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Сегодня, 12:00

Дерби в Тушине — матч двух лучших команд второго круга. Кто из друзей-сербов останется в чемпионской гонке?

ЦСКА и «Спартак» сыграют в РПЛ 26 апреля
Максим Никитин
Корреспондент
Деян Станкович и Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Максим Никитин о встрече «Спартак» — ЦСКА.

Дерби «Спартака» и ЦСКА — это не просто горячая вывеска сама по себе. Какой она часто бывала в последние сезоны. В этот раз сходятся два претендента — пока на статус третьей силы чемпионата. И первого неочевидного соискателя на звание чемпиона.

«Зенит» и «Краснодар» устроили себе преимущество. Краснодарцы опережают «Спартак» на пять очков, юбиляры из Санкт-Петербурга — на три. Ну и соответственно к этим гандикапам нужно добавить по два очка, чтобы посчитать отрыв лидеров от ЦСКА.

Тяжело осознать положение армейцев, которые, по словам примерно всех экспертов, в этом сезоне ни за что не боролись, но по итогу врубились в гонку за чемпионство. И если бы не неожиданная ничья с «Крыльями» в прошедшие выходные, сравнялись бы со «Спартаком». Который в те же самые выходные чудесно заборол другую команду из Самарской области — тольяттинский «Акрон».

Эдуард Сперцян, Луис Энрике, Манфред Угальде и&nbsp;Матвей Кисляк.Чемпионская гонка РПЛ: у «Зенита» лучший календарь, ЦСКА или «Спартак» сойдут с дистанции в следующем туре?

Этой ничьей ЦСКА уступил «Спартаку» звание лучшей команды второго круга. Да-да, красно-белые прямо сейчас набрали самое большое количество очков во втором круге чемпионата (22), ЦСКА — 21 (второе место). Красно-белые сделали результат на отрезке с 23 ноября по 2 марта, на котором одержали четыре победы подряд. ЦСКА лучше всех выглядит весной: семь матчей, пять побед и две ничьи.

Тот самый переход на ромб в центре полузащиты помог армейцам повысить эффективность футбола и сделать результат. Но теперь становится очевидным, что выдержать набранный темп ЦСКА будет сложновато. Во-первых, соперники особенности новой тактики разобрали на атомы. Во-вторых, кадровый ресурс (ЦСКА все еще имеет дополнительную нагрузку в Кубке) не обеспечивает качественную ротацию, а ведь основные футболисты теряют в свежести. Во всяком случае, концовка матча с «Крыльями» показала заметное преимущество команды Осинькина именно по «физике». Другой причины выходов самарцев 3 в 1 и 3 в 2 на последних минутах просто нет.

Пабло Солари, Деян Станкович и Ливай Гарсия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» сейчас коллектив, который сам не знает, как будет выглядеть завтра. Команда Станковича играет без какой-либо гарантии результата: может обездвижить «Зенит» и смять «Ростов», а может по тридцать минут не приходить в себя в матчах с Махачкалой, «Рубином» и «Акроном». И какой «Спартак» настоящий, не знает никто.

С другой стороны, кажется, что именно большие матчи Станковичу на этом этапе в целом удаются. Да, сначала красно-белые два раза подряд поплыли в играх против «Локо» и «Краснодара», но потом перестроились и разнесли обоих соперников практически зеркально, а еще были победы над ЦСКА и в ответном матче против «Зенита». Единственной командой из топ-6, которую «Спартак» Станковича пока не обыграл, становится «Динамо». Но давайте признаемся, что в первом круге и эта победа была очень близка.

В свою очередь, у Николича в играх с топами есть проблема. Единственной командой из шестерки, которую армейцы обыграли, стало «Динамо». Причем армейцы сделали это дважды — в первом и во втором круге.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Тео Бонгонда, Маркиньос, Олег Рябчук, Манфред Угальде и&nbsp;Кристофер Мартинс.«Спартак» еще в борьбе за золото. Но ему надо решить одну проблему

Вообще говоря, дерби «Спартака» и ЦСКА — еще и важная история между двумя тренерами. Николич и Станкович — довольно близкие друзья, соседи в Белграде. Рассказывают, что они когда-то на заре карьеры даже играли вместе на молодежном уровне.

«Со Станковичем знаем друг друга очень долго, жили практически в одном доме. У нас очень хорошие отношения — так есть перед дерби, так будет и после», — так объяснил Марко свое отношение к Деяну.

Но ведь мы все понимаем, что на футбольном поле и тренерской скамье друзей не бывает. Нет никаких сомнений, что «Спартак» и ЦСКА сыграют очень трудный матч — в эмоциональном и физическом смысле. Потому что дерби и потому что Николич и Станкович отлично знают футбол друг друга.

Аббосбек Файзуллаев и Секу Койта.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

А еще надо понимать, что ЦСКА этой весной очень эффективен. По данным Understat за весну: «Спартак» недобрал 2,94 очка, а ЦСКА перебрал 3,58 очка. Красно-синие весной по разнице созданных и допущенных голевых моментов — пятые, «Спартак» — второй. То есть армейцы допускают достаточно много моментов, но соперники их по каким-то причинам не реализуют (вратарские спасения, блоки защитников, создание помех бьющему). У красно-белых ситуация обратная — залетает больше, чем создается.

Вообще этой весной по разнице голевых моментов впереди всех с большим отрывом «Зенит» и «Спартак». Обычно такое преимущество на дистанции превращается в реальные очки.

Самое интересное, что красно-белые в марте и апреле проиграли два матча командам, которые выходили с тремя центральными защитниками. Марко Николич на осеннем отрезке чемпионата как раз эту схему и использовал, но сейчас успешно перешел на ромб. Было бы занятно, если бы главный тренер ЦСКА перенес схему из предыдущего отрезка чемпионата на дерби. Но, по моим ощущениям, Марко Николич от структуры с ромбом не откажется.

Нападающий &laquo;Крыльев Советов&raquo; Иван Сергеев (слева) в&nbsp;матче против ЦСКА в&nbsp;Москве 20&nbsp;апреля.ЦСКА сбился с победного ритма за неделю до дерби. «Крылья» должны были выигрывать в концовке

Для «Спартака» же огромный плюс — полные трибуны. Официальные ресурсы клуба уже объявили о солд-ауте. Все билеты проданы, а это значит, что атмосфера на «Лукойл Арене» будет обжигающей. В такой ситуации потерять концентрацию в первые полчаса абсолютно невозможно.

А ведь это — главная проблема команды Станковича этой весной. Ну и добавлю очевидное: проигравший вылетает из чемпионской гонки окончательно. Можно сказать, что этот матч — чемпионский рубикон.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

40
Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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