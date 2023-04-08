«Спартак» не обыграет «Динамо», «Локомотив» не победит «Зенит». Прогноз на 22-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-форвард «Динамо» Олег Терехин и юрист Александр Добровинский.

Олег Терехин — 1:1. Обе команды борются за выживание. Они не имеют права на ошибку. Кто проиграет, тот может потерять шансы на спасение, особенно это касается «Торпедо».

Александр Добровинский — 0:0. Команды борются за выживание, хотя сложно об этом говорить применительно к «Торпедо». Там уже думают о будущем сезоне в первой лиге и как быстро вернуться обратно в РПЛ.

Олег Терехин — 2:1. Это две играющие команды. В Грозном трудно выступать, к тому же «Ахмат» не участвовал на неделе в Кубке России.

Александр Добровинский — 1:1. В Грозном сложно всем и всегда. Обе команды хорошо играют, показывают классный футбол.

Олег Терехин — 2:2. Это центральный матч тура. У обеих команд сейчас есть проблемы с результатом и с игрой. Они очень захотят победить в дерби, поэтому встреча получится результативной.

Александр Добровинский — 0:1. Что бы ни происходило, я всегда буду переживать за «Динамо» и ставить на его победу.

Олег Терехин — 0:1. «Крылья» хорошо играют, но пропускают курьезные голы. Их жалко даже. Играют они действительно хорошо, создают огромное количество моментов. Они должны добиться положительного результата.

Александр Добровинский — 1:1. «Сочи» набрал ход с новым тренером. А «Крылья» показывают отличный футбол, но у них не получается побеждать.

Олег Терехин — 2:0. ЦСКА играет не ярко, но состав классный. Армейцы добьются результата. В «Химках» уволили тренера, хотя под него набирали зимой новый состав. Непонятно, что там происходит.

Александр Добровинский — 2:0. У «Химок» каждый матч не на жизнь, а на смерть. Но состав ЦСКА намного лучше, хоть игра у него не такая слаженная.

Олег Терехин — 2:0. «Краснодар» отлично играет в последнее время в атаке. А «Нижний Новгород» без побед в этом году и уже идет в зоне стыковых матчей.

Александр Добровинский — 3:0. В прошлом матче «Краснодар» разгромил «Химки» 6:0. Группа атаки создает моменты и отлично их реализует. Пока Юран не поможет нижегородцам.

Олег Терехин — 1:1. Очень интересный матч. «Локомотив» в этом году не проигрывает в РПЛ, плюс Дзюба в отличной форме и захочет забить «Зениту». А команда из Санкт-Петербурга со своим составом в каждой встрече считается фаворитом.

Александр Добровинский — 1:2. У «Локомотива» есть Дзюба, который очень захочет отомстить своей бывшей команде. Но «Зенит» выглядит по составу сильнее.

Олег Терехин — 2:1. «Оренбург» на своем стадионе практически не теряет очки. «Ростову» будет трудно на искусственном поле, а еще он сыграет после кубкового матча.

Александр Добровинский — 1:2. «Ростов» прекрасно проводит весну. Он проиграл только «Локомотиву» и борется за серебро.