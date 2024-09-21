«Спартак» проиграет «Динамо», а «Зенит» разгромит «Факел». Прогнозы на 9-й тур РПЛ

Дьяков и Мигицко дали прогнозы на матчи 9-го тура РПЛ

Конкурс прогнозистов продолжают бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков и актер Сергей Мигицко.

Виталий Дьяков — 1:1. «Акрон» непростой соперник для всех команд в РПЛ. Несмотря на хорошую форму «Краснодара», поставлю на ничью.

Сергей Мигицко — 1:1. «Акрон» одержал разгромную победу над «Химками», команда хорошо играет. «Краснодар» идет на втором месте, очень мало пропускает и ни разу не проиграл в РПЛ.

Виталий Дьяков — 4:0. «Зенит» явный фаворит. У него сильнейший состав, поэтому ставлю на разгром.

Сергей Мигицко — 3:0. Главный вопрос, сколько забьет «Зенит» в этом матче.

Виталий Дьяков — 1:1. «Рубин» — цепкая и крепкая команда. Не верю, что ЦСКА с хорошим тренером Николичем одержит победу.

Сергей Мигицко — 0:1. У ЦСКА качественный футбол, он хорошо играет с командами, которые ниже его в турнирной таблице.

Виталий Дьяков — 1:2. Матч за шесть очков, очень важный для тех и других. Поставлю на победу опытного и сыгранного «Оренбурга».

Сергей Мигицко — 1:0. Обе команды проиграли в своих последних матчах в РПЛ. Встречаются равные соперники, но поставлю на победу «Химок».

Виталий Дьяков — 1:2. Непредсказуемый матч. Нас точно ждет результативная игра, поставлю на победу «Динамо».

Сергей Мигицко — 1:0. Мне нравится сегодняшнее «Динамо», очень интересная команда. Но поставлю на «Спартак», который долгое время идет без поражений.

Виталий Дьяков — 2:0. «Ростов» — фаворит встречи. Считаю, что он должен спокойно и уверенно обыгрывать «Динамо».

Сергей Мигицко — 2:0. После поражения от «Краснодара» Валерий Карпин проведет серьезный анализ. Поставлю на сухую победу ростовчан.

Виталий Дьяков — 1:2. У «Локомотива» молодая и классная команда, но «Пари НН» будет до последнего бороться за очки.

Сергей Мигицко — 0:2. У «Локомотива» хорошая и молодая группа атаки, благодаря чему он много забивает. Он и победит.

Виталий Дьяков — 1:0. Пришел новый тренер, результаты команды при Ташуеве должны улучшиться. Поставлю на победу хозяев.

Сергей Мигицко — 1:0. «Крылья» хорошо играют. Но «Ахмату» очень нужны очки, он находится на последнем месте. Нужно спасать ситуацию.