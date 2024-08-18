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Сегодня, 19:30

«Спартак» выдал яркое шоу в игре с «Факелом». До «Зенита» — одна победа

«Спартак» разгромил «Факел» в матче 5-го тура РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты «Спартака» празднуют гол Манфреда Угальде в ворота «Факела».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Разгром от красно-белых.
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Факел

Если хотите — изначально это была игра-тест. Или проверка впечатлений, накопившихся в первых турах. О том, что «Спартак» хорош на пространстве с соперниками, которые не привыкли закрываться. Такими, как «Крылья», которые в разных версиях составов получили от красно-белых по три мяча как в чемпионате в Москве, так и в Кубке в Самаре. И о сложностях команды Деяна Станковича в противостоянии с «автобусами».

Все же ждали, что Дмитрий Пятибратов в Тушине сыграет примерно так, как «Ахмат» Магомеда Адиева в прошлом туре. Как простые крестьяне, если вспомнить ставшую хитом фразу полузащитника «Факела» Квеквискири после второй победы воронежцев над «Спартаком» в прошлом сезоне (оба раза по 2:0). Обычно рецепты взлома насыщенной обороны начинают обсуждать, когда мало что получается. Почему не били издали, по какой причине слабо использовали фланги или сознательно не упрощали игру?

Только все эти гипотетические дискуссии красно-белые отменили самым простым и действенным способом — сломав план соперника быстрым голом. Да еще и сделали это в стиле, который мог вызвать приступ ностальгии у тех, кто любит порассуждать о понятии «спартаковский футбол». Изящная «стеночка» с пасом Рябчука пяткой, и Угальде уложил мяч в угол. У впервые сыгравшего в нынешнем чемпионате в воротах «Факела» Гудиева не было ни одного шанса.

А какую красоту исполнил Барко, отправив Бонгонду один на один с вратарем! И пусть удар конголезца на ленточке остановил подстраховавший обыгранного кипера Альшин, хороший пас не пропал. Заработанный угловой (его тоже исполнял Барко) завершился классным ударом с лета в исполнении Бабича. В общем, в воскресенье «Спартак» предстал в своей лучшей версии — легкой, изящной, творческой.

При этом Станкович, похоже, держал в уме возможный крен в сторону большого количества единоборств, поэтому включение в старт не Пруцева, а Мартинса выглядело логичным. Яркая игра полузащитника в кубковом турнире лишь убеждала в правильности выбора. В этот раз Мартинс, правда, был не столь заметной фигурой. Зато его смещения вправо растягивали оборонительные порядки, что развязывало руки Бонгонде. А выходы люксембуржца из тени получались яркими — что при атаке с дальней дистанции, что при тянувшем на стопроцентный момент ударе в падении головой уже во втором тайме.

Могла ли игра развернуться в другую сторону? Теоретически — вполне. Например, если бы при счете 1:0 гости выжали бы все из получившегося весьма опасным стандарта. Или если бы на второй спартаковский гол ответил не попавший в практически свободный угол Ильин. С другой стороны, и «Спартак» уже к перерыву мог вести с крупным счетом. Чего стоит остановленный Гудиевым выход Зиньковского один на один! Молва отправляет вингера то в глухой запас, то в «Локомотив», а он не теряет доверия Станковича.

Деян Станкович. «Спартак» сейчас прекрасен. А его главная звезда — Станкович. Колонка Казакова

Но, конечно, в полной мере свой потенциал Зиньковский пока не демонстрирует. Это тот самый резерв для роста команды, а раскрывать потенциал игроков, как мы видим, Станкович умеет. Такого Угальде (он еще и заработал пенальти) прежде видели в голландском чемпионате, а такого Рябчука — в лучших матчах «Олимпиакоса». Сейчас мы наконец понимаем, за какие качества этих футболистов было заплачено суммарно почти 20 миллионов евро.

Это с Барко все стало понятно с первого же матча, тогда как кому-то требуется больше времени на адаптацию (держим в уме еще Маркиньоса с Виллианом Жозе). С другой стороны, а есть ли гарантия, что аргентинец с ходу заблистал бы в «Спартаке» образца прошлого сезона? Данный вопрос кажется риторическим. А это и есть то самое тренерское мастерство, хотя скептиков после назначения Станковича хватало. В том числе и тех, кто уверял, что в Сербии и Венгрии становиться чемпионами во главе «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» можно с закрытыми глазами.

Только это бьется ответным вопросом — почему с закрытыми глазами в РПЛ не брали титулы Мирча Луческу и Роберто Манчини? А потом в «Зенит» пришел Сергей Семак. Он-то и проверит «Спартак» Станковича в Санкт-Петербурге в следующем туре. После осечки сине-бело-голубых в Химках принципиальных соперников в таблице разделяет одна победа. Чемпион больше не выглядит неуязвимым, и это уже настоящий экзамен для красно-белых. И шанс показать, что в этом сезоне их не озвученные, но очевидные по умолчанию амбиции обоснованы.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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