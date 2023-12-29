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Сегодня, 15:30

«Спартак» — дело молодых. Идея понятна, результат — нет. Мнение Егорова

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
Томаш Амарал и Гильермо Абаскаль
Томаш Амарал и Гильермо Абаскаль.
Фото «СЭ»
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Колумнист «СЭ» — о назначении нового спортивного директора Томаша Амарала.

Новый год «Спартак» начнет с новым спортивным директором — 32-летним Томашем Амаралом из Португалии. Решение это интересное хотя бы потому, что мы — ну хорошо, лично я — начинаем улавливать идею. Попробуем ее сформулировать через вопросы самим себе.

Кто сейчас генеральный директор? 46-летний Олег Малышев, который за 18 лет карьеры в российских отделениях крупнейших консалтинговых компаний мира дошел до топ-менеджмента. Прогрессивный, но уже опытный управленец, Малышев был связан с нашим футболом, но не напрямую: исследовал, участвовал в разработке стратегий развития РПЛ.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев
Олег Малышев.
Фото Никита Успенский, ФК «Спартак»

Кто стал спортивным директором? Томаш Амарал. В 19-летнем возрасте устроился помощником тренера клуба низшего дивизиона Португалии, работал в детских командах средних клубов примеры, попал в скаутский отдел и за 10 лет, пройдя путь от самых низов, сделал умопомрачительную карьеру, поработав в Испании и став главным скаутом «Бенфики» — мирового лидера по трансферному балансу, если сравнивать затраты на покупки и прибыль от продаж.

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Кто все еще главный тренер? Гильермо Абаскаль, который прошел академии «Барсы» и «Севильи», заканчивает с футболом и целенаправленно учится на тренера, после чего получает приглашение от академии родного клуба. За 13 лет где-то благодаря трудолюбию, где-то благодаря удаче и увольнениям тренеров, помощником которых он был, Абаскаль в юном для этой профессии возрасте доходит до поста главного тренера достаточно именитых клубов — «Базеля» и «Спартака».

Так в чем идея? Да в том, что «Спартак» — дело молодых. Основные структурные должности в клубе теперь занимают вундеркинды, успешные карьеристы и невероятно честолюбивые товарищи. К своим годам каждый из них достиг поразительного успеха, каждый ревностно относится к репутации и каждый же хочет закрепиться в новой должности — гендиректора, спортдиректора или главного тренера — и забраться еще выше.

Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В общей точке этой системы как будто бы нет места сиюминутному обогащению, быстрому исчерпанию ресурсов и другим вариантам порочащей деятельности. Зато должна быть заряженность на успех, независимость, современность и задор. В таком случае что-то общее в «Спартаке» к концу 2024 года мы все-таки можем вынести за скобки. И неважно, кто на каком языке говорит и у кого откуда жена.

Томаш Амарал. В «Спартаке» новый спортивный директор — Амарал из «Бенфики». Что о нем известно

Другой вопрос, что плюс-минус каждый из нашей тройки к нынешней должности шел: учился, доказывал, обгонял конкурентов, менял топ-менеджеров, главных тренеров, главных скаутов. Но для достижения результата в «Спартаке» необходимо раствориться друг в друге, стать единым целым — по-взрослому, без заскоков, обид, попытки выделиться на фоне остальных и подстройки жизни клуба под себя любимого. И с этим, как кажется, были и будут проблемы. Но критиковать молодых заранее не будем. Ведь сейчас очень интересно, получится ли.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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