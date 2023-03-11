«Мартинс спас Безбородова! И ведь сначала Влад правильно не назначил пенальти, но вмешался ВАР...» Мнение Хусаинова

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов — о работе Владислава Безбородова и достижении Квинси Промеса.

— Если бы не гол Мартинса, пошли бы разговоры о том, что судьи «убили» «Спартак» во втором матче кряду?

— А то! Шум бы поднялся нешуточный. Да и сейчас будут говорить, строить разные теории заговора, намекая на прописку главного арбитра. Приходится признать, что основания для этих пересудов дали сами судьи. Ну и ВАР «подсобил»...

— Правильно ли назначен пенальти в ворота красно-белых?

— А ведь Безбородов изначально принял верное решение...Там не было фола со стороны Пруцева. Я не увидел никакого единоборства.

— А что же было?

— А вы пересмотрите эпизод. Игрок «Спартака» пятится назад, пытаясь завладеть мячом. В этот момент футболист «Факела» влезает в эту же точку. Со спины. Ну куда ты влезаешь? Как ты хотел овладеть мячом? Через игрока команды соперника? Был только один способ — воткнуться в руку Пруцева. Так и случилось. Но Безбородов не купился, показал жестом — играем дальше.

— ВАР решил по-другому?

— Ну... Что я могу сказать. ВАР дал повод для всяких разговоров. А если еще люди посмотрят на то, из какого города инспектор матча (Николай Левников из Санкт-Петербурга. — Прим. «СЭ»)... Я ничего не утверждаю. Просто повторяю мысль, высказанную в начале нашей беседы. Зачем же так «подставляться»?

— И все-таки — разве это не фол Пруцева по неосторожности?

— Нет. Пруцев смотрел на мяч, пытался до него добраться. Мяч шел на уровне груди. Квеквескири сам воткнулся в эту руку. Спартаковец его не видел! Безбородов был прав, но...

— Тогда перейдем ко второму резонансному эпизоду. Почему отменили гол Соболева? По одной версии, спартаковец фолил, по другой — Литвинов залез в офсайд.

— Офсайда я не увидел. Но мне и сложно его по этим повторам определить. Тут я вам не помощник.

Фола со стороны спартаковца не было. Шла борьба на дальней штанге, «обнимашки», единоборство. Не более того. Так что решение Владислава в данной ситуации для меня загадка. Во всяком случае пока. Не понимаю, чем он все-таки руководствовался.

Склоняюсь к тому, что судья на линии зафиксировал у кого-то из спартаковцев офсайд и просигнализировал Безбородову.

— Зачем же на матч с участием «Спартака» нужно было назначать арбитра из Санкт-Петербурга?

— Вы мне этот вопрос задаете? (Смеется.) А кого еще? Разве у нас много квалифицированных арбитров?

— Есть, например, Кукуян.

— В принципе нет ничего страшного в том, что назначили Безбородова. Опыт и уровень позволяют ему нормально отработать. Гол Соболева — загадка. Возможно, и был офсайд. Не знаю, не уверен. Так что тут я не могу его пока критиковать.

А пенальти он изначально не поставил. Это уже ВАР его, как говорится, переубедил, подтолкнул к тому, чтобы рефери поменял решение. Он же все прекрасно видел! Здорово разобрался в эпизоде. Но после того, как его пригласили к монитору, почему-то засомневался, указал на точку... Это еще хорошо, что Мартинс забил победный гол, принес «Спартаку» три очка. Выходит, легионер спас Владислава!

— Как вам в целом этот «Спартак»?

— Заслуженно победил. Играет на кураже, с желанием, с настроем. Подкупает то, что у ребят горят глаза, все бьются. Не засчитали гол Соболева — ничего страшного! Так он еще больше разозлился, не сломался, скинул мяч Мартинсу, тот забил.

Квинси Промес. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Промес забил уже 101-й гол за «Спартак». Однозначно лучший легионер в истории команды?

— Конечно. А есть варианты? У меня — нет. Именно Промес!

— Заиграл бы он в «Спартаке» Романцева?

— Заиграл бы. Но не уверен, что сразу. Потребовалось бы какое-то время. Там ребята играли в более коллективный футбол, более комбинационный. Промес все-таки в большей степени индивидуалист, он все вопросы решает сам. Это не плохо, просто такая вот его особенность. Тот «Спартак» с Цымбаларем, Тихоновым, Аленичевым, Титовым такие кружева расписывал...

Квинси, конечно, понял бы игровые идеи Романцева, но, боюсь, что не сразу. С кем его можно сравнить из той плеяды? Уф... Сложный вопрос. С Кечиновым? Ну... В какой-то степени, да. Но Валерка, мне кажется, был даже поинтереснее, более неординарный исполнитель. Хотя это ни в коем случае не умаляет заслуг Промеса. 101 гол — серьезнейшая цифра!