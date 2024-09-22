Триллер тура.

Давайте честно: у этого дерби изначально не было шансов на то, чтобы пройти скучно, без голов и зашкаливающего количества атак. Но реальность все равно превзошла ожидания.

Марцел Личка уже настрадался из-за отсутствия разрушителей в центре поля (Чавес и Лаксальт по-прежнему недоступны) и в матче с «Ахматом» убедился, чем это грозит. Но к «Спартаку» не стал изобретать антикризисное решение и снова выставил тройку Фомин — Бителло — Карраскаль.

Из других сюрпризов — появление Маричаля на левом фланге обороны, а также возвращение в старт Нгамале — сразу после восстановления от травмы.

План Деяна Станковича читался так же, как состав «Спартака» (в который после дисквалификации вернулся Зобнин). Никакого низкого блока у соперника, распахнутый центр и минимальная плотность в финальной трети — идеальные условия для команды серба. И возможность выкрутить до предела атакующий потенциал. Даже если все с самого начала пошло не так.

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Нужно отметить старт в исполнении «Динамо»: могли пропустить в первой же атаке, но выстояли и выжали максимум из контрвыпада. Бителло разогнал атаку передачей на Нгамале, тот не затормозил атаку, хотя обработал мяч не в темп, а Тюкавин безупречно ее завершил — второй тур подряд.

Проблема Лички в том, что 1:0 на 3-й минуте для его команды — это вообще не преимущество, учитывая, сколько она пропускает в последних матчах. В «Спартаке» это отлично понимали, поэтому не стали ничего менять, а спокойно провели пару классических подходов и уже к середине тайма вели в счете. Причем по делу.

Показательно, что Угальде вообще не понадобился никто из партнеров, чтобы отыграться в «стенку» (помог Карраскаль) и сравнять. Медина тоже сработал очень качественно на очень ограниченном пространстве: доработал сложный эпизод до конца, прострелил и заработал пенальти для Барко.

«Динамо» терпело, играя в крайне непривычный для себя футбол: без владения, под высоким прессингом и ставкой на быстрые контратаки. Опять же, все это было ожидаемо, но при такой модели важна реализация. А с этим возникали проблемы — моменты-то были. Например, покати Артур на Тюкавина, и к перерыву «Спартак» не факт, что вел бы в счете. Конечно, он в первом тайме выглядел лучше и более структурно, но оставлял сопернику неплохие шансы. Которыми «Динамо» не пользовалось.

Ключевой вопрос второго тайма — сколько еще выдержит команда Станковича в таком темпе? Стартовые 45 минут дались очень непросто, но, даже ведя в счете, хозяева продолжали душить «Динамо» на каждом участке поля. Хоть и не так интенсивно, как до перерыва.

Личка попытался встряхнуть игру свежими Кутицким и Маухубом. Но стало только хуже: марокканец вышел настолько заряженным, что схватил две желтые карточки за три минуты. Возможно, вторую можно было и не показывать, но, во-первых, основания точно были: форвард «рисовал» фол в штрафной. Во-вторых, первоочередно вопросы нужно задавать игроку, а не арбитру. Маухуб выходил переворачивать игру, но удалился через три минуты — за недовольство решением судьи и симуляцию.

Казалось, концовка испорчена: «Динамо» и в равных составах выглядело хуже. Но в меньшинстве неожиданно взбодрилось — и исполнило трюк «Спартака» из матча с «Рубином»! То, что сотворил Тюкавин в голевой атаке, достойно громких и продолжительных аплодисментов: обработка мяча, ювелирный дриблинг вместо скидки под удар и хладнокровное завершение. В 22 года это уже не вундеркинд, подающий надежды, а готовый топ-форвард — который на старте сезона жертвует результативностью ради игры на команду, а в больших матчах в одиночку делает разницу и вытаскивает «Динамо» в безнадежной ситуации.

Обидно ли «Спартаку»? Конечно. Повезло ли, что Гладышев простил в самой концовке? Естественно, да!

Команда Станковича была хороша, но дерби нужно играть до конца — как бы удачно все ни складывалось на поле.

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