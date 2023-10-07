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Сегодня, 00:00

«Спартак» не проиграет ЦСКА, а «Зенит» разгромит «Сочи». Прогнозы на 11-й тур

Константин Белов
Корреспондент
Роман Зобнин, Антон Заболотный, Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают агент Алексей Сафонов и экс-нападающий сборной СССР по хоккею, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Урал» — «Локомотив»

Алексей Сафонов — 1:1. «Урал» отлично начал сезон, но потом у команды начался регресс. «Локомотив» находится в тройке, но думаю, что в этом матче будет минимальная ничья.

Александр Кожевников — 1:0. «Урал» хорошо играет при Гончаренко, бывают спады, но в целом команда показывает себя отлично. «Локомотив» претендует на высокие места, но на выезде он проиграет.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Локомотив

«Сочи» — «Зенит»

Алексей Сафонов — 0:3. «Зениту» необходимо победить после двух поражений подряд в РПЛ. У «Сочи» серьезный спад, опустился на последнее место в турнирной таблице, а смена тренера не помогла.

Александр Кожевников — 0:2. «Зенит» после двух поражений в РПЛ будет рвать и метать. Отступать некуда, надо догонять «Краснодар», который находится на первом месте.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Зенит

«Балтика» — «Оренбург»

Алексей Сафонов — 2:1. «Балтика» отлично играет дома, там она часто радует своих болельщиков. Думаю, что нас ждет третья победа команды Игнашевича в этом чемпионате.

Александр Кожевников — 1:1. Интересные команды, играют в качественный футбол. «Оренбург» при Деограсии показывает отличный результат. «Балтика» борется за каждое очко, а дома выглядит лучше, чем на выезде.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 16:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Оренбург

«Краснодар» — «Ростов»

Алексей Сафонов — 2:1. «Краснодар» лидер нашего чемпионата. Ивич проделал за полгода отличную работу, собрал классных игроков. Сейчас нельзя терять очки.

Александр Кожевников — 1:0. Краснодарцы — красавцы. Они играют отлично, не потерпели ни одного поражения и не теряют часто очки. Если ничего сверхъестественного не случится, то «быки» возьмут три очка.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

«Пари НН» — «Крылья Советов»

Алексей Сафонов — 1:1. Команда Юрана очень цепкая в этом сезоне. Борется в каждом матче, даже с лидерами. Думаю, что нижегородцы не позволят «Крыльям» увезти три очка.

Александр Кожевников — 1:2. «Крылья» после разгромной победы над «Спартаком» приобрели уверенность, окрылились, так сказать, и готовы бороться за высокие места и продлевать победную серию.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов

«Динамо» — «Факел»

Алексей Сафонов — 2:1. «Динамо» приободрила победа над «Спартаком» в Кубке России. Бело-голубым надо прервать неудачную серию в чемпионате — уже три матча без побед.

Александр Кожевников — 2:1. «Динамо» собрало хорошую команду, показывает интересный футбол, часто забивает голы. «Факел» борется отлично у себя дома, а на выезде бывают проблемы.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Факел

«Спартак» — ЦСКА

Алексей Сафонов — 2:2. Нас ожидает яркое дерби. У обеих команд не все в порядке с обороной, но при этом у тех и у других атакующая мощь. Будет много голов, но победителя выявить не смогут.

Александр Кожевников — 2:0. «Спартаку» некуда деваться после двух позоров, сначала в Самаре, а потом в дерби с «Динамо». Мотивации хоть отбавляй, нужно побеждать.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

«Ахмат» — «Рубин»

Алексей Сафонов — 1:0. «Ахмат» сейчас сильнее, чем «Рубин», который вышел в РПЛ. Ромащенко проделывает качественную работу.

Александр Кожевников — 1:0. «Ахмат» после смены тренера выглядит прилично, Ромащенко наладил отличную командную игру. «Рубин» только вернулся в РПЛ, пока есть слабые стороны.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Рубин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Кожевников
Алексей Сафонов
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