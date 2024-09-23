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Мускулы Станковича против фестиваля Лички. Тюкавин и Угальде — главные герои роскошного дерби

«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (в центре) и главный тренер команды Марцел Личка (справа) после матча со «Спартаком».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Константин Алексеев — о матче «Спартак» — «Динамо» (2:2).
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:2
Динамо

Какое же шикарное дерби мы увидели! С интригой и сюжетом. С эмоциями, стычками и удалением. Со спорными судейскими решениями (а куда без них?) и красивыми голами. С героями в каждой команде. С удивительным спасением в меньшинстве и потом еще шансом бело-голубых вырвать победу. Отличная реклама РПЛ!

Болельщиков словно раскачивало на качелях в парке аттракционов. «Спартак» начинает с момента Зобнина — и тут же пропускает. Всего на 3-й минуте. Тюкавин весь старт сезона тщетно ждет удобных передач. Но вот вернулся после травмы Нгамале — и сразу дело пошло. А вскоре бело-голубые обязаны были делать 0:2 при выходе «два в один».

Константин Тюкавин. Дерби — огонь! «Спартак» был хорош, Маухуб чудом все не испортил, а Тюкавин сделал разницу

Но дальше почти до конца матча настало время «Спартака» — для гостей из Петровского парка качели пошли резко вниз. А мы наглядно увидели в командах отражение тренеров. Деян Станкович — могучий, мускулистый, агрессивный, такими были и красно-белые — более дисциплинированными, заряженными, мощными и целеустремленными. «Динамо» же в стиле Марцела Лички — фестиваль, риск и анархия. Моменты бело-голубые тоже создавали, но цельность оставалась за «Спартаком», и казалось, это принесет ему победу.

Тогда мы точно знали бы, кого назвать лучшим игроком встречи. Прекрасное дерби провел Угальде: зацепился за все мячи, собрал на себе кучу фолов, отдавал и сам угрожал воротам. И гол забил на этом кураже — после «стенки» с Карраскалем и рикошета. Удача любит настырных.

Но все же Тюкавин затмил костариканца, напомнив, за что его в минувшем сезоне признали лучшим футболистом РПЛ. Динамовец до мозга костей всегда хорош против «Спартака». Вспомнить хотя бы его первый гол в карьере — пяткой с лета. А теперь он в одиночку спас команду, продавив в штрафной двух соперников. Выдающийся гол в добавленное время стал подарком не только для всех динамовцев, но и персонально для Лички. Чех стоял на грани шестого поражения в семи матчах со «Спартаком» — это было бы совсем печально для тренера. И породило бы мощнейшую волну критики.

А ведь на последней компенсированной минуте мог еще и Гладышев забить после скидки все того же Тюкавина. И все это гости соорудили в меньшинстве — Маухуб умудрился удалиться за шесть минут, проведенных на поле, после отмашки и симуляции.

Но победа «Динамо» стала бы уже совсем феерическим завершением. Дерби и без того получилось роскошным.

Константин Тюкавин
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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