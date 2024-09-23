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Сегодня, 09:00

«На Тюкавина ходит народ! Он и Глушенков — готовые игроки для европейского топ-чемпионата». Орещук о дерби

Орещук оценил игру Тюкавина в матче против «Спартака»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал справедливым результат дерби со «Спартаком» и восхитился игрой Константина Тюкавина.
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:2
Динамо

— Дерби доставило вам удовольствие? Или матч получился довольно рваным?

— Хорошая игра! Четыре забитых гола. Доволен увиденным. А я ведь еще до матча предсказывал ничью. Причем результативную.

— А счет случайно не угадали?

— Мы перед игрой с друзьями прогнозы делали. И я поставил на 2:2! Вот сейчас сидим с ними, смеемся. Я им сказал, что «Динамо» счет откроет, потом два пропустит и в итоге сравняет. Эх... Знал бы прикуп, жил бы в Сочи (Улыбается.). В принципе, был уверен, что голов будет много.

— Почему?

— Обе команды обладают впереди качественными исполнителями. А вот в обороне и «Спартак», и «Динамо» испытывают большие проблемы. Иными словами, игроки группы атаки на голову сильнее защитников. Вот и все. Тут, кстати, можно провести параллели с МЛС.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин (в&nbsp;центре) и&nbsp;главный тренер команды Марцел Личка (справа) после матча со &laquo;Спартаком&raquo;. Мускулы Станковича против фестиваля Лички. Тюкавин и Угальде — главные герои роскошного дерби

— Вот как?

— Ну да. Там деньги платят только атакующим игрокам, а защитники зарабатывают копейки. Поэтому звезд приглашают, как правило, в линию нападения. Вот и в РПЛ не так много сильных игроков обороны.

— Сегодняшний результат справедлив?

— Пожалуй, да.

— Тюкавин своим вторым голом показал, почему именно его в прошлом сезоне признали лучшим РПЛ?

— Конечно. Тюка красавец! Народ как раз и ходит смотреть на таких футболистов. У каждого поколения свои большие мастера. Сейчас в РПЛ мало нестандартных футболистов, которые выделяются и могут обыграть один в один. У нас все шаблонно. Это проблема. И если взять россиян, которые прямо сегодня могли бы уехать в европейский чемпионат из топ-5, то назову только двоих.

Автор дубля в&nbsp;дерби Константин Тюкавин.

— Тюкавин и...

— Тюкавин и Глушенков.

— А Батраков?

— Талантливый парень. Но пока рановато отправлять его в Европу. Очень интересный мальчик. Умеет брать игру на себя, нестандартно мыслит. И поэтому сразу выделяется на фоне остальных. Было бы у нас таких пацанов побольше, и чемпионат сразу стал бы веселее! Не было бы «автобусов». Не привозили бы Ожеговичей и так далее...

— Кто в «Спартаке» приглянулся сегодня своими нестандартными ходами?

— Барко. Аргентинец, конечно, поднял общий командный уровень. Добротный полузащитник. Угальде ожил при Станковиче, очень неплохой матч сегодня провел. Повторюсь, группа атаки у обеих команд приличная!

Константин Тюкавин. Дерби — огонь! «Спартак» был хорош, Маухуб чудом все не испортил, а Тюкавин сделал разницу

— Вопрос о судействе. По делу ли Маухуб получил вторую желтую карточку? Он действительно симулировал?

— Какая-то доля симуляции, наверное, была. Но контакт со стороны спартаковца тоже был. Просто людям, которые никогда не играли в футбол, тяжело разобраться в таком эпизоде.

— Что вы имеете в виду?

— Когда все происходит на скорости, любое касание может сбить с ног. Понимаете, если тебя чуть-чуть даже подтолкнут, ты уже теряешь равновесие. А наши современные арбитры сами в футбол не играли, они его смотрели с вертолета! Придумали свои правила — по ним и живут... С ними и захочешь сыграть в футбол, а они не умеют. Чертят линии, смотрят в монитор... Но нельзя было показывать динамовцу вторую желтую за такой эпизод! Возможно, Маухуб искал ногу спартаковца, но точно не симулировал. У нас же судьи любят говорить: незначительный толчок, незначительный удар. За них они «горчичники» не предъявляют. Так? А здесь — сразу санкции. Ну нельзя ломать игру! 30 тысяч пришло на стадион. С другой стороны, как это ни парадоксально, «Динамо» теперь должно сказать спасибо Иванову.

Марцел Личка и Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Преобразилось, оставшись в меньшинстве?

— Да. Начало играть по-другому, сравняло счет. Значит, болельщики «Спартака» теперь должны быть недовольны решением Иванова (Смеется.). А поклонники бело-голубых могут теперь сказать рефери: «Спасибо, что вы так разбираетесь в футболе».

— Как вам новичок бело-голубых Артур? Произвел какое-то впечатление?

— Пока никакого.

— Выпадает?

— Не могу так сейчас сказать. Ему еще нужно время.

— От Карраскаля и Бителло ждали большего?

— Когда только Карраскаля подписали, я говорил, что он мне не очень нравится. Сейчас же поменял свое мнение. И Карраскаль, и Бителло — светлые пятна в составе «Динамо». Личка нашел к ним подход. Вся игра идет через них. Да, не всегда все получается. Например, сегодня Карраскаль многое делал невпопад. Хотя к его самоотдаче нет никаких вопросов. Вышел с горящими глазами. Вот он и Бителло как раз те исполнители, которые не играют по шаблонам.

Константин Тюкавин
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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