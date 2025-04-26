Николич проделал классную работу.

Смена схемы и опора на оборону

Когда зима на несколько месяцев заморозила таблицу РПЛ, в чемпионской гонке находилось аж пять клубов, которые упаковались в диапазон четырех очков. Сейчас явными претендентами на титул выглядят только «Краснодар» и «Зенит» — «Динамо» с «Локомотивом» отвалились почти сразу (за пять туров девять и 11 очков не отыграют). «Спартак» тоже пока в деле, но он чересчур нестабилен, хотя по метрике xPoints (ожидаемым очкам) золота заслуживает.

Зато в разборки влез кое-кто еще — ЦСКА. Единственная команда без поражений весной. Не пропустила от «Зенита» в Петербурге, забрала два из трех братских дерби и иногда побеждает вопреки, как, например, в Оренбурге, когда получалось далеко не все. Происходящее можно смело называть ренессансом, ведь до паузы москвичи оступились ровно в половине матчей лиги, а после — лишь две ничьи.

Очевидно, помог перерыв с декабря по март. Николич перестроил рисунок игры — раньше выходили исключительно с тремя центральными защитниками, а теперь строго 4-4-2 с ромбом в середине. На фоне результатов немного поражает, что тренер умудряется еще и ротировать состав ради Кубка России.

Матвей Кисляк и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В упомянутом ранее выезде в Оренбург противник сделал больше ожидаемого в том числе из-за отсутствия в старте сразу трех основных оборонительных единиц — Дивеева, Мойзеса и Гайича. Россиянин и бразилец входят в армейский топ-5 по проведенным минутам в РПЛ. Не было их и во встречах с «Крыльями», «Акроном» и «Химками». А против команд из верхней части таблицы обязательно оказываются в основе.

Вообще именно оборона стала преимуществом ЦСКА, потому что по забитым мячам все конкуренты его заметно превосходят, а пропустил меньше только «Зенит». «ЦСКА показывает, может быть, не такой зрелищный футбол, но когда сзади ноль — всегда есть уверенность, что спереди что-нибудь организуют и забьют», — сказал недавно обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин.

Неудивительно, что по средней оценке WhoScored центральный защитник москвичей Виллиан Роша с показателем 7,61 занимает второе место среди всех игроков чемпионата. Почти семь выносов, стабильно по паре отборов и перехватов и меньше фола за 90 минут — элитный уровень. И вот южноамериканца Николич в последнее время использует по полной — постоянно в старте и никаких замен. Очевидно, один из ключевых футболистов и важный компонент весеннего взлета команды.

Игорь Дивеев подтвердил мысль о пользе зимних сборов. ЦСКА грамотно воспользовался паузой, усвоил идеи сербского специалиста и эффективно их реализует. «Желание команды, желание каждого игрока и тренерского штаба. Плюс схему поменяли. У Марко есть заготовки, требования. И за счет сборов так хорошо начали чемпионат. Плюс нам объяснили, как мы должны действовать в тех или иных зонах в атаке и в обороне», — говорит защитник.

Еще нельзя обойти стороной Ивана Облякова. Лучший в клубе по «гол плюс пас» (6+4), поучаствовал в 26% мячей армейцев. Четвертый в лиге по ключевым передачам (2,5). Занимает 14 место чемпионата по сыгранным минутам (2096), пропустил всего одну встречу и крайне редко покидает поле раньше финального свистка. Обляков способен закрыть практически любую позицию — при необходимости его даже в оборону сажали, не говоря о запредельной созидательной универсальности.

Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матч, по которому будут оценивать сезон

Марко Николич сильно изменил облик команды, но процесс не завершен. Да, создан крепкий фундамент сзади и появилась психологическая уверенность, которой периодически не хватало при Владимире Федотове — например, ЦСКА гораздо меньше пропускает в конце (четыре гола после 80-й минуты в текущем сезоне). При этом до сих пор хромают атакующие связи. В распоряжении серба набор неплохих единиц, просто из них пока не слепилось целое.

Для первого сезона работа все равно великолепная. Дальше должно быть только лучше. Всерьез замахнуться на титул, по ощущениям, нереально. Слишком мало времени осталось, да и календарь сложнейший — предстоят битвы со «Спартаком», «Краснодаром» и «Локомотивом». Логичнее снова взяться за Кубок. Кажется, в клубе считают так же, раз тасуют состав перед полуфиналом Пути РПЛ.

Успехом будет завоевать медали. За последние шесть сезонов армейцы заходили на пьедестал лишь однажды. И в этом контексте грядущее дерби со «Спартаком» смотрится еще интереснее, ведь в случае победы ЦСКА обойдет соперника и выйдет на третье место. Большая проверка, где нунужнпоказать максимум. В некоторой степени определяющий матч, от которого во многом зависит оценка целого года.