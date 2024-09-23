День Тюкавина и Батракова! Форвард спасает «Динамо», тинейджер из «Локо» уже делит лидерство в гонке снайперов

Как же быстро все меняется в футболе. 7 апреля этого года состоялось предыдущее дерби «Спартака» с «Динамо» в РПЛ. Главным тренером красно-белых еще трудился Гильермо Абаскаль, который к тому времени уже ничего, кроме раздражения, не вызывал, и это была последняя его значимая победа во главе команды — волевая, 2:1.
А дубль в последней четверти игры при счете 0:1 сделал Александр Соболев. Голов после того матча он за «Спартак», по-моему, больше не забивал.
Прошло почти полгода. Соболев — в «Зените», свой среди чужих, чужой среди своих. Спартаковские болельщики адресовали ему злобный баннер даже во время празднования десятилетия стадиона, а зенитовские — жесточайшие заряды на Кубке. И я не уверен, что он со всем этим на поле справится так, как это в свое время удалось Артему Дзюбе.
Абаскаля уже успели уволить не только из «Спартака», но и из «Гранады». С одной стороны, хочется съязвить, что в Испании в нем разобрались быстрее, чем в России. С другой, давайте будем объективны: первую половину первого сезона он в Москве работал хорошо. Но ему дали в клубе слишком много власти, и на фоне личностной незрелости весной он «поплыл». И к базовым настройкам уже не вернулся.
С третьей, такая вот отставка из «Гранады» мне непонятна. Вы же его назначили — значит, беседовали с ним, анализировали, что у него было в том же «Спартаке». Что это за глупость — увольнять тренера сразу, едва утвердив? Пусть даже у него с первого тура не пошло.
Да, случилась дурацкая, хотя и претендовавшая, видимо, на остроумие, фраза про то, что «иногда надо съесть говна, чтобы узнать вкус ветчины». Может, и это повлияло — руководители покрутили пальцем у виска, и до ветчины дело так и не дошло. А может, Гильермо в своем позднеспартаковском стиле начал вести себя и с игроками, и с руководством. Но не мог же он за такое короткое время довести всех!
Чтобы тебе прощали тяжелый характер, надо в тренерском творчестве быть Константином Бесковым. А Гильермо пока до этого далеко. И «Гранадой», судя по всему, тоже управляют люди не с терпением Николая Старостина.
И вот Абаскаль — снова в Москве, снова на матче «Спартак» — «Динамо». Только теперь — в роли зрителя. И смотрит на то, как болельщики красно-белых влюблены уже в нового тренера — так же, как были влюблены два года назад в него.
Очень хочется, чтобы у Деяна Станковича в «Спартаке» получилась совсем по-другому. И чтобы он закрывал лицо руками только в такие моменты, когда его игрок идет исполнять пенальти, как в случае с Эсекьелем Барко в дерби «Динамо».
Футбол в первом тайме дерби вызывал наслаждение. Уже к 17-й минуте на табло значились цифры 2:1, а ведь за это время еще и Роман Зобнин на первой минуте после паса Хесуса Медины пробил в сетку сбоку, и Константин Тюкавин с Артуром Гомесом друг другу должны были отдавать голевые пасы, но сделали это слишком сильно. Скорости — сумасшедшие, обе команды хотели играть — и играли — в атаку, «Спартак» яростно прессинговал. И это у него продлится большую часть матча.
Очень забавным выглядело ворчание некоторых болельщиков, что игра, мол, слишком открытая. Есть категория людей, которые недовольны всегда и всем: при 0:0 и отсутствии моментов — унынием на поле, при 2:1 к 17-й минуте — непрекращающейся остротой. Неизвестно, что способно вызвать у этих записных пессимистов удовлетворение и радость. По мне, ни малейшего повода обвинять себя в дворовом футболе команды не вызывали. Просто обе хотели забивать и выигрывать, а не удерживать свои ворота на замке и не уступать.
Отличные голы забили снайперы обеих команд — Тюкавин и Манфред Угадьде, которые были лучшими у команд. Экс-форвард «Рубина» Игорь Портнягин в студии в перерыве сказал, что его коллега по амплуа Тюкавин перехитрил Александра Максименко, показывая, что хочет бить в ближний угол, но в последний момент вывернув стопу и ударив в дальний. Мяч действительно попал под опорную ногу вратарю красно-белых, но сам Константин после матча признался, что метил не совсем туда, куда попал. Тем не менее это был классный, породистый гол со своевременным открыванием — Тюкавин начал рывок в штрафную, еще когда Бителло делал передачу на Нгамале. И камерунец, развернувшись, уже отправил мяч на ход в штрафную освободившемуся от соперников нападающему. У лучшего игрока прошлого чемпионата в начале сезона с результативностью не шло, но он исправно работал на команду, и такое неэгоистичное отношение к футболу не могло не сказаться — в важнейшем матче Константин в итоге сыграл главную роль.
А как прекрасно выглядел спартаковский костариканец, который не только забил, но и был задействован вообще во всех игровых эпизодах на чужой половине поля, выгрызал все единоборства, собирал на себе кучу фолов! Комбинационная игра в мелкий и средний пас, которую практикует «Спартак» при Станковиче, идеально подходит Угальде, которого при Абаскале использовали на куче разных позиций — вингера, под Соболевым, одним из двух форвардов. А он должен действовать на острие, что сейчас из матча в матч и доказывает, быстро став одним из любимцев красно-белой публики.
В голевом эпизоде он продрался с мячом сквозь двух полузащитников — вяловато ему сопротивлявшихся Хорхе Карраскаля и Бителло, а прямо из-под ноги Роберто Фернандеса (по мне, самого слабого звена в обороне бело-голубых) успел нанести разящий удар «шведкой». Чуть-чуть — изменения направления движения там не было — форварду помог и рикошет. Решение бить именно так не напрашивалось, но оказалось абсолютно правильным.
У Угальде уже шесть голов в чемпионате. А теперь вспомним, как долго форвард не мог отличиться за «Спартак», как его критиковали и вспоминали крупную сумму трансфера. Теперь же представить красно-белых без него невозможно.
Терпи, болельщик! Умей ждать! Бывает, конечно, что футболист так и не раскрывается. Но тут взяли классного игрока, он адаптировался, пришли тренер — Станкович и партнер — Барко, которые помогли ему проявить себя. Помог, как выяснилось, и уход Соболева. То есть сложилась целая сумма факторов, которая позволила произойти тому, что мы видим.
Схожая история, кстати, случилась и с Матео Кассьеррой в «Зените», провалившим первый сезон, а во втором ставшим лучшим снайпером РПЛ. Колумбийцу, правда, в отличие от костариканца, смены тренера в клубе не потребовалось.
Чем дальше шел первый тайм, тем сильнее выглядел «Спартак», тогда как «Динамо», напротив, затухало. Явно сказывалось отсутствие Лаксальта (и в какой-то мере Чавеса) — тормозить спартаковские атаки в центре поля было некому. Даниил Фомин проводил не лучший свой матч, а Бителло и Карраскаль — все же игроки другого функционала. Без уругвайца и мексиканца в основе динамовцев нет мастеров, у которых отбор — одно из главных игровых качеств.
Пенальти, с которого Барко вывел «Спартак» вперед, был стопроцентным. Эли Даса задрал руку в подкате, и эта рука расширяла площадь тела. Отмечу в этом эпизоде Медину, который доработал эпизод до конца и успел подать с лицевой линии, когда многим уже казалось, что мяч точно выйдет за пределы поля. Хесус вообще смотрится в сезоне прилично, он — один из тех, кто при Станковиче объективно прибавляет. Помимо него и Угальде, к этой категории можно уверенно отнести и Наиля Умярова, у которого случаются и неудачи вроде предыдущего матча в Махачкале, но в целом он действует в разы полезнее, чем при Абаскале. С «Динамо» полузащитник снова играл хорошо.
Пенальти на Срджане Бабиче, по мне, не было — Сергей Иванов правильно дал продолжить игру. Андрей Лунев сыграл кулаком в мяч, и он был в своем вратарском праве. Да, одновременно засадил и в лицо сербу, но это — совершенно игровой эпизод. И никто из спартаковцев с вердиктом рефери не спорил. Это футбол. Зато шок вызвало другое, уже гораздо более позднее решение Иванова — перед последней четвертью встречи, когда уже сформировалось четкое ощущение, что второй тайм намного более труден для просмотра и бессодержателен, чем первый.
Эль Мехди Маухуб провел на поле всего шесть минут — на 68-й вышел на замену, на 71-й получил первую желтую карточку за недисциплинированное поведение, на 74-й — вторую за симуляцию. По мне, после легкого толчка Руслана Литвинова (фола у спартаковца также не просматривалось), динамовский марокканец просто упал без явных претензий на пенальти в ворота Максименко. Никакого очевидного «нырка» на желтую карточку, тем более — вторую, в этом эпизоде не было. Не считаю правильным удалять за такое с поля.
Но дальше игра развернулась в совершенно неожиданном ключе, и один из болельщиков в комментариях заметил: «Спартак» уже второй раз в этом сезоне провалил 15 минут после того, как оказывался в большинстве и вел игру — так было сначала в гостевом матче с «Зенитом», где только в концовке красно-белые выправили ситуацию, а теперь — дома с «Динамо». Поклонник красно-белых справедливо заметил, что вместо «инстинкта убийцы» у спартаковцев в такой момент проснулось вальяжное «игра сделана».
Нельзя с ним не согласиться, а добавить можно то, что у «Спартака» совсем не сработали замены. Если у Кристофера Мартинса хотя бы периодически что-то получалось, то Антон Зиньковский вышел совершенно провально, а Даниил Денисов стал соучастником второго гола Тюкавина. Гола, который точно не родился из воздуха. То, что происходило на поле предыдущие минут десять, к такому исходу подводило. Уважение вызвала и реакция «Динамо» на удаление — бело-голубые не сложили лапки, а наоборот, по-спортивному разозлились.
В решающем эпизоде Тюкавин был великолепен — выражаясь языком Юрия Розанова, «вот форвард, вот настоящий форвард!». Принимая мяч, поставил корпус, не подпустил защитника, финтом (пяткой, при таком-то скоплении игроков) улучшил себе позицию, четко пробил мимо вратаря. Хотя пассивность сопротивления Денисова удивила. Понятно, что правый защитник «Спартака» боялся сфолить, но в итоге на линии собственной вратарской просто смотрел футбол.
Нельзя не отметить игровой интеллект Тюкавина. После матча он сообщил подробность, в какие редко вдаются футболисты в интервью, объяснив, что намеренно «выбрал» в соперники по эпизоду Денисова, который не лучшим образом действует в обороне. Мог ведь и оказаться против Литвинова, и там пришлось бы сложнее. Но при диагонали от Фабиана Бальбуэны «отклеился» от Руслана и оказался ближе к Даниилу — а дальше вы все видели сами.
Отмечу еще Бальбуэну, который, восстановившись после травмы и выйдя на замену, до того успел разогнать еще одну классную атаку, когда после удара того же Тюкавина мяч задел перекладину. Вот так надо выходить со скамейки, а не как Зиньковский, Денисов и Маухуб! Более того, еще и Ярослав Гладышев в конце добавленного времени после паса Тюкавина мог забить третий мяч — Максименко вытащил. Вот такая неожиданная получилась концовка в спартаковском большинстве. Дерби удалось на сто процентов, а второй гол динамовцев в определенной степени снял давление с Марцела Лички, который до того проиграл «Спартаку» во главе «Динамо» пять матчей из шести.
Второй дубль в РПЛ сделал Алексей Батраков. Как бы кто ни говорил о слабости нижегородцев, позволивших 19-летнему плеймейкеру и бомбардиру в одном лице забить головой, — здорово, что такой молодой игрок способен оформлять результативные действия в каждом матче и решать исходы встреч. Ведь к моменту, когда блондин забил первый из двух своих мячей, счет на табло был — 1:1. Да, «Локомотив» весь матч владел огромным преимуществом, но первая половина второго тайма стала самым неубедительным отрезком для гостей. И этот гол в такой момент забить было не так просто, и он оказался им чрезвычайно нужен. Более того, еще и голевая передача у Батракова должна была родиться, но после его идеального паса назад с лицевой линии Дмитрий Баринов самую малость промахнулся.
Действительно, при первом мяче Батракову изрядно подсобил вратарь нижегородцев Никита Медведев, а при втором хозяева откровенно зевнули его появление на дальнем углу вратарской после фирменного дальнего аута Ильи Самошникова. Но насколько все-таки важно выполнять установку тренера, даже когда уже устал, — а то, что Алексей должен был замыкать при ауте дальний угол вратарской, явно не импровизация.
К этому времени Батраков уже перешел на позицию одного из опорников — после замены Артема Карпукаса на более атакующего игрока Владислава Сарвели. Но ни это, ни забитый недавно гол не заставили юного футболиста сосредоточиться на обороне — и, вначале отправив в сетку ворот Медведева первый мяч, он же затем фактически убил интригу. А заодно сравнялся с Максимом Глушенковым в гонке снайперов чемпионата — по семь голов, здорово укрепив первое место по «гол плюс пас» — у него теперь 12 очков, тогда как у ближайшего преследователя, Вендела, — девять.
И мне сразу вспомнилось, как Алексей Миранчук сказал мне на днях в Атланте, что Батраков может стать сильнее него. Дай Бог. Но для этого ему нужно пройти еще очень, очень долгий путь. И преодолеть множество соблазнов, которые обязательно появляются на пути любого получившего первый серьезный контракт футболиста. Тем более — в Москве.
В следующую субботу, 28 сентября, в 16.30 в Черкизове сыграют «Локомотив» и «Спартак», а в 19.30 на «Арене Краснодар» — «быки» и «Зенит». Какой нас ждет день! Жаль, что такие матчи лига не раскидала на весь уик-энд, на два выходных — чтобы посмаковать каждую из игр, как отдельные блюда, а не получить их разом в банкетном варианте.