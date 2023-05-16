6 лет назад «Спартак» закупился молодыми африканцами. Для чего это сделали и что стало с игроками?

Где сейчас Фэшн Сакала, Нимели и другие таланты.

Зимой 2017-го «Спартак» считался главным претендентом на чемпионство и в паузе точечно укреплял состав. Перед второй частью сезона клуб подписал Александра Самедова, Георгия Джикию и Александра Селихова. А также провел серию трансферов в дубль команды: красно-белые вдохновились примерами европейских клубов и вложились в молодых футболистов. Но стартап не выгорел.

По стопам «Порту» и «Шахтера»

По данным Transfermarkt, на африканских новичков «Спартак» потратил около 1,5 миллиона евро. Из них один миллион ушел только на Идриса Самбу, которого взяли из системы «Порту». Оставшиеся 500 тысяч ушли на четырех африканцев из футбольного подземелья: Сильвануса Нимели нашли в чешской первой лиге, Фэшна Сакалу — в замбийском «Занако», Тьерно Тиуба — в сенегальском «Стад де Мбура», а Одри Зепатту — в камерунском «Юниверсале».

Футболистам было по 18-19 лет — и их сразу же заявили за «Спартак-2». Проблем с лимитом на легионеров, который распространялся и на ФНЛ, не возникло — африканцы стали первыми иностранцами в команде.

— На тот момент самым талантливым казался Идриса Самбу, который перешел из Португалии, — рассказывает Дмитрий Гунько, возглавлявший дубль красно-белых. — Но по факту им оказался Фэшн Сакала. У Самбу уже был высокий уровень подготовки, Фэшн был другого формата: нападающий с высокой скоростью и сильным ударом, который тогда не был поставленным. Но самым техничным и подготовленным был Самбу.

Идриса Самбу. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— А как российские футболисты отреагировали на новичков?

— Это был их первый опыт — со временем адаптировались, привыкли. Конфликтов никаких не возникало, но конкуренцию почувствовали.

— Не было проблем с коммуникацией?

— Нет, конечно. Они жили на базе в Тарасовке, общались со всеми пацанами как на поле, так и за пределами. Нормальная футбольная жизнь. Одно дело, когда ты растешь с ребятами из одной школы и одного возраста, вместе идешь в молодежку, а потом в «Спартак-2». А здесь все почувствовали, что футболисты приехали на их места, на них рассчитывает клуб, за них заплачены деньги — и они уже являются конкурентами.

— Трудности африканцев с тактической выучкой или дисциплиной ощущались?

— Проблем с восприятием тактических задач я не почувствовал. Чтобы не воспринимали требования или выпадали из структуры игры — такого не было. Может, сложнее было Фэшну, но его задача была простая: реализовывать моменты, забивать голы, правильно открываться. Все, что присуще нападающему. Первую часть чемпионата он провел очень ярко — ждал, когда его подключат к работе с основой. Без перспективы играть в первой команде они бы не согласились приезжать. Поэтому дальше его мотивация немного снизилась, насколько я помню. В молодежной команде никогда проблем с дисциплиной ни у кого не возникало. А если и были, то мы быстро ставили на место.

Сильванус Нимели. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Итоги эксперимента

Из той компании раскрылись только Фэшн Сакала и Сильванус Нимели. Последний вовсе провел в дубле четыре года, сыграл в 109 матчах и набрал 23+15 по системе гол + пас. Кроме того, Нимели — единственный игрок, который добрался до основы «Спартака». В кризисном сезоне-2018/19 Рауль Рианчо выпустил Сильвануса в матче с «Рубином» на 33 минуты. Карьера либерийца в основе ограничилась одним ударом по воротам — потом в клуб пришел Олег Кононов, который на Нимели не рассчитывал.

У Сильвануса очень интересная история. В детстве он был свидетелем ужасов гражданской войны, а отец скончался, когда Нимели переехал в Чехию. На первой же тренировке он расплакался после жесткого подката — тренеру пришлось успокаивать 14-летнего игрока. Это дало плоды: форвард адаптировался и закалился, а уже через год, в 15 лет, дебютировал за взрослую сборную Либерии.

Затем случился трансфер в «Спартак»: Нимели говорил, что поражался большой Москве и параду в честь Дня победы, а еще очень хотел прокатиться на московской электричке. До января 2021 года он выступал за дубль, пока не уехал свободным агентом в хорватскую «Голицу». Сейчас он пылит за узбекистанский «Сурхан».

Фэшн Сакала. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Более универсальный Сакала (мог играть и форварда, и вингера) за полтора года провел 35 матчей и уехал в Бельгию, где его заметил Стивен Джеррард и пригласил в «Рейнджерс». В Шотландии он стал игроком основы, выиграл золото, дошел до финала Лиги Европы-2021/22 и поиграл в Лиге чемпионов. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро. А еще он более-менее стабильно вызывается в сборную Замбии: в 19 матчах забил шесть мячей.

«Он был вдали от семьи долгое время, но мы увидели, на что он способен, когда он бодр и голоден, — восхищался Джеррард. — В нем сочетаются непредсказуемость и бешеный темп. Он доставит много проблем соперникам». Стивен не прогадал: 26-летний Сакала хорош и в этом сезоне, набив 8+8 в 24 матчах чемпионата Шотландии.

Остальным игрокам повезло меньше. Самбу, которого Гунько считал чуть ли не главным талантом, редко радовал результативными действиями, а позже потух. Хотя в свое время он вызывался в молодежку Португалии, где его партнерами были Рубен Диаш, Ренату Саншеш, Диогу Далот и другие монстры. Летом 2018-го Самбу взял в аренду бельгийский «Руаяль»: Идриса даже забил в дебютном матче чемпионата, но после смены главного тренера перестал попадать в заявку. Вернувшись в Москву, Самбу окончательно расклеился — сейчас он играет в третьем дивизионе Португалии.

Тиуб и Зепатта изначально не выглядели мегаперспективными активами: играли за дубль по праздникам (1100 минут на двоих), а потом ударились в экзотику. Тиуб выступает в чемпионате Албании, а Зепатта в 2021-м переехал в Северную Македонию, но и там не пригодился. Местный «Скопье» не стал продлевать контракт с Одри, и теперь камерунец почти год сидит без клуба.

Тиерно Тиуб. Федор Успенский, Фото «СЭ»

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Задумка «Спартака» раскрыть таланты ради выгодной перепродажи не реализовалась. Более того, с учетом всех расходов на трансферы, контракты и бонусы футболистам красно-белые, вероятно, ушли в минус.

— Почему игроки не пробились в основу? — вопрос Гунько.

— Уровень конкуренции. Надо понимать, что африканский рынок охвачен топ-командами. Мы знаем, какие скаутские системы у «Манчестер Сити», «Арсенала» и других. «Спартак» проигрывал конкуренцию на африканском рынке всем грандам. Я, конечно, не селекционер и не спортивный директор, но думаю, что лучшие африканцы были на карандаше у топ-клубов. А для тех, кто остался, сделали пробу — и клуб понял, что это достаточно сложный путь.

Артем Никулин