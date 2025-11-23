«Он первый начал размахивать руками». Болельщик «Спартака» заявил, что драку спровоцировал фанат ЦСКА

МВД проводит проверку по факту произошедшего.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ омрачил эпизод, произошедший уже после финального свистка. Ультрас красно-белых избили болельщика армейцев возле трибуны B (там до введения Fan ID собирались самые активные спартаковские фанаты).

При этом гостевой сектор D находился на противоположной стороне стадиона, и то, как именно поклонник ЦСКА оказался так далеко, — предстоит еще выяснить. Одна из версий произошедшего уже появилась.

«Стоял абсолютно пьяный и ругался матом»

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале рассказал, что с ним связался болельщик «Спартака» и рассказал свою версию случившегося. По его словам, фанат ЦСКА находился в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался и кидался на людей.

«Он стоял абсолютно пьяный и ругался матом. Провоцировал в прямом смысле слова. Когда ему сделали замечание, то он первый — подчеркиваю, первый — начал размахивать руками. Начал кидаться на меня. Я же отбегал от него, чтобы не бить. Когда он второй раз попытался ударить человека, то уже остальные на него налетели. Бить его не хотели, а хотели передать стюардам, их же попросили вызвать полицию.

Мне ответила девушка-стюард, что рации у них нет. Болельщика ЦСКА потом увели в стадионное помещение. Меня не мучает совесть, так как я не бил этого фаната, но мне не хочется, чтобы о болельщиках «Спартака» думали, что они беспредельщики. Парней, которые били, осуждаю», — сказал болельщик, пожелавший остаться анонимным, но подтвердивший свое присутствие при конфликте.

МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА на матче со «Спартаком». Драка у трибуны B — не единственный эпизод проявления агрессии. Как рассказали Sport Baza поклонники красно-синих, с открытой неприязнью они столкнулись даже на центральных трибунах:

«Несмотря на то что многие были с детьми и женщинами, они демонстративно решили начать оскорблять нас — двух девушек, которые скромно поддерживали свою команду, не допуская хамства в их адрес. Столько нецензурной брани в свой адрес я давно не слышала, а рядом сидящий мужчина вообще в самом начале предъявил, мол, нечего нам сидеть на центральной трибуне с ними».

Что грозит «Спартаку» и участникам драки? Рассказал адвокат

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал «СЭ» ситуацию с дракой:

«На болельщиков «Спартака», причастных к избиению фаната ЦСКА, может быть возложена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, дисциплинарные санкции может понести и сам футбольный клуб. Так, за нарушение общественного порядка и безопасности на стадионах предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ. В зависимости от тяжести проступка и наличия предыдущих нарушений могут грозить следующие наказания:

— Штраф — для злостных нарушителей сумма может составлять от 10-20 тысяч до 40-50 тысяч рублей.

— Административный арест — на срок до 15 суток.

— Запрет на посещение стадионов — может быть установлен на срок до 7 лет.

Если в ходе избиения был причинен вред здоровью пострадавшего, действия фанатов могут быть квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе по тяжкой, предусматривающей ответственность за хулиганство: срок наказания — до 7 лет лишения свободы. Конкретные меры ответственности будут зависеть от тяжести последствий для здоровья болельщика ЦСКА и количества участников противоправных действий», — сказал Бушманов «СЭ».

Адвокат также объяснил, какие санкции могут грозить «Спартаку»:

«За недопустимые действия своих болельщиков к ответственности может быть привлечен и «Спартак». Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, за необеспечение общественного порядка и безопасности клубу могут грозить:

— Крупные штрафы — от 100 до 500 тысяч рублей.

— Проведение матчей без зрителей или на нейтральном поле — на срок от одного до пяти матчей.

Надеюсь, что клуб примет профилактические меры и не допустит подобных инцидентов, дискредитирующих спортивных дух соревнований, во время своих игр. Наличие Fan ID и записей инцидента позволяет быстро выявить всех организаторов и участников происшествия, а в ходе расследования верно квалифицировать их ответственность».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Губерниев не удивлен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о произошедшем:

«Мы думали, что они будут чай с тортом пить? Болельщики этих команд культивируют ненависть друг к другу десятилетиями. Разве мы должны быть удивлены? Нужно вычислить зачинщиков и строго их наказать. Давайте переадресуем эту задачу соответствующим органам правопорядка и структурам РФС. В принципе, драться нехорошо — людей бить нельзя. У нас на биатлоне все друг друга обнимают. Не знаю, как можно допустить такую драку».

А в Госдуме призвали активнее работать с институтами воспитания:

«Паспорт болельщика не знак качества человеческого благородства и достойного поведения. Это облегчение для работы спецслужб. Это не панацея. Трудно что-либо добавить. Можно ли искоренить такие драки? Это общая ситуация в государстве, в обществе, моральный климат. Посмотрите социологию, уровень взаимного доверия к людям. Это комплексная глобальная проблема. Вся атмосфера в обществе об этом говорит. То есть ее нужно менять. Для этого должны работать все воспитательные институты. Но у нас же не воспитание, а услуга. Поэтому здесь нет какого-то единого подхода. Но то, что этим нужно заниматься, — очевидно», — сказал депутат КПРФ Сергей Обухов «СЭ».