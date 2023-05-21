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21 мая, 21:00

«Соболев будет наказан. Его жест не соответствует ценностям клуба». Пресс-конференция тренеров «Спартака» и ЦСКА после дерби

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Гильермо Абаскаль и Квинси Промес празднуют первый гол в ворота ЦСКА.
Гильермо Абаскаль и Квинси Промес празднуют первый гол в ворота ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Арбитр Сергей Карасев.
Сергей Карасев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Владимир Федотов предъявляет перетнзии Сергею Карасеву после матча.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов — о ключевых моментах матча и судейских решениях.

«Спартак» одержал победу над ЦСКА 2:1 в матче 28-го тура РПЛ. На гол Хесуса Медины дублем ответил Квинси Промес. Самым обсуждаемым эпизодом матча стало удаление Александра Соболева и Виллиана Роши на 66-й минуте.

21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Квинси Промес празднует гол с&nbsp;Александром Соболевым и&nbsp;Романом Зобниным. Супердерби: «Спартак» выгрыз победу у ЦСКА в игре, которую будут обсуждать еще долго

Первым на вопросы журналистов ответил главный тренер армейцев Владимир Федотов.

— Мы выглядели неплохо, переигрывали соперника по многим компонентам. В том числе по количеству созданных моментов. Но сказалась наша болезнь, связанная с реализацией. Нужно было забить второй мяч хотя бы при счете 1:1. Где-то мы были рядом, когда нужно было сыграть более хладнокровно — отдать, пробить, передачей с фланга вложить в ножку. А что происходило потом — мне уже сложно объяснять.

— Что скажете об удалении Роши?

— Есть судейская бригада, есть ВАР. Все есть! В вашем вопросе есть удивление. Я тоже удивлен. Как согласиться с этим решением?! Был очевидный неприличный жест со стороны одного футболиста, но его увидели только через очень большую паузу. Хотя там было все очевидно, судья был рядом. Вмешательства ВАР в такой эпизод даже не требовалось. Мне будет интересно, как они объяснят эту ситуацию.

— В последнее время мы отвыкли от такой аудитории, и сегодня трибуны поддерживали вашего соперника. Не прибило ли это команду? Показалось, что вашим игрокам не хватало агрессии.

— Не думаю, что это прибило. Как это, не хватало агрессии? Медина мог забить троечку, были подходы у Облякова, у Заболотного. Эпизодов было выше крыши! Играли с достойной командой, но ни в чем не уступили. Не хватило реализации.

Владимир Федотов предъявляет перетнзии Сергею Карасеву после матча.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Не стоит ли внести в регламент некий брифинг, где судьи объясняли бы свои решения?

— Мы тоже в недоумении. Футбол — контактный спорт, а мы смотрим каждое столкновение. В первом случае судью приглашают смотреть, второй раз — никто никого никуда не приглашает. Нам тоже интересно, почему так.

— Добавлю, что у коллег из РФС не так давно появился очень классный формат, когда публикуют переговоры судей. Мы очень ждем, что после сегодняшнего матча будет опубликовано видео переговоров судей, потому что складывалось впечатление, что судьи на ВАР не знают правил. У нас есть вопросы к переговорам судей, — отметил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

— Что нужно сделать, чтобы таких ошибок и такого непонимания в нашем футболе стало меньше? — вопрос Федотову.

— Интересный вопрос. Образовываться, учиться дальше. Или же здесь есть какие-то другие причины.

Сергей Карасев удалил Александра Соболева и&nbsp;Виллиана Рошу в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (2:1) 21&nbsp;мая. Скандальные удаления в дерби: Соболеву — за неприличный жест, Роше — за то, что его повторил

— Вы стабилизировали стартовый состав. Означает ли это, что вы завершите сезон с нынешним сочетанием игроков?

— Многое определяет язык тела. Он показывает, с каким желанием и настроением ребята трудятся и готовы играть в футбол. У нас хорошая конкуренция, нужно быть в теме. Получилось, что сегодня вывели из игры нашего центрального защитника, потому придется менять состав. Я могу предположить, какое будет оправдание этому удалению. Бразилец, наверное, говорил, и его не поняли. А потом показал то, что показали ему. Как-то так.

— Как после такого поражения и судейства возвращать команду в нормальное русло?

— Время есть. Ребята тертые калачи. Найдем слова. Лучшее средство — хорошие тренировки, они приведут нас в нужное состояние.

Арбитр Сергей Карасев.
Сергей Карасев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля меньше спрашивали о судействе. Испанец говорил об удаче и о том, как в команде тренируют пенальти. И о жесте Соболева, конечно, тоже.

— С моей точки зрения, мы заслужили победу, это во-первых, — начал Абаскаль. — Во-вторых, мы не должны пропускать такие голы, когда вратарь отправляет мяч через все поле. Это означает, что все в обороне было сделано неправильно. Сегодня мы пропустили первыми, это тоже нужно исправлять. Тем не менее я горжусь командой, характером ребят. Сегодня мы почувствовали атмосферу стадиона. Болельщики помогли нам во многих моментах. Мы соскучились по победам, нам не хватало этого чувства. Сегодня мы вернули все те очки, которые растеряли этой весной. Мы снова рядом с оппонентами. Будем играть, будем биться, чтобы оказаться как можно выше в таблице.

— Почему вы вернули в состав Игнатова и оставили в запасе Мартинса Перейру?

— Всю неделю мы наигрывали Мартинса, но вчера он почувствовал боль. Он был включен в запас, у нас без Денисова и Пруцева было в нем место. В любом случае Игнатов играл бы вместо Зобнина. Мы точно не знали, сколько минут мог провести Роман. Но он показал большое желание, играл сердцем.

— Какова вероятность увидеть Мозеса в стартовом составе в двух оставшихся матчах?

— Честно говоря, не знаю. Я постараюсь сделать все, чтобы подготовить его. Он вернулся после травмы, потом получил еще одну. Джикия также был заменен из-за травмы сегодня. Ему нужно время, чтобы набрать форму. Что касается Виктора, то, надеюсь, у него все позади. В любом случае состав определяется в тренировочном процессе.

Единоборство Александра Соболева и&nbsp;Виллиана Роши. «Пенальти на Мозесе был. Соболев разочаровал. Опускаться до такого...» Газзаев — о дерби

— Удача была на вашей стороне сегодня: Акинфеев отбил пенальти, но прямо на Промеса.

— Честно говоря, я не видел пенальти. Впервые в жизни я отвернулся во время исполнения удара. Не спрашивайте почему. Многие футболисты бьют в один угол всю карьеру. А удачу нужно заслужить. В предыдущих матчах мы заслуживали большего, но удача нам не сопутствовала.

— Вы тренируете пенальти? Особенно с учетом того, сколько 11-метровых «Спартак» не забил этой весной.

— Мы тренируем пенальти. Квинси знает, как нужно бить. Если удар хороший, его невозможно отбить. Наверное, сегодня было не так, я не видел. Мы тренируемся: и Квинси, и Соболев, и Хлусевич, и Литвинов, и Бальде. Меня удивило, что Зобнин забил «Торпедо», его не было в списке. Кстати, вчера на тренировке Промес исполнил 8-10 пенальти и все забил.

Квинси Промес показывает спартаковский ромб после победы над ЦСКА.

— Будет ли Соболев наказан за свой жест?

— Однозначно, он будет наказан. Этот жест не соответствует нашим ценностям. Но вы же видели агрессивные действия со стороны Роши против Соболева? Важно отметить, что в предыдущем матче с ЦСКА был момент, когда Промес получил карточку за фол на Роше. Тогда тоже судьи долго разбирались.

— Как перевоспитать Соболева, чтобы он не показывал свой характер, а приносил больше пользы команде?

— Очень просто: если такое повторится, человек просто не будет играть. Уважение, воспитание — все эти качества важны. Тут не индивидуальный вид спорта, это командная игра. После игры с «Торпедо» мы наказали Мартинса Перейру. Если такое будет повторяться, то игроки будут просто сидеть на скамейке.

Уходя из зала для пресс-конференций, Абаскаль сказал: «Moscow сегодня is красно-белый».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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