей Бутенко. А я поделюсь его рассказом с вами.

Психологическая инъекция

— Впервые в жизни на игру взял жену, — вспоминал арбитр, который теперь работает инспектором на матчах РПЛ. — Приехали — стадион «заминирован». Больше она со мной на матчи не ходила.

— Куда тогда эвакуировали бригаду арбитров?

— Никуда. Попили чаю в раздевалке да побродили где-то. Волнение усиливалось — на какое время переносится начало игры, сразу не сказали. Наконец дали «добро». Пошли в судейскую переодеваться. Снял с себя всю одежду, остался абсолютно голым.

Вдруг открывается дверь, и по диагонали в мой угол бежит овчарка. Я онемел, а она, сволочь, ко мне несется, хотя народа там было человек пять. Выбрала меня. Прикрыл свои прелести руками — голос кинолога: «Шарик, ко мне!» Собака остановилась, но обнюхать меня успела.

Стресс мой овчарка сняла полностью. Я забыл об игре, о том, что поступал сигнал о заминированном стадионе, что предстоит тяжелейший матч. Совершенно. За две-три секунды. Получилась некая психологическая инъекция. Наверное, Бог мне ее послал. Раз собака ничего не оторвала, значит, в жизни уже ничего не страшно.

— То есть пенальти в ворота «Спартака» вы в тот день назначили, ничего не боясь.

— Признаюсь, 11-метровый удар назначил на автомате. Так воспринял нарушение. Причем сначала назначил, а только потом подумал: «Это же пенальти!» После матча брат (тоже известный арбитр Валерий Бутенко, к сожалению, скончавшийся в 2020 году. — Прим.А.Б.) мне сказал: пеналек не явный. «Но нарушение-то, — ответил, — было». Хлестов сфолил неспециально, подцепил соперника. Когда 11-метровый назначаешь, адреналин шурует будь здоров и пульс повышается! Потом еще и вратарь ЦСКА Харин, пенальти выполнявший, пробил выше ворот. Не то чтобы мне легче стало — просто подумал, что не я один такой: у всех адреналин зашкаливает.

Игра для меня, считаю, сложилась удачно. И после нее я с открытым забралом рванул вместе со Спириным на финальный турнир чемпионата Европы. Естественно, в Лужниках я занимался выполнением своих непосредственных обязанностей, контролировал ход матча, но, признаю, был в полном восторге от игры Бесчастных. Это был всего второй или третий его выход на поле, но Романцев не побоялся включить молодого нападающего в стартовый состав. В кубковом финале!

Конечно, мне здорово в той игре помог Хусаинов (еще один знаменитый рефери, в тот день он выполнял обязанности ассистента арбитра. — Прим.А.Б.). В эпизоде, когда мяч угодил в перекладину ЦСКА, я был уверен, что мяч потом ударился в землю за линией ворот. Но, чтобы окончательно в этом убедиться, бросил взгляд на помощника: Сергей уже бежал к центру. То есть решение зафиксировать взятие ворот я окончательно принял не в одиночку, а с его помощью.

ЦСКА недоволен

Чемпионат России 2001 года. Матч 3-го тура

«Спартак» — ЦСКА (1:0)

Гол: Баранов, 33.

«Спартак» (Москва): Филимонов, Ковтун, Митрески, Тчуйсе, Баранов, Парфенов, Булатов, Калиниченко, Титов, Робсон, Ирисметов (Ширко, 46).

ЦСКА: Перхун, Савельев, Варламов, Лайзанс, Семак, Корнаухов, Файзиев, Кайнов, У.Бакаев, Минько, Лунин, Кулик, Филиппенков (Енин, 84).

Наказания: Филиппенков, 29. Файзиев, 45. Минько, 45. Кайнов, 64. Ширко, 67. Ковтун, 83 (предупреждения).

Судьи: А.Бутенко, Петров, Штернгель (все — Москва).

31 марта 2001 года. Москва. Олимпийский стадион «Лужники», 28 000 зрителей.

...Спустя 9 лет, в марте 2001-го, дерби «Спартак» — ЦСКА поставило крест на карьере Бутенко-младшего. Решением бюро РФС-ПФЛ по оперативным вопросам его отстранили от работы во всех дивизионах. Не помогли ни позиция судейского комитета РФС, вставшего на сторону рефери, ни мнения председателей судейского и инспекторского комитетов Леонида Шевченко и Алексея Спирина, ни поддержка совета действующих судей, назвавшего вердикт бюро «произволом и нарушением правовых норм».

Причиной отставки столичного арбитра фактически стала позиция руководства ЦСКА. Красно-синие после игры внесли в протокол две претензии по судейству. Они были связаны с назначением штрафного удара, после розыгрыша которого Баранов забил единственный гол, а также не зафиксированным, по мнению проигравших, фолом Ковтуна. Инспектор того поединка Валентин Липатов, один из авторитетнейших советских и российских специалистов, оценил работу Бутенко оценкой 8,8 балла. В первом эпизоде, насколько я помню, Кайнов сфолил на Парфенове, арбитр поначалу позволил продолжить игру, но когда спартаковец из-за нарушения правил потерял мяч, остановил матч: отложенный штраф и штрафной удар. Больше споров вызвала оценка действий Ковтуна. Одни считали, что он выбил в подкате мяч, а Семак потом споткнулся о его ногу и упал на газон. Другие уверяли, что Ковтун, выбив мяч и видя, что соперник все же может им овладеть, намеренно сделал движение ногой и свалил нападающего красно-синих.

31 марта 2001 года. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Андрей Бутенко показывает желтую карточку Юрию Ковтуну. Григорий Филиппов

Был еще один момент, не обжалованный ЦСКА. В конце игры Семак бежал к воротам спартаковцев, тот же Ковтун не успевал за ним и рукой в падении зацепил оппонента. Нарушение произошло до линии штрафной, так что о пенальти речи не было. Споры возникли вокруг того, давать ли красную карточку за, как тогда его называли, фол «последней надежды» или ограничиться желтой. Перекрыть путь Семаку мог находившийся неподалеку Митрески, поэтому предупреждение, вынесенное Бутенко, виделось правильным. Однако бюро РФС-ПФЛ, вынося вердикт, сослалось на ошибки судьи и особое мнение руководителей клубов.

«Кинотавр» против

Уже вскоре после матча в офисе Профессиональной футбольной лиги на Солянке состоялось заседание экспертно-судейской комиссии, рассмотревшей жалобу ЦСКА. «Кинотавр», как прозвал комиссию, если не ошибаюсь, Эдуард Шкловский, заседал около часа.

«Комиссия считает, что в первом эпизоде нарушение со стороны Каинова было, и Бутенко правильно назначил штрафной удар, — сообщил мне председатель ЭСК Александр Табаков. — А вот со вторым эпизодом ситуация иная. На 79-й минуте произошло единоборство Семака и Ковтуна, и защитник «Спартака» в атаке сзади в подкате сбил армейца правой ногой. Арбитр должен был назначить штрафной. В этой части апелляция ЦСКА признана обоснованной. Таково единогласное мнение членов комиссии».

Инспектор Липатов в шоке, как и некоторые судьи, с которыми я тогда обсуждал решения Бутенко. У его бывших коллег, входивших в ЭСК, была своя правда. Помню, как сейчас: некоторые (не стану называть фамилии, кого-то уже нет в живых) выходили из зала заседаний и прятали глаза, не смотрели на меня.

— Бюро РФС-ПФЛ по оперативным вопросам постановило заменить трех главных арбитров матчей ближайшего тура. Геннадий Куличенков и Андрей Бутенко, назначенные соответственно на игры «Черноморец» — «Ростсельмаш» и «Алания» — «Крылья Советов», до решения судейского комитета отстранены от обслуживания матчей в высшем дивизионе, — сообщил позднее генеральный директор ПФЛ Виталий Кречетов. — Сделано это с учетом мнения руководителей клубов. Кроме того, из-за болезни не сможет судить встречу «Спартак» — «Ротор» Николай Левников.

Номер «СЭ» от 5 апреля 2001 года. Фото «СЭ»

Красно-белые за судью

После этого в редакцию «СЭ» поступило заявление пресс-службы «Спартака», подписанное пресс-атташе Александром Львовым.

«Руководство ФК «Спартак» категорически не согласно с решением бюро РФС — ПФЛ об отстранении арбитра Андрея Бутенко от обслуживания матчей в высшем дивизионе до решения судейского комитета.

На наш взгляд, А.Бутенко, несмотря на высокий накал матча «Спартак» — ЦСКА, в более чем напряженной обстановке, царившей во время него на поле и на трибунах Лужников, проявил выдержку, последовательность и четкость в принятии решений. Ни одно из них, о чем свидетельствует заключение инспектора Валентина Липатова, не явилось поводом для предъявления претензий.

Тем не менее некоторые члены комиссии расценили как спорную трактовку А.Бутенко эпизода во втором тайме, когда Ковтун выбивал мяч после прохода Семака. Что дало повод комиссии единогласно (?) вынести вердикт об отстранении А.Бутенко до последующего решения судейского комитета, хотя голосовали за это далеко не все присутствующие.

На наш взгляд, в ситуации, когда в российском футболе объединяются усилия для того, чтобы арбитраж был объективным и качественным, подобное решение выглядит не более чем попыткой сведения счетов, скорее всего вызванной личными отношениями в судейском корпусе. Это, конечно же, отнюдь не способствует его плодотворной деятельности, а, напротив, может породить в дальнейшем нервозность не только в действиях арбитров, но и в самом проведении чемпионата".

Судейский комитет РФС поддержал рефери

«Дело Бутенко» рассмотрел судейский комитет РФС.

— Мы не нашли криминала в решениях арбитра и считаем, что он действовал в соответствии с правилами, — сказал мне председатель судейского комитета Леонид Шевченко. — Чтобы впредь избежать необъективности со стороны экспертно-судейской комиссии и тех руководителей, которые принимают решения по отстранению арбитров, сделаем заявление в адрес президента РФС и исполкома союза. Отстранением или, наоборот, выдвижением арбитров должен заниматься только наш комитет.

Номер «СЭ» от 3 апреля 2001 года. Фото «СЭ»

Судьи сделали заявление в поддержку

Совет действующих судей (СДС) расценил как произвол по отношению к судейскому корпусу и нарушение правовых норм беспрецедентное решение бюро РФС-ПФЛ по оперативным вопросам об отстранении от работы по всем дивизионам арбитров Бутенко и Куличенкова. «Подобное решение, — утверждается в обращении СДС к президенту и исполкому РФС, а также Совету ПФЛ, — выглядит попыткой сведения личных счетов отдельных руководителей клубов с вышеупомянутыми арбитрами. В сложившейся ситуации мы настоятельно призываем президента и исполком РФС принять меры по недопущению действий по отношению к судьям, противоречащих регламенту, договору и Дисциплинарному кодексу арбитра, утвержденных Советом ПФЛ и исполкомом РФС».

Интересное было время. И судьи не боялись заступиться за коллег...

Исключить из списка арбитров

Несмотря на поддержку судейских кругов, в июле исполком РФС утвердил список главных арбитров на второй круг чемпионата России, не включив в него Бутенко. В число 15 судей тогда вошли: Валентин Иванов, Юрий Баскаков, Сергей Зуев, Александр Кожухов, Александр Колобаев, Михаил Ходырев, Михаил Веселовский (все — Москва), Николай Левников, Николай Иванов, Тарас Безубяк (все — Санкт-Петербург), Юрий Чеботарев (Краснодар), Юрий Ключников (Ростов-на-Дону), Станислав Сухина (Малаховка), Александр Евстигнеев (Королев) и Игорь Егоров (Нижний Новгород). В так называемый резерв включен Алексей Тюмин из Новочеркасска.

По инициативе совета ПФЛ отстранены от судейства до конца сезона Геннадий Куличенков (Тула), Андрей Бутенко (Москва) и Николай Фролов (Раменское). Точка.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

«Арбитр «отчирикал» и ушел»

— Непонятно, за что меня наказали, — вспоминал Бутенко. — Есть предположения, но я никаким боком не участвовал в том, о чем тогда ходили разговоры. Главный тренер ЦСКА после матча сказал примерно следующее: «Арбитр «отчирикал» в пользу «Спартака» и ушел». Назначение штрафного помню отчетливо. Спартаковец пробросил мяч между ногами соперника, а тот своей ногой его слегка задержал. А много там и не нужно было. Взял паузу, чтобы посмотреть, овладеет ли игрок «Спартака» мячом. Этого не произошло. Я дал свисток и назначил штрафной.

Был еще один любопытный эпизод. Саша Штернгель, помогавший мне в той игре, ошибся. Я ему сказал: еще один промах — и он со мной в следующих матчах работать не будет. И он действительно мне больше не помогал, так как я завершил карьеру.

Что касается жалобы ЦСКА, то она стала лишь поводом. Сам же я считаю, что ту игру отсудил очень хорошо. Впоследствии о том же самом сказал, кажется, на совете лиги: «Если какие-то ошибки, не влиявшие на ход матча и результат, и допустил, то они были свойственны мне как человеку. Если их я действительно допустил. Но, по моему мнению, игру провел нормально».

Потом вдруг пошли разговоры, что Бутенко признался в ошибках. На это Валерий Драганов (долгое время входивший в исполком РФС. — Прим. А.Б.) отреагировал так: «В застенках НКВД в 37-м тоже сознавались». Просто понадобилось провести показательное судилище.