«Спартак» не проиграет ЦСКА, а «Зенит» разгромит «Сочи». Прогнозы на 11-й тур

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают агент Алексей Сафонов и экс-нападающий сборной СССР по хоккею, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Урал» — «Локомотив»

Алексей Сафонов — 1:1. «Урал» отлично начал сезон, но потом у команды начался регресс. «Локомотив» находится в тройке, но думаю, что в этом матче будет минимальная ничья.

Александр Кожевников — 1:0. «Урал» хорошо играет при Гончаренко, бывают спады, но в целом команда показывает себя отлично. «Локомотив» претендует на высокие места, но на выезде он проиграет.

«Сочи» — «Зенит»

Алексей Сафонов — 0:3. «Зениту» необходимо победить после двух поражений подряд в РПЛ. У «Сочи» серьезный спад, опустился на последнее место в турнирной таблице, а смена тренера не помогла.

Александр Кожевников — 0:2. «Зенит» после двух поражений в РПЛ будет рвать и метать. Отступать некуда, надо догонять «Краснодар», который находится на первом месте.

«Балтика» — «Оренбург»

Алексей Сафонов — 2:1. «Балтика» отлично играет дома, там она часто радует своих болельщиков. Думаю, что нас ждет третья победа команды Игнашевича в этом чемпионате.

Александр Кожевников — 1:1. Интересные команды, играют в качественный футбол. «Оренбург» при Деограсии показывает отличный результат. «Балтика» борется за каждое очко, а дома выглядит лучше, чем на выезде.

«Краснодар» — «Ростов»

Алексей Сафонов — 2:1. «Краснодар» лидер нашего чемпионата. Ивич проделал за полгода отличную работу, собрал классных игроков. Сейчас нельзя терять очки.

Александр Кожевников — 1:0. Краснодарцы — красавцы. Они играют отлично, не потерпели ни одного поражения и не теряют часто очки. Если ничего сверхъестественного не случится, то «быки» возьмут три очка.

«Пари НН» — «Крылья Советов»

Алексей Сафонов — 1:1. Команда Юрана очень цепкая в этом сезоне. Борется в каждом матче, даже с лидерами. Думаю, что нижегородцы не позволят «Крыльям» увезти три очка.

Александр Кожевников — 1:2. «Крылья» после разгромной победы над «Спартаком» приобрели уверенность, окрылились, так сказать, и готовы бороться за высокие места и продлевать победную серию.

«Динамо» — «Факел»

Алексей Сафонов — 2:1. «Динамо» приободрила победа над «Спартаком» в Кубке России. Бело-голубым надо прервать неудачную серию в чемпионате — уже три матча без побед.

Александр Кожевников — 2:1. «Динамо» собрало хорошую команду, показывает интересный футбол, часто забивает голы. «Факел» борется отлично у себя дома, а на выезде бывают проблемы.

«Спартак» — ЦСКА

Алексей Сафонов — 2:2. Нас ожидает яркое дерби. У обеих команд не все в порядке с обороной, но при этом у тех и у других атакующая мощь. Будет много голов, но победителя выявить не смогут.

Александр Кожевников — 2:0. «Спартаку» некуда деваться после двух позоров, сначала в Самаре, а потом в дерби с «Динамо». Мотивации хоть отбавляй, нужно побеждать.

«Ахмат» — «Рубин»

Алексей Сафонов — 1:0. «Ахмат» сейчас сильнее, чем «Рубин», который вышел в РПЛ. Ромащенко проделывает качественную работу.

Александр Кожевников — 1:0. «Ахмат» после смены тренера выглядит прилично, Ромащенко наладил отличную командную игру. «Рубин» только вернулся в РПЛ, пока есть слабые стороны.