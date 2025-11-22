«Спартак» начал жизнь без Станковича с победного дерби! Угловой от Барко и гол Дмитриева не пустили ЦСКА на первое место

«Спартак» приучил к тому, что он абсолютно непредсказуем. Даже последние результаты — четыре победы в пяти матчах с учетом всех турниров — красно-белые добыли скорее не благодаря чему-то, а вопреки. На отрезке, когда клуб искал нового главного тренера, а Деян Станкович фактически превратился в «хромую утку». Что до текущих перестановок, то данный процесс — всегда эмоциональная встряска. И зачастую нет принципиальной разности между полноценным назначением или временным статусом главного тренера, как в случае с Вадимом Романовым.
Да, он прежде не работал на таком уровне и входил в штаб Станковича, но все равно — даже при дефиците времени — это свежий взгляд, другие принципы и новые идеи. Можно же вспомнить «Динамо» Ролана Гусева, которое весной после отставки Марцела Лички играло не так, как под началом чеха. Так что от Романова тоже стоило ждать чего-то нового. И первое, что бросилось в глаза, — возвращение в старт Зобнина. В прошлый раз капитан начинал игру с первых минут 28 сентября, когда «Спартак» уверенно разобрался с «Пари НН» (3:0). Тогда Роман подменял дисквалифицированного Умярова. Сейчас же из-за перебора карточек отсутствовал Солари, отметившийся в Грозном победным дублем.
Стилистически аргентинец и Зобнин — совсем разные. Но опыт игры на фланге у капитана достаточный. Как в средней линии, так и на позиции латераля, когда приходится перепахивать бровку от флажка до флажка. Хотя он все-таки не вингер в привычных для «Спартака» 4-3-3, поэтому связка с Денисовым справа получалась в большей степени оборонительной. А вот слева остроту должны были нагнетать Маркиньос с Дмитриевым, который и организовал первый момент красно-белых. Подвело завершение в исполнении Угальде, у которого появились две попытки, однако первый удар принял на себя Лукин, а с подбора костариканец (у него не было альтернативы из-за травмы Гарсии) не попал в пустой угол.
ЦСКА, в свою очередь, был по-хорошему предсказуем. Тем более в строй вернулись Мойзес с Акинфеевым, который (как и начавший игру на скамейке Матеус Алвес) лечился со времен предыдущего дерби. Тогда красно-синие забили три гола к 17-й минуте. Сейчас схожий настрой просматривался в агрессивном прессинге гостей. Уже в дебюте он сработал, когда после длинного паса Максименко перехваченный мяч в две передачи вернули в штрафную и на газоне после столкновения с голкипером оказался Круговой. «Спартак» после проверки ВАР отделался легким испугом, тогда как игрок ЦСКА вскоре попросил замену и уступил позицию в атакующей тройке Поповичу.
ЦСКА в первом тайме в значительной степени управлял ритмом игры либо подстраивался под него. Если не удавалось быстро вернуть владение, армейцы откатывались в низкий оборонительный блок, что лишало соперника пространства и сводило большинство атак к позиционному наступлению. А когда тебе противостоит дисциплинированная команда Фабио Челестини — это крайне сомнительное удовольствие. Тем более армейцы — в числе лучших в РПЛ по быстрому выходу из обороны. То же самое касается стандартов, и будь чуть точнее при розыгрыше углового Мусаев, гости вполне могли открыть счет.
А забил «Спартак». Первый же корнер — и Барко закрутил мяч, а Дмитриев еле заметно переправил его в сетку! Показательно, кстати, что праздновать взятие ворот аргентинец помчался к тренерской скамейке, что демонстрировало здоровый климат в команде. При этом не менее важно еще и то, что предшествовало взятию ворот, а это было очевидным тренерским решением. Красно-белые не в первый уже раз создали остроту в штрафной, перегрузив зону левого полуфланга, куда любит смещаться Барко. В таких атаках особенно остро чувствовалась потеря Кругового, так как Поповичу не хватало опыта и оборонительных навыков, чтобы качественно помогать Гайичу.
Счет по итогам первого тайма подразумевал стратегию на вторую половину игры: ЦСКА был обязан активизироваться, а «Спартак» наконец-то получил пространство для быстрых атак. Несколько раз хозяевам не хватало точного последнего паса. Когда же в штрафной на газоне оказался Зобнин и Сергей Карасев указал на 11-метровую отметку, решение изменилось после похода арбитра к монитору. Как объявил рефери, Дивеев сначала сыграл в мяч.
Разбор эпизода занял несколько минут, и после этой паузы армейцы перестроили среднюю линию на атакующий лад — вместо Вильягры вышел Алвес. Но прежде чем появилась возможность оценить, насколько перестановки Челестини сказались на характере игры, возникла еще одна пауза. Причем взрыв эмоций, без которого дерби не может получиться полновесным, случился после банального единоборства Денисова и пытавшего убежать от него Глебова. К счастью, до мордобоя дело не дошло, а Карасев обошелся минимальными санкциями, выписав по предупреждению наиболее активным участникам конфликта — Ву и Мойзесу.
Собственно футбола от этого стало заметно меньше, чем хотелось бы. И в такой рваной игре «Спартак» был чуть ближе ко второму голу, чем ЦСКА — к ответному. На красно-белой чаше весов значились эпизоды, в которых Маркиньос чуть-чуть не докрутил мяч в угол, а Жедсон Фернандеш с Денисовым могли замыкать крученые подачи к площади ворот. У армейцев едва не сработал ход с переводом в атаку Дивеева. Но в первом случае после классного паса Облякова его успел опередить Денисов, а когда Максименко не слишком уверенно сыграл на выходе (вратарю помешали свои защитники), Игорь с подбора запустил мяч над перекладиной.
Романов круто начал работу в РПЛ, выиграв самый статусный для «Спартака» матч. Пока красно-белые только шестые, однако новый этап начался на мажорной ноте. Этот успех — заявка уйти на зимние каникулы на хороших позициях. А вот ЦСКА упустил возможность стать лидером.
Aleks1962
По одному матчу оценивать работу тренера рановато.Посмотрим по дистанции .Вот паровозы в кубке на очереди. Но нервяка и правда поменьше. Уж больно нервно на лавке было,это и игрокам передаётся.
22.11.2025
blue-white!
После этого тура может сложится так, что у 4-х команд будет по 33 очка. Всего-то надо, чиобы паровоз и хехемон победили...
22.11.2025
П_о_в_а_р
Пришло время написать кому то правду... После игры осталось, какое то щемящее чувство непреходящей гадливости и жуткой несправедливости. Тупая , примитивная, обученная только подкарауливать чужие ошибки команда, выигрывает и становится триумфатором. Команда, которая весь матч, тупо убивало саму игру - ликует и принимает поздравления. Команда за весь матч не создавшая ни одной 2-х ходовой комбинации, получает победу, а те кто творил и рассыпал десятки изящных комбинаций , наслаждавших глаз и душу истинных ценителей футбола, остаются ни с чем!! Очень обидно!! Спартак , как отвратительные и омерзительные гиены в дикой природе. Сами охотится не умеют, а нападают стаей , на мужественных , ловких , изящных красавцев гепардов , леопардов, тигров и даже львов, чтобы своей отвратительной шоблой отобрать у тех завоеванную их трудом и мастерством, добычу. Зрелище препротивнейшее. Но ничего не поделаешь, так устроен мир! Так и здесь. Препротивная игра, а добыча у ГИЕН!!! Очень противно
22.11.2025
knight templar
ЦСКА в конце первого тайма пропустил гол. Во втором нужно было усилить игру и забить хотя бы один в ответ. На 65 минуте выпустили алвеса, на 77-ой аллерандро и кармо, руиса, верде и шуманского даже не стали выпускать. Результат 0, так в ответ ни один мяч не забили. Зачем летом накупили весь этот латиноамериканский сброд, когда они не тянут даже на невысокий уровень РПЛ и за весь чемп забили 0 голов и сделали 0 голевых передач?
22.11.2025
Фортель
У Спартака на удивление хорошо работали фланги. Если бы к этому добавить реализацию, то можно говорить о качественной игре.
22.11.2025
ViktorDiktor®
Стих от СЭ: /Травма Кругового И гол с углового/:upside_down:
22.11.2025
Aleks1962
Очень даже вероятно.Но не точно.
22.11.2025
igorlvov
Конечно сегодня у нас праздник! Наконец то мы показали хоть, что то, что зовется командой! :) Но немного дёгтя!!! ПОЧЕМУ эту истеричную бездарную тушу, которая мой клуб чуть в параноика не преворатила......не убрали ещё летом???? Ведь все все вокруг говорили ЭТО ТУПИК! .....Кто за это ответит?????? Этот дурак, что сейчас в Спартаке спортивным директором зовется, или кто то из руководителей!???????? ПУСТЬ ОТВЕЧАЮТ!!!!! А если Романов и дальше так продолжит, то менять его на очередную заморскую обезьяну будет уже не ошибка! А сознательное ВРЕДИТЕЛЬСТВО КЛУБУ!
22.11.2025
Aleks1962
И как-же было дело? Если-бы не ноженька Дивеева Зоба выходил с Конифеем на рандеву.Мячик-то дальше в штрафную покатился. Где он и чего там сыграл? Металист и питерские ушлёпки сварщики чмо.
22.11.2025
Док
Хороший футбол, хорошая абсолютно закономерная победа Спартака - как минимум еще на гол они наиграли. У ЦСКА, кроме шального, после отскока, удара Дивеева, ничего не было. Выиграли за счет душевнейшей самоотдачи, за счет мощнейшего эмоционального подъема, вызванного наверно сменой тренера. Абсолютно все тотально рвали задницу - в общем ожидаемая ожидаемость. В плане тактики ничего нового не заметил. С пенальти Карась малость намудрил (я бы точку оставил), хотя в остальном провел безупречный матч.
22.11.2025
Maxim B
Взяли и победили,несмотря на судейскую шоблу
22.11.2025
Владимир Тюсин
Нет.Не вся разница. Спартак загнал лошадей стойла выкашивая траву на чужой половине поля. А мячк прото так залетел? На поле был настоящий Спартак
22.11.2025
МАО
Багаж Станковича живёт.
22.11.2025
П_о_в_а_р
Лучший на поле сегодня был Карасев. Команды явно не дотягивали до его уровня, только дрались и психовали
22.11.2025
МАО
Спокойный тренер - возможный путь к успеху. Главное - не прыгать на бровке.
22.11.2025
Aleks1962
Из под седла,вместе с седоком.:joy:
22.11.2025
Stilet525
ЦСКА сегодня был хуже, поражение справедливо. Настораживает, что все поражения ЦСКА в этом чемпионате происходят после перерыва на сборные.
22.11.2025
welkom1111
ВСЕ голы - это следствие чьих-то ошибок... И не надо смешить "случаностью"
22.11.2025
Liechtenstein Air Force
Брехня это все! У Акинфеева паспорт правильный - по определению его вины быть не может! А вот у Барко паспорт неправильный, значит евоная это вина в голе этом. Логично же? Логично - могу паспорт показать! Да чего там, могу... Два раза в монитор показал, пока комментарий писал:muscle::muscle::muscle:
22.11.2025
sdf_1
«Спартак» выглядит слабее ЦСКА - написал перед матчем Трофим из СЭ. Что напишет теперь?
22.11.2025
Товарищ Майор
==Так за Царя, за Родину, за Веру,мы грянем громкое ура! ура! ура!===
22.11.2025
korkodil
Армейцы в первом тайме в значительной степени управлял ритмом игры, либо подстраивался под него. _______________________ Так управлял или подстраивался? Или это ИИ писал?
22.11.2025
garrye95
Абсолютно заслуженная победа. По ожидаемым голам преимущество в два раза, хотя начало было за ЦСКА.
22.11.2025
AnTaras
А где про багаж Станковича?:grinning:
22.11.2025
allerc
Зобнин дельфинил. Видел перед собой ногу соперника и напрыгивал на нее. Обычно, судьи ведутся на такое. Карасев сначала тоже повелся, но на варе разглядел, как было дело.
22.11.2025
esheg
Конь в седле? Это как?
22.11.2025
Рабинеришко
Квартаумвират нас ждёт после этого тура. Кубаноиды всерят Локо, зеня обыграет нижний и у четырех по 33
22.11.2025
camellla
С победой, КБ! Заслуженно.
22.11.2025
Секир-башка
Спартак вообще правильно сыграл сегодня, спокойно и без нервотрепки. Дивеев мог сравнивать счет, но не повезло, бывает. Вспоминаю матч Динамо-Спартак, когда обе команды без обороны играли - такой шаляй-валяй. Сейчас хоть какой-то порядок в обороне. Романову нужно до перерыва дать доработать, а там уж смотреть.
22.11.2025
VD44
За победу Спартака, наливаем коньяка, Рядом сыр, икра, лимончик, тем кто курит на балкончик, Остальным всем повторить, За победу будем пить! Спасибо команде плеснули позитива!
22.11.2025
Псевдоним
Очень хороший заголовок СЭ за последние несколько лет
22.11.2025
oleg ves
Романов грамотно расставил игроков, чтобы лишить игроков ЦСКА пространства, и не стал бежать вперед шашки наголо, как при Станковиче. Игра из-за множества единоборств потеряла в зрелищности, но не в накале. Принципиальность борбы чувствовалась все 100 минут матча. Спасибо командам за игру. Спартак с победой!
22.11.2025
Lars Berger
При всём Уважении к соперникам, армейцам... Сегодня - мы были лучше. 1:0. Ровно на один гол. Мы - забили, ЦСКА - нет. В этом сегодня оказалась разница.
22.11.2025
36
ЦСКА все равно большие молодцы по этому сезону.Бывают поражения и неудачные игры,как сегодня,это футбол.Тот же Обляков и Дивеев проводят лучший сезон в команде
22.11.2025
ViktorDiktor®
Слабый заголовок, опять!) Ну, хотя бы так: "Кабаны вышибли коней из седла! ":rofl:
22.11.2025
рustot
Это просто неприлично как он сейчас работает, вернее, не работает
22.11.2025
рustot
Почините сайт !!!
22.11.2025
Марко Петкович
Играли конечно так себе. Но Романов нормальное впечатление проиводит, в отличие от очередного паспортиста-иностранца который бы прыгал по бровке. Нужно оставлять нашего тренера! И гол конечно Спартак забил чисто случайный, там вина Акинфеева
22.11.2025
esheg
Ну-у-у... начал жизнь... А мы будем посмотреть.
22.11.2025