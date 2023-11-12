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Сегодня, 12:00

Миссия «подбить Абаскаля». «Сбитый летчик» наносит ответный удар по «Спартаку»? Мнение Егорова

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
Гильермо Абаскаль и Валерий Карпин.
Фото ФК «Спартак»
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Обозреватель «СЭ» считает, что встреча с «Ростовом» Валерия Карпина может стать определяющей для будущего красно-белых.

Мнение

Если «Зенит» в субботу бился за лидерство в РПЛ с «Краснодаром», то у «Спартака», как всегда, иного рода интриги. Ведь в воскресенье в Москву приедет «сбитый летчик». Точнее, тренер сборной России. Точнее, один из кандидатов на замену Гильермо Абаскалю. Одним словом — ревизор.

Карпин для нынешнего «Спартака» — основная проверка. Конечно, мы существуем уже не во времена Леонида Федуна, где такой матч мог бы закончиться новостью, что Валерий возглавил красно-белую команду. Да, сейчас клубом управляют осторожные менеджеры, но эффект от исхода противостояния с «Ростовом» в нынешних условиях может оказаться разрывным. Победит Абаскаль — вот готовое сравнение в его пользу. Проведет равный матч — получит критику из серии «зачем нам иностранцы, если свои не хуже». Но вот если проиграет вдрызг — услышит свист под песни про Валеру и впервые столкнется с фанатской ненавистью, которую тут же подхватят СМИ, окончательно переключившись в режим травли. И это уже точно станет концом оплачиваемой стажировки подающего надежды испанца в большом российском клубе.

Кирилл Левников и&nbsp;Валерий Карпин. Левников судил три матча «Спартака» с «Ростовом» — всегда ошибки и скандалы. Теперь ему дали четвертый

Впрочем, шансы Абаскаля остаться в «Спартаке», на мой взгляд, и без этого стремятся к нулю, ведь на данный момент его история не соответствует ни одному из пяти страховых случаев, которые сохраняют тренера на своем посту.

Во-первых, у него просто нет результата. С нынешними составом и затратами «Спартак» должен претендовать на титул, а не идти почти вровень с бедолагами из «Факела» или «Нижнего Новгорода». Качество же футбола мы и вовсе не трогаем — сейчас стиль не волнует даже болельщиков.

Гильермо Абаскаль и Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Во-вторых, у Абаскаля нет поддержки игроков. Футболисты действительно могут сохранять веру в тренера, когда понимают, что плохие результаты связаны с невезением, травмами или выстраиванием новой, эффективной модели, которую осталось лишь отшлифовать. В таком случае игроки нередко обращаются к руководству или публике, заявляя, что хотят работать с этим специалистом. У испанца же шанса на такое обращение нет: у него напряженные отношения с русскими лидерами, он закошмарил молодежь, которая до сих пор не понимает, почему сегодня на поле выходят одни, а завтра — другие. Так что заступаться за Гильермо точно не будут.

В-третьих, у Абаскаля нет поддержки фанатов. Вставать как за Каррерру за него не станут, потому что не было титулов и нет харизмы, а его оправдательная линия поведении не вызывает симпатии.

Гильермо Абаскаль (справа) и&nbsp;Руслан Литвинов. Черчесов был в шаге от «Спартака». Но Абаскаля спас «Локо». Мнение Егорова

В-четвертых, у Гильермо нет громадного контракта, как, например, у Фабио Капелло с РФС, увольнение не обойдется в десятки миллионов долларов, как в случае с итальянцем. Экономически выгоднее расстаться с Абаскалем за 2 миллиона отступных, чем потерять 5 на падении трансферной стоимости Соболева и Джикии.

В-пятых, у Абаскаля нет лояльности СМИ. Он обособлен, на пресс-конференциях выглядит горделиво, почти на дает эксклюзивных интервью, не участвует в шоу — таких не любят. Впрочем, тренер тоже не должен стараться кому-то понравиться, это не входит в его функции. Но работа коуча — давать результат, который отсутствует. Так с первым пунктом история и кольцуется.

Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье мяч окажется на стороне Карпина. Если он сможет нанести эффектное поражение Абаскалю и его миллионерам, то, возможно, скоро возглавит «Спартак» в дополнение к сборной. И тогда передаст привет Федуну, спросив: «Ну и? Кто здесь сбитый летчик?»

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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