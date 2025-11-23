«Он первый начал размахивать руками». Болельщик «Спартака» заявил, что драку спровоцировал фанат ЦСКА

Скандалы
Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ омрачил эпизод, произошедший уже после финального свистка. Ультрас красно-белых избили болельщика армейцев возле трибуны B (там до введения Fan ID собирались самые активные спартаковские фанаты).
При этом гостевой сектор D находился на противоположной стороне стадиона, и то, как именно поклонник ЦСКА оказался так далеко, — предстоит еще выяснить. Одна из версий произошедшего уже появилась.
Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале рассказал, что с ним связался болельщик «Спартака» и рассказал свою версию случившегося. По его словам, фанат ЦСКА находился в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался и кидался на людей.
«Он стоял абсолютно пьяный и ругался матом. Провоцировал в прямом смысле слова. Когда ему сделали замечание, то он первый — подчеркиваю, первый — начал размахивать руками. Начал кидаться на меня. Я же отбегал от него, чтобы не бить. Когда он второй раз попытался ударить человека, то уже остальные на него налетели. Бить его не хотели, а хотели передать стюардам, их же попросили вызвать полицию.
Мне ответила девушка-стюард, что рации у них нет. Болельщика ЦСКА потом увели в стадионное помещение. Меня не мучает совесть, так как я не бил этого фаната, но мне не хочется, чтобы о болельщиках «Спартака» думали, что они беспредельщики. Парней, которые били, осуждаю», — сказал болельщик, пожелавший остаться анонимным, но подтвердивший свое присутствие при конфликте.
МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА на матче со «Спартаком». Драка у трибуны B — не единственный эпизод проявления агрессии. Как рассказали Sport Baza поклонники красно-синих, с открытой неприязнью они столкнулись даже на центральных трибунах:
«Несмотря на то что многие были с детьми и женщинами, они демонстративно решили начать оскорблять нас — двух девушек, которые скромно поддерживали свою команду, не допуская хамства в их адрес. Столько нецензурной брани в свой адрес я давно не слышала, а рядом сидящий мужчина вообще в самом начале предъявил, мол, нечего нам сидеть на центральной трибуне с ними».
Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал «СЭ» ситуацию с дракой:
«На болельщиков «Спартака», причастных к избиению фаната ЦСКА, может быть возложена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, дисциплинарные санкции может понести и сам футбольный клуб. Так, за нарушение общественного порядка и безопасности на стадионах предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ. В зависимости от тяжести проступка и наличия предыдущих нарушений могут грозить следующие наказания:
— Штраф — для злостных нарушителей сумма может составлять от 10-20 тысяч до 40-50 тысяч рублей.
— Административный арест — на срок до 15 суток.
— Запрет на посещение стадионов — может быть установлен на срок до 7 лет.
Если в ходе избиения был причинен вред здоровью пострадавшего, действия фанатов могут быть квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе по тяжкой, предусматривающей ответственность за хулиганство: срок наказания — до 7 лет лишения свободы. Конкретные меры ответственности будут зависеть от тяжести последствий для здоровья болельщика ЦСКА и количества участников противоправных действий», — сказал Бушманов «СЭ».
Адвокат также объяснил, какие санкции могут грозить «Спартаку»:
«За недопустимые действия своих болельщиков к ответственности может быть привлечен и «Спартак». Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, за необеспечение общественного порядка и безопасности клубу могут грозить:
— Крупные штрафы — от 100 до 500 тысяч рублей.
— Проведение матчей без зрителей или на нейтральном поле — на срок от одного до пяти матчей.
Надеюсь, что клуб примет профилактические меры и не допустит подобных инцидентов, дискредитирующих спортивных дух соревнований, во время своих игр. Наличие Fan ID и записей инцидента позволяет быстро выявить всех организаторов и участников происшествия, а в ходе расследования верно квалифицировать их ответственность».
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о произошедшем:
«Мы думали, что они будут чай с тортом пить? Болельщики этих команд культивируют ненависть друг к другу десятилетиями. Разве мы должны быть удивлены? Нужно вычислить зачинщиков и строго их наказать. Давайте переадресуем эту задачу соответствующим органам правопорядка и структурам РФС. В принципе, драться нехорошо — людей бить нельзя. У нас на биатлоне все друг друга обнимают. Не знаю, как можно допустить такую драку».
А в Госдуме призвали активнее работать с институтами воспитания:
«Паспорт болельщика не знак качества человеческого благородства и достойного поведения. Это облегчение для работы спецслужб. Это не панацея. Трудно что-либо добавить. Можно ли искоренить такие драки? Это общая ситуация в государстве, в обществе, моральный климат. Посмотрите социологию, уровень взаимного доверия к людям. Это комплексная глобальная проблема. Вся атмосфера в обществе об этом говорит. То есть ее нужно менять. Для этого должны работать все воспитательные институты. Но у нас же не воспитание, а услуга. Поэтому здесь нет какого-то единого подхода. Но то, что этим нужно заниматься, — очевидно», — сказал депутат КПРФ Сергей Обухов «СЭ».
Особое мнение ^^^
Толпой... Мрази.
23.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
хрю хрю хрю, пэрэмоха!
23.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
А на матче женских команд кто женщин матом на всю Россию крыл? "Мы не такие, не беспредельщики", - ну да, ну да. Вечно вашим обморозкам кто то в штаны срёт!
23.11.2025
rustov
«Он первый начал размахивать руками». И мы решили дубасить его толпой, ибо мы сектанты "один за всех, все за одного"
23.11.2025
AK-09
....,было поставлено на место трезвым быдлом. Количество трезвого быдла сосчитать не удалось. Так будет правильнее.
23.11.2025
Viktor Prokhorov
Был на матче ЦСКА - СПАРТАК с внуками , там один конь помойный орал матом в уши внукам . Я ему чуть в лоб не дал , хорошо его друзья остановили , он немного поостыл.
23.11.2025
Rawalex
Закономерное продолжение истории. Как и говорил - активные драчуны получат по году колонии показательно. Следующим шагом рядом посадят разжигающих тут в комментариях ибо есть за что.
23.11.2025
Vasya StruZhkin
Фуфло этот фанайди и заявления всех "сочувствующих" и "компетентных" сторон. Эта драка - причина которой кроется в том, что болельщик ЦСКА был допущен на трибуну либо уже пьяный, либо с бутылкой, которую не обнаружили. Пивом на таком холоде напиться нельзя. И да, я за пиво на стадионах. И СЭ не должен обозначать, что болельщика армейцев избили ультрас Спартака. Если бы его били ультрас, он с первого удара упал бы. Заголовок должен выглядеть так: Пьяное быдло позорящее красно-синюю семью, было поставлено на место адекватными болельщиками Спартака.
23.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Покупал билет сыну на первый матч с ЦСКА в этом сезоне. Просил через своего друга армейца купить на хорошие места по центру. Отказали ему свои люди в ЦСКА, только гостевой сектор без вариантов, из-за безопасности. Он сидел в гостевом секторе, где были одни болельщики Спартака. У меня вопрос к Дюкову, Митрофанова, Алаеву и тп: вы правда хотите вернуть пиво на стадионы? После белой и пива будет ещё хлеще! Не оправдываю насилие и мат, и те, кто бил толпой этого пьяного мужика, заслуживают наказания по полной! Люди, очнитесь!!! Это просто футбол.
23.11.2025
Aston Villa
Идти к свиньям, на трибуну, как и хрюшкам к болельщикам ЦСКА- идиотизм! Надо иметь мозги, девушки! Это не МХАТ и не Большой, здесь свои правила! В первом круге с центральной трибуны на Песчанка в перерыве ушла пара свиней, и правильно, ибо не йух!!!
23.11.2025
КБ
— двух девушек, которые скромно поддерживали свою команду, не допуская хамства в их адрес. Столько нецензурной брани в свой адрес я давно не слышала,ЧТО ЗНАЧИТ ДАВНО НЕ СЛЫШАЛА В СВОЙ АДРЕС?т.е.ОНА ЭТО УЖЕ СЛЫШАЛА В СВОЙ АЛРЕС?Вот у меня ни жена,ни дочь никогда не слышали мата в свой адрес!!!!!Хотя бывают со мной на матчах.Ну вот не заслужизи за свою жизнь таких слов!А у этой было,,,,
23.11.2025
Lars Berger
Губер, пошёл на Х. Культивируют ненависть десятилетиями не болельщики "Спартака" и ЦСКА, а именно вонючие продажные журнашлюхи вроде тебя, уродца. И вы, блди, с очаровательной прямотой называете это "разогрев перед матчем"... И ловите свой вонючий дешевый хайп, ублюдки.
23.11.2025
Адекватный спартач
Не оправдываю хамло и быдло....НО!!! Попереться с близкими, а тем более, с детьми, на фанатскую трибуну противника....представьте себе такое в Эль Классико...
23.11.2025
ValeraK
Какая уже разница!?)
23.11.2025