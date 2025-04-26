«Я виноват во всем, не в чем упрекнуть ребят». Станкович и Николич после яркого дерби

Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и ЦСКА.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

ЦСКА на последних минутах вырвал победу у «Спартака» в матче 26-го тура чемпионата России (2:1). Голы забили Сауль Гуарирапа и Кристиян Бистрович у гостей и Эсекьель Барко у хозяев. Армейцы по итогам встречи обошли красно-белых в таблице. После дерби главные тренеры Деян Станкович и Марко Николич ответили на вопросы журналистов.

Станкович: «В раздевалке все хорошо, я ее контролирую»

— Как обстоит в команде дело с дисциплиной? Сегодня «Спартак» пропустил, потеряв концентрацию, едва отыгравшись. В прошлых матчах к точке бить пенальти подходили не те люди, Бабич сегодня зачем-то удалился на ровном месте. Вы контролируете ситуацию на поле?

— Ну да, конечно. Я виноват, я не контролирую команду... Вы задаете вопросы, которые не имеют отношения к футболу. Вы говорите о потере дисциплины в конце матча, но я отвечу, что это была ошибка. Ряд ошибок. Мы забили, последовала длинная передача, одна ошибка, вторая. Серия ошибок не говорит о дисциплине. Я ожидаю таких вопросов после поражения в дерби. Беру вину на себя. Я виноват во всем.

Не в чем упрекнуть команду, они отдали все силы на поле, бились. Был матч с очень организованным и физически сильным соперником. В таких играх все решают детали. Могли ли мы сыграть лучше? Да, могли. Могли ли сыграть хуже? Наверное, могло быть и такое. Я не согласен и не могу принять то, что вы говорите: что я не контролирую команду. Потому что это не так. То, что вам, возможно, здесь позволялось с другими тренерами до меня — с моими предшественниками... Здесь я абсолютно не согласен.

— В чем была идея поставить Барко на левый фланг? Хотели вывести его из ромба ЦСКА?

— Готовясь к матчу, ты веришь в какую-то идею. При той схеме, в которую играет ЦСКА Николича, у них нет вингеров. Соответственно, мы делали ставку на это, и наша схема была заточена именно на взаимодействие нашего крайнего защитника и вингера. В целом по игровому плану мы действовали неплохо. Достаточно хорошо перекрывали все в центре поля, у соперника было много длинных передач. Какие-то мы выиграли, какие-то проиграли. В таком матче борьба и подборы как раз определяют исход. Во втором тайме мы инвертировали ситуацию на другой фланг с выходом Медины и, считаю, показали более содержательный футбол. Где-то в нашу пользу, возможно, не поставили пенальти. Дерби — это всегда напряжение и давление, которое все чувствуют.

Повторюсь, мне не в чем упрекнуть ребят. Если бы я мог отмотать время назад, выбрал бы тот же состав, потому что в целом мы игру контролировали. У нас есть определенные лимиты, ограничения. Мы это понимаем. Они стоят нам очень дорого, особенно в последних матчах. Возможно, ничья была бы более справедливым исходом этого матча. Но это не умаляет заслуг соперника. Еще раз поздравляю ЦСКА Марко Николича с этой победой. У нас же будет впереди еще один шанс — тоже в дерби — в кубковом матче, в важном и значимом турнире. Там мы постараемся показать себя и пройти дальше. У нас есть турнирные задачи. Сейчас важно восстановиться, показать, насколько мы сильны, и идти вперед, чтобы завершить сезон с хорошей игрой.

Ну и еще раз повторю: в раздевалке все хорошо. Раздевалку контролируем. Остального не могу сказать.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Николич: «Мы были как армия и выполнили задачу»

— Какие итоги можете подвести?

— Игра получилась прекрасной, 200-е дерби, настоящее, горячее, русское! Важная игра — наша серия без поражений продолжается. Благодарю каждого болельщика, который поддерживал нас на стадионе. Спасибо и «Спартаку», и Деяну Станковичу. Сегодня было все хорошо, горячо и интенсивно. Но у нас впереди еще важные матчи — например, с «Зенитом». Я впервые играю в турнире, где проводишь финал, а потом впереди еще один финал. Как видите, у нас нет Игоря Дивеева. Еще не будет Роши в Грозном в следующем матче чемпионата. Но плакать не будем — найдем решение, как всегда.

— Это самый эмоциональный матч в вашей карьере?

— Все дерби эмоциональные. С «Партизаном», «Олимпией», «Ференцварошем»... Мы очень мало пропускаем в этом сезоне. А в 2025 году мы с игры пропустили только один раз, но трижды — с пенальти. И странно, что в нашу пользу судьи не назначили ни одного пенальти. Дальше ничего не буду говорить. Мое уважение «Спартаку» как к клубу, к болельщикам. Мы сегодня были очень дисциплинированны, хорошо подготовились. У «Спартака» не было стопроцентных моментов. Они много навешивали, но мы решали эти моменты спокойно. Мы были как армия! И выполнили свою задачу.

— Вы сегодня были фаворитами...

— Ой, да ладно вам! Я читал СМИ перед игрой, видел коэффициенты букмекеров — на нас был просто огромный.

— Речь о том, что вы не проигрывали в этом году. Как оцените игру команды?

— Команда полностью держала концентрацию, не велась на провокации. Каждое единоборство вели с полной отдачей. Рад за Абдулкадырова, который дебютировал в основе ЦСКА. Рад и за Глебова, и за Кисляка. У нас еще много молодежи, на которую мы рассчитываем.

— Какие задачи ставите теперь, выйдя на третье место? Впереди еще и Кубок России.

— Мы идем от матча к матчу. Сегодня было дерби — вообще отдельный матч, который выжимает все силы и эмоции. Мы не забегаем вперед.

— Почему вы сегодня рискнули выпустить именно Абдулкадырова?

— Я уже несколько раз его упоминал на пресс-конференциях. Говорил, что его время придет. И оно пришло. Он прекрасно отработал сборы. И вот сегодня сыграли свою роль его качества: скорость, борьба вверху, спокойствие с мячом.

— Матч с «Ахматом» в РПЛ пропустят ряд игроков. Сыграют ли они точно в Кубке с «Зенитом»?

— Конечно, они должны играть. У нас три сложных матча подряд: «Спартак», «Зенит», «Ахмат». Сегодня парни пусть порадуются, а завтра уже начнем подготовку. Благодарю наших тренеров и медицинский штаб за то, что весь сезон мы идем практически без травм. Есть дисквалификации, но будем искать решения.