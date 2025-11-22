«Спартак» начал жизнь без Станковича с победного дерби! Угловой от Барко и гол Дмитриева не пустили ЦСКА на первое место

Идеальный старт обновленного штаба красно-белых.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

Зобнин в старте

«Спартак» приучил к тому, что он абсолютно непредсказуем. Даже последние результаты — четыре победы в пяти матчах с учетом всех турниров — красно-белые добыли скорее не благодаря чему-то, а вопреки. На отрезке, когда клуб искал нового главного тренера, а Деян Станкович фактически превратился в «хромую утку». Что до текущих перестановок, то данный процесс — всегда эмоциональная встряска. И зачастую нет принципиальной разности между полноценным назначением или временным статусом главного тренера, как в случае с Вадимом Романовым.

Да, он прежде не работал на таком уровне и входил в штаб Станковича, но все равно — даже при дефиците времени — это свежий взгляд, другие принципы и новые идеи. Можно же вспомнить «Динамо» Ролана Гусева, которое весной после отставки Марцела Лички играло не так, как под началом чеха. Так что от Романова тоже стоило ждать чего-то нового. И первое, что бросилось в глаза, — возвращение в старт Зобнина. В прошлый раз капитан начинал игру с первых минут 28 сентября, когда «Спартак» уверенно разобрался с «Пари НН» (3:0). Тогда Роман подменял дисквалифицированного Умярова. Сейчас же из-за перебора карточек отсутствовал Солари, отметившийся в Грозном победным дублем.

Стилистически аргентинец и Зобнин — совсем разные. Но опыт игры на фланге у капитана достаточный. Как в средней линии, так и на позиции латераля, когда приходится перепахивать бровку от флажка до флажка. Хотя он все-таки не вингер в привычных для «Спартака» 4-3-3, поэтому связка с Денисовым справа получалась в большей степени оборонительной. А вот слева остроту должны были нагнетать Маркиньос с Дмитриевым, который и организовал первый момент красно-белых. Подвело завершение в исполнении Угальде, у которого появились две попытки, однако первый удар принял на себя Лукин, а с подбора костариканец (у него не было альтернативы из-за травмы Гарсии) не попал в пустой угол.

Травма Кругового и гол с углового

ЦСКА, в свою очередь, был по-хорошему предсказуем. Тем более в строй вернулись Мойзес с Акинфеевым, который (как и начавший игру на скамейке Матеус Алвес) лечился со времен предыдущего дерби. Тогда красно-синие забили три гола к 17-й минуте. Сейчас схожий настрой просматривался в агрессивном прессинге гостей. Уже в дебюте он сработал, когда после длинного паса Максименко перехваченный мяч в две передачи вернули в штрафную и на газоне после столкновения с голкипером оказался Круговой. «Спартак» после проверки ВАР отделался легким испугом, тогда как игрок ЦСКА вскоре попросил замену и уступил позицию в атакующей тройке Поповичу.

ЦСКА в первом тайме в значительной степени управлял ритмом игры либо подстраивался под него. Если не удавалось быстро вернуть владение, армейцы откатывались в низкий оборонительный блок, что лишало соперника пространства и сводило большинство атак к позиционному наступлению. А когда тебе противостоит дисциплинированная команда Фабио Челестини — это крайне сомнительное удовольствие. Тем более армейцы — в числе лучших в РПЛ по быстрому выходу из обороны. То же самое касается стандартов, и будь чуть точнее при розыгрыше углового Мусаев, гости вполне могли открыть счет.

А забил «Спартак». Первый же корнер — и Барко закрутил мяч, а Дмитриев еле заметно переправил его в сетку! Показательно, кстати, что праздновать взятие ворот аргентинец помчался к тренерской скамейке, что демонстрировало здоровый климат в команде. При этом не менее важно еще и то, что предшествовало взятию ворот, а это было очевидным тренерским решением. Красно-белые не в первый уже раз создали остроту в штрафной, перегрузив зону левого полуфланга, куда любит смещаться Барко. В таких атаках особенно остро чувствовалась потеря Кругового, так как Поповичу не хватало опыта и оборонительных навыков, чтобы качественно помогать Гайичу.

Дивеев в атаке

Счет по итогам первого тайма подразумевал стратегию на вторую половину игры: ЦСКА был обязан активизироваться, а «Спартак» наконец-то получил пространство для быстрых атак. Несколько раз хозяевам не хватало точного последнего паса. Когда же в штрафной на газоне оказался Зобнин и Сергей Карасев указал на 11-метровую отметку, решение изменилось после похода арбитра к монитору. Как объявил рефери, Дивеев сначала сыграл в мяч.

Разбор эпизода занял несколько минут, и после этой паузы армейцы перестроили среднюю линию на атакующий лад — вместо Вильягры вышел Алвес. Но прежде чем появилась возможность оценить, насколько перестановки Челестини сказались на характере игры, возникла еще одна пауза. Причем взрыв эмоций, без которого дерби не может получиться полновесным, случился после банального единоборства Денисова и пытавшего убежать от него Глебова. К счастью, до мордобоя дело не дошло, а Карасев обошелся минимальными санкциями, выписав по предупреждению наиболее активным участникам конфликта — Ву и Мойзесу.

Собственно футбола от этого стало заметно меньше, чем хотелось бы. И в такой рваной игре «Спартак» был чуть ближе ко второму голу, чем ЦСКА — к ответному. На красно-белой чаше весов значились эпизоды, в которых Маркиньос чуть-чуть не докрутил мяч в угол, а Жедсон Фернандеш с Денисовым могли замыкать крученые подачи к площади ворот. У армейцев едва не сработал ход с переводом в атаку Дивеева. Но в первом случае после классного паса Облякова его успел опередить Денисов, а когда Максименко не слишком уверенно сыграл на выходе (вратарю помешали свои защитники), Игорь с подбора запустил мяч над перекладиной.

Романов круто начал работу в РПЛ, выиграв самый статусный для «Спартака» матч. Пока красно-белые только шестые, однако новый этап начался на мажорной ноте. Этот успех — заявка уйти на зимние каникулы на хороших позициях. А вот ЦСКА упустил возможность стать лидером.