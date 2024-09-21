«Динамо» получит удобный сценарий со «Спартаком». Кто из конкурентов выдержит темп чемпиона?

Превью 9-го тура РПЛ.

Любопытные эксперименты Семака

На бумаге во встрече «Зенита» и «Факела» все понятно заранее. С одной стороны — чемпион страны, идущий в чемпионате без поражений с общим счетом 19:1. С другой — команда с предпоследнего места, забившая меньше всех (всего три гола за восемь матчей). Какая тут интрига?

Вполне вероятно, что для «Зенита» встреча и правда не принесет сложных для решения задач, все-таки слишком велика разница в весовых категориях, да и матч домашний. Но за игрой сине-бело-голубых в последнее время интересно смотреть с точки зрения тактики. Семак проявляет себя как экспериментатор. После травмы Глушенкова он ищет нестандартные ходы. Один из них — атакующая тройка в лице Кассьерры, Соболева и Лусиано. Это три центрфорварда, которые привыкли играть на острие, но тренер нашел некоторым новое применение.

Соболев используется как наконечник, тут ничего нового, а вот латиноамериканцы удивляют своими ролями. Кассьерра теперь играет в зоне левого полуфланга, где участвует в комбинациях и имеет возможность выигрывать больше единоборств против крайнего, а не центрального защитника. Гонду же хорош в роли завершителя, который включается в штрафную (чаще всего на дальнюю штангу) и замыкает. Посмотрим, будет ли Семак продолжать эксперимент, но пока очки он стабильно приносит.

Что касается «Факела», то ему пора отталкиваться ото дна. Нули с «Пари НН» в прошлом туре показали, что с обороной у команды все не так плохо. Но есть нюанс — после возвращения Пятибратова воронежцы за месяц дважды крупно уступили более сильному сопернику — «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (1:4). Как собираются сдерживать «Зенит» в гостях — пока загадка.

Мирлинд Даку и Виллиан Роша. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» и ЦСКА — кто быстрее нащупает стабильность?

Диагноз, объединяющий в этом сезоне и «Рубин», и ЦСКА, — нестабильность. Да и находятся команды в турнирной таблице рядышком (8-е и 6-е места), разделяет их всего два очка. Но оттого каждый матч казанцев и армейцев смотреть интереснее.

Результаты «Рубина» очень сильно зависят от Даку. В шести первых турах Мирлинд выбил 5+2 по «гол плюс пас». Не всегда это было залогом успеха, но 10 очков его команда набрала. В последних двух турах албанец молчит, и «Рубин» терпит поражения. И если 0:1 от «Спартака» в Москве совсем не зазорны, то домашние 0:2 от валящихся в этом сезоне «Крыльев Советов» — это уже повод говорить о проблемах. В общем, для команды Рахимова матч с ЦСКА — отличный способ вернуть уверенность в себе и реабилитироваться в глазах болельщиков.

Только вот сделать это будет трудно. Красно-синие при Николиче проходят период перестройки — только приехал Гуарирапа, не жжет, как раньше, Файзуллаев, с переменным успехом интегрируется Жемалетдинов. ЦСКА в этом сезоне в РПЛ проиграл все три топ-матча («Краснодару», «Локомотиву» и «Зениту»), но с аутсайдерами и середняками очки набирает стабильно. В хорошей форме Круговой, здорово помогают стандарты. В Казани нас, пожалуй, будет ждать равная игра. А победит тот, кто лучше использует свои моменты и у кого в нужную минуту проявят себя лидеры.

Марцел Личка и Деян Станкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дуэль испанских аутсайдеров

Вывеска «Химки» — «Оренбург» не самая привлекательная, но в этом матче точно будет много интересного. Во-первых, команды находятся совсем рядом в турнирной таблице: «Оренбург» на 13-м месте, «Химки» — на 14-м. У обеих по шесть очков, и коллектив Деограсии находится выше только за счет дополнительных показателей. Во-вторых, обе занимают зону стыков, и вырваться из нее — преодоление психологического рубежа. В-третьих, и те и другие мучаются от безвыигрышной серии внутри чемпионата (семь матчей у «Оренбурга» и пять у «Химок»). Да и пропустили они больше всех в лиге.

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов недавно признавался, что в обороне у команды «сквозит» и проблему должен решить подписанный на флажке Джикия. Может, увидим дебют Георгия за подмосковную команду? Будет любопытно оценить его форму.

Но особенно принципиальным матч станет для тренеров. На неделе тот же Садыгов опровергал информацию об увольнении Франка Артиги. А фанаты «Оренбурга» и вовсе создали петицию с требованием отправить в отставку Давида Деограсию. Обоим испанцам нужно цепляться за каждую возможность заработать очко. И делать это срочно.

Франк Артига. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ждем нового зрелища от Станковича и Лички

Московское дерби станет центральным матчем 9-го тура, и прогнозы тут делать абсолютно бессмысленно. У каждой стороны ведь найдутся свои аргументы.

Болельщики «Спартака» могут упирать на историю личных встреч — в последних 10 очных матчах «Динамо» одержало над красно-белыми всего две победы. Да, команда Лички устроила разгром (3:0) в FONBET Кубке России в октябре прошлого года, но с того момента — одна ничья и три поражения. Успели проиграть и в этом сезоне — в Кубке.

«Спартак» в целом производит приятное впечатление, Станковича хвалят, видны структура игры и прогресс отдельных игроков. Но пока Деян не может сделать главное — поставить набор очков на поток. С начала августа спартаковцы в чемпионате чередуют победы и ничьи. Матчи, как с махачкалинским «Динамо», надо уметь забирать. И пока «Спартак» при всех своих плюсах не умеет этого делать.

В пользу «Динамо» может сыграть комфортный сценарий встречи. «Спартак» больше всех в чемпионате владеет мячом (64,5 процента времени, отрыв большущий), «Динамо» же по этому показателю восьмое (51 процент), что не мешает ему быть лучшим в лиге по числу ударов и созданных моментов. То есть бело-голубые прекрасно чувствуют себя в контратаках. «Спартак» точно будет больше владеть мячом дома и стараться контролировать игру. Тем лучше для гостей, у которых будет пространство для контрвыпадов.

Но все это лишь прикидки, как получится на деле — посмотрим. Одно можно сказать точно — скуку в этом матче мы поймаем вряд ли.

Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локо» и важность уверенности в себе

Производимое «Локомотивом» впечатление в этом сезоне похоже на американские горки. В том смысле, что пик восторга может мгновенно смениться неприятным ощущением внизу живота от резкого падения. Команду Галактионова уже успели расхвалить за яркую атакующую игру (забили 19, лидируют вместе с «Зенитом»), взрывает мозг своей зрелостью и мастерством молодой Батраков, про Дзюбу и Миранчука уже давно забыли.

Но, несмотря на 18 очков в восьми матчах, запаса прочности у красно-зеленых не видно. Слишком уж смачными получаются провалы. Поражения 1:3 от «Динамо» и недавние домашние 0:3 от «Краснодара» напоминают, что «Локо» еще весьма сырой проект, который может валиться на ровном месте. Да и в целом железнодорожники набирают очки со скрипом — лишь трижды победили с разницей в два и более мяча.

С другой стороны, необходимые баллы все же набираются, и команда здорово научилась это делать с соперниками уровня «Пари НН». Нижегородцы в этом сезоне пока безлики. Не сказать, что прямо проваливают сезон, но и похвалить их особо не за что. «Локомотиву» придется вскрывать насыщенную линию обороны, но пробоин команда Илича в этом сезоне наполучала уже много. И Батраков наверняка найдет пару щелочек, чтобы сделать результат. Почувствовать уверенность в своих силах железнодорожникам необходимо именно сейчас.

Использованы данные РУСТАТ.