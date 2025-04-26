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Сегодня, 08:00

Дерби «Спартак» — ЦСКА: на кону — весь сезон. Колонка Казакова

26 апреля «Спартак» и ЦСКА сыграют в 26-м туре РПЛ
Илья Казаков
Колумнист
Футболисты Эсекьель Барко и Милан Гайич борются за мяч в матче ЦСКА — «Спартак» (0:2). 2 ноября 2024 года. Москва
Эсекьель Барко и Милан Гайич борются за мяч в матче ЦСКА — «Спартак» (0:2). 2 ноября 2024 года. Москва.
Фото Федор Успенский
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об ожиданиях от одного из самых важных матчей весны в РПЛ.

Мнение

«В России существует только одно дерби»

Евгений Гинер, президент ПФК ЦСКА

У ЦСКА есть «ромб» (который в центре поля, а не на футболке). У «Спартака» есть страсть.

У ЦСКА есть Акинфеев. У «Спартака», вероятно, не будет Максименко.

ЦСКА не может выиграть у «Спартака» уже пять дерби, но весной это топ-команда. «Спартак» принимает армейцев дома, и все билеты проданы еще в среду...

В общем, началась наша любимая забава. Впереди встреча, исполненная тревог и ожиданий. И мы гадаем, предполагаем, анализируем — а как все сложится?

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Тео Бонгонда, Маркиньос, Олег Рябчук, Манфред Угальде и&nbsp;Кристофер Мартинс.«Спартак» еще в борьбе за золото. Но ему надо решить одну проблему

Большие матчи часто предполагают наличие в них супергероя. Часто их исход решают вратари. Но, опять же, мы не можем сказать, насколько Максименко готов к дерби. Насколько Помазун, если выйти на поле предстоит ему, имеет внутри себя нечто эмоциональное к ЦСКА, конкретно к Николичу и как он с этим справится.

Нынешнее дерби — какое-то уравнение со множеством неизвестных. Кто, например, мог предположить пару недель назад, что «Краснодар» рассыплется в Питере после того, как откроет счет? Впрочем, это лирика. Те самые разговоры о футболе, которые и делают ажиотаж.

Если же говорить о конкретике, то она, кажется, в пользу «Спартака».

Во-первых, забитый стадион. Где болельщики ЦСКА окажутся в меньшинстве.

Во-вторых, лучший выбор исполнителей у Станковича.

В-третьих, возвращение Деяна на бровку — таких огнедышащих тренеров у нас, кажется, давно не было.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В-четвертых, ставка на быстрый гол — нет сомнений, что хозяева поставят перед собой такую задачу. У ЦСКА стартовые 45-минутки с «Динамо», «Крыльями» и «Оренбургом» получились неудачными. «Спартак» против Махачкалы до перерыва тоже выглядел, мягко говоря, не идеально, но та встреча скорее исключение. Так, как «Динамо» из Дагестана, против него в чемпионате играл, пожалуй, только «Рубин». Остальные же выбирали другую тактику — ход матча и рисунок футбола были, соответственно, тоже иными.

В-пятых, «ромб» Николича действительно оказался сильным решением, но только когда футболисты готовы по полной. Адаптация Файзуллаева к этой схеме затягивается, о чем говорят постоянно, но дело не только в нем. В матче с «Крыльями» Жемалетдинов и Бистрович откровенно выпадали. «Спартак» подобного просто не простит.

Эдуард Сперцян, Луис Энрике, Манфред Угальде и&nbsp;Матвей Кисляк.Чемпионская гонка РПЛ: у «Зенита» лучший календарь, ЦСКА или «Спартак» сойдут с дистанции в следующем туре?

В-шестых, вспоминается матч первого круга — когда у ЦСКА мало что получалось в атаке...

Есть еще две темы, о которых нельзя не упомянуть. Судейство дерби — не только в поле, но и ВАР. И давление на клубы. На кону многое — участие в чемпионской гонке прежде всего. Это не только очки, премии — часто еще и судьбы. Каждая ошибка будет рассматриваться под микроскопом. Каждое спорное решение арбитров обрастет множеством трактовок и версий. 26-й тур все же. Разгар весны. Финиш чемпионата. В первом круге все не так обостренно.

Главный тренер ЦСКА Марко Николич
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В гонке за золотом сейчас четыре клуба. После дерби их останется три. У Николича-тренера в карьере не случалось сезонов, когда он оставался бы без медалей. Но у Станковича козырей в колоде намного больше — и выйти из игры раньше времени станет для Деяна фиаско.

Поэтому перед дерби все говорят, что это матч на три исхода, хотя у Спартака есть преимущество. На бумаге. Будет ли оно на поле?

Узнаем вечером в субботу.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Казаков
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