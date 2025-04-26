Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об ожиданиях от одного из самых важных матчей весны в РПЛ.

Мнение

«В России существует только одно дерби»

Евгений Гинер, президент ПФК ЦСКА

У ЦСКА есть «ромб» (который в центре поля, а не на футболке). У «Спартака» есть страсть.

У ЦСКА есть Акинфеев. У «Спартака», вероятно, не будет Максименко.

ЦСКА не может выиграть у «Спартака» уже пять дерби, но весной это топ-команда. «Спартак» принимает армейцев дома, и все билеты проданы еще в среду...

В общем, началась наша любимая забава. Впереди встреча, исполненная тревог и ожиданий. И мы гадаем, предполагаем, анализируем — а как все сложится?

Большие матчи часто предполагают наличие в них супергероя. Часто их исход решают вратари. Но, опять же, мы не можем сказать, насколько Максименко готов к дерби. Насколько Помазун, если выйти на поле предстоит ему, имеет внутри себя нечто эмоциональное к ЦСКА, конкретно к Николичу и как он с этим справится.

Нынешнее дерби — какое-то уравнение со множеством неизвестных. Кто, например, мог предположить пару недель назад, что «Краснодар» рассыплется в Питере после того, как откроет счет? Впрочем, это лирика. Те самые разговоры о футболе, которые и делают ажиотаж.

Если же говорить о конкретике, то она, кажется, в пользу «Спартака».

Во-первых, забитый стадион. Где болельщики ЦСКА окажутся в меньшинстве.

Во-вторых, лучший выбор исполнителей у Станковича.

В-третьих, возвращение Деяна на бровку — таких огнедышащих тренеров у нас, кажется, давно не было.

Деян Станкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В-четвертых, ставка на быстрый гол — нет сомнений, что хозяева поставят перед собой такую задачу. У ЦСКА стартовые 45-минутки с «Динамо», «Крыльями» и «Оренбургом» получились неудачными. «Спартак» против Махачкалы до перерыва тоже выглядел, мягко говоря, не идеально, но та встреча скорее исключение. Так, как «Динамо» из Дагестана, против него в чемпионате играл, пожалуй, только «Рубин». Остальные же выбирали другую тактику — ход матча и рисунок футбола были, соответственно, тоже иными.

В-пятых, «ромб» Николича действительно оказался сильным решением, но только когда футболисты готовы по полной. Адаптация Файзуллаева к этой схеме затягивается, о чем говорят постоянно, но дело не только в нем. В матче с «Крыльями» Жемалетдинов и Бистрович откровенно выпадали. «Спартак» подобного просто не простит.

В-шестых, вспоминается матч первого круга — когда у ЦСКА мало что получалось в атаке...

Есть еще две темы, о которых нельзя не упомянуть. Судейство дерби — не только в поле, но и ВАР. И давление на клубы. На кону многое — участие в чемпионской гонке прежде всего. Это не только очки, премии — часто еще и судьбы. Каждая ошибка будет рассматриваться под микроскопом. Каждое спорное решение арбитров обрастет множеством трактовок и версий. 26-й тур все же. Разгар весны. Финиш чемпионата. В первом круге все не так обостренно.

Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В гонке за золотом сейчас четыре клуба. После дерби их останется три. У Николича-тренера в карьере не случалось сезонов, когда он оставался бы без медалей. Но у Станковича козырей в колоде намного больше — и выйти из игры раньше времени станет для Деяна фиаско.

Поэтому перед дерби все говорят, что это матч на три исхода, хотя у Спартака есть преимущество. На бумаге. Будет ли оно на поле?

Узнаем вечером в субботу.

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