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Сегодня, 12:30

Рубка Станковича и Лички — ярчайшая вывеска РПЛ. Чех мечтает исправить плохую статистику со «Спартаком»

«Спартак» сыграет с «Динамо» 22 сентября
Максим Никитин
Корреспондент
Марцел Личка и Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В «Динамо» у Марцела против красно-белых — одна победа и пять поражений.
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Общая история борьбы Марцела Лички со «Спартаком» достойна отдельного осмысления, потому что за восемь таких матчей во главе «Динамо» и «Оренбурга» Марцел победил только дважды, а в чемпионате — вообще один раз. И это случилось в Оренбурге, на стадионе «Газовик» в марте 2023-го. На тренерском посту бело-голубых Личка в РПЛ красно-белых пока так и не осилил. Более того, не набрал за две игры ни одного очка. А всего в шести матчах — пять поражений.

И есть в этом сюжете даже что-то кармическое. Ведь в прошлом чемпионате чех должен был «Спартак» обыгрывать, но Игорь Лещук и Александр Соболев справедливую победу «Динамо» украли. И немного продлили мучения Гильермо Абаскаля.

На самом деле объяснение таким результатам есть и вполне логическое. Красно-белые долгое время — одна из лучших контратакующих команд чемпионата: так было при Абаскале, Слишковиче и сейчас при Станковиче. Личка — адепт радикальной атаки, что автоматически делает его построения удобными для команд вроде «Спартака»: высокая линия обороны, большие пространства за спинами защитников — отличная почва для острых контратак.

Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Очевидно, это понимает и сам Личка, поэтому он должен игру под соперника как-то подстроить. Ведь спартаковцы ужасно чувствуют себя против качественного низкого блока. Самые сложные матчи этого сезона красно-белые сыграли с «Оренбургом», «Рубином» и дважды с «Динамо» Махачкала. И в этих четырех встречах одержали только одну победу и трижды проиграли.

Эсекьель Барко и&nbsp;Кирилл Зинович. «Динамо» получит удобный сценарий со «Спартаком». Кто из конкурентов выдержит темп чемпиона?

Но у главного тренера «Динамо» есть проблема. Ходит информация, что на поле не появятся Чавес и Лаксальт. И если мексиканца заменить можно, то уругваец — безальтернативно лучший разрушитель в центре поля. Вообще перемещение Диего в центр поля — пока главный тренерский ход Лички в «Динамо»: Лаксальт не выдавал гигантское качество на фланге, зато делает разницу в опорной зоне, балансируя футбол команды.

Скорее всего, его позицию займет Фомин, который забил нереальный гол в кубковом матче Махачкале, но Даниил вряд ли будет настолько же хорош в отборе, хотя добавит конструктива и игрового интеллекта. В этом смысле остальные возможные потери «Динамо» ключевого значения не имеют. Про Чавеса я уже говорил, а Нгамале и Грулева заменить можно. Впрочем, по Лаксальту пока ничего не ясно. Насколько я понимаю, шанс появиться на поле у него есть.

Эсекьель Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

У «Спартака» с составом проблем совершенно нет. Повреждение у Виллиана Жозе и травма у Никиты Чернова. Даниил Денисов должен к игре в общую группу вернуться. Выбор у Деяна Станковича будет максимальный.

Но у меня есть вопрос по состоянию Эсекьеля Барко. Аргентинец — главный игрок «Спартака» на старте сезона и лучший трансфер «Спартака» за долгое время. Но матч с «Динамо» Махачкала породил сомнения по поводу его физического состояния. Показалось, что Эсекьель не был настолько активен, а еще он провел свой худший матч за «Спартак» по статистике: 0 ударов в створ и 0 созданных голевых моментов — результат красноречивый. Неужели Барко после яркого старта провалился в небольшой кризис?

Посмотрим, что будет в итоге. Появится ли на поле Лаксальт, и сколько креатива выдаст Барко. Мне бы хотелось, чтобы эта парочка схлестнулась в опорной зоне «Динамо» и выяснила, кто сейчас сильнее.

Джон Кордоба, Томаш Амарал, Данил Глебов. Амаралу не нужны Глушенков, Кордоба и Глебов. Он строит стерильный «Спартак» — и это путь в никуда

Но еще важнее — тренерские разборки. Деян Станкович и Марцел Личка стараются мяч контролировать в каждом матче. Но «Динамо» такое стремление в играх со «Спартаком» очень часто губит. Так что в этой игре будет важнее? Стиль или результат?

В прошлом чемпионате бело-голубые попытались включить непривычно утилитарный стиль в последнем туре. И проиграли матч «Краснодару», а вместе с ним — золотые медали чемпионата России.

Посмотрим, что решат тренеры сегодня. Рубка Станковича и Лички для РПЛ — ярчайшая вывеска.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка

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