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Сегодня, 00:00

«Спартак» проиграет «Динамо», а «Зенит» разгромит «Факел». Прогнозы на 9-й тур РПЛ

Дьяков и Мигицко дали прогнозы на матчи 9-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Срджан Бабич («Спартак») и Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Конкурс прогнозистов продолжают бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков и актер Сергей Мигицко.

«Акрон» — «Краснодар»

Виталий Дьяков — 1:1. «Акрон» непростой соперник для всех команд в РПЛ. Несмотря на хорошую форму «Краснодара», поставлю на ничью.

Сергей Мигицко — 1:1. «Акрон» одержал разгромную победу над «Химками», команда хорошо играет. «Краснодар» идет на втором месте, очень мало пропускает и ни разу не проиграл в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Краснодар

«Зенит» — «Факел»

Виталий Дьяков — 4:0. «Зенит» явный фаворит. У него сильнейший состав, поэтому ставлю на разгром.

Сергей Мигицко — 3:0. Главный вопрос, сколько забьет «Зенит» в этом матче.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

«Рубин» — ЦСКА

Виталий Дьяков — 1:1. «Рубин» — цепкая и крепкая команда. Не верю, что ЦСКА с хорошим тренером Николичем одержит победу.

Сергей Мигицко — 0:1. У ЦСКА качественный футбол, он хорошо играет с командами, которые ниже его в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
ЦСКА

«Химки» — «Оренбург»

Виталий Дьяков — 1:2. Матч за шесть очков, очень важный для тех и других. Поставлю на победу опытного и сыгранного «Оренбурга».

Сергей Мигицко — 1:0. Обе команды проиграли в своих последних матчах в РПЛ. Встречаются равные соперники, но поставлю на победу «Химок».

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 14:15. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург

«Спартак» — «Динамо»

Виталий Дьяков — 1:2. Непредсказуемый матч. Нас точно ждет результативная игра, поставлю на победу «Динамо».

Сергей Мигицко — 1:0. Мне нравится сегодняшнее «Динамо», очень интересная команда. Но поставлю на «Спартак», который долгое время идет без поражений.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

«Ростов» — «Динамо» Мх

Виталий Дьяков — 2:0. «Ростов» — фаворит встречи. Считаю, что он должен спокойно и уверенно обыгрывать «Динамо».

Сергей Мигицко — 2:0. После поражения от «Краснодара» Валерий Карпин проведет серьезный анализ. Поставлю на сухую победу ростовчан.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо Мх

«Пари НН» — «Локомотив»

Виталий Дьяков — 1:2. У «Локомотива» молодая и классная команда, но «Пари НН» будет до последнего бороться за очки.

Сергей Мигицко — 0:2. У «Локомотива» хорошая и молодая группа атаки, благодаря чему он много забивает. Он и победит.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Локомотив

«Ахмат» — «Крылья Советов»

Виталий Дьяков — 1:0. Пришел новый тренер, результаты команды при Ташуеве должны улучшиться. Поставлю на победу хозяев.

Сергей Мигицко — 1:0. «Крылья» хорошо играют. Но «Ахмату» очень нужны очки, он находится на последнем месте. Нужно спасать ситуацию.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
23 сент, 18:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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